المغرب يستحدث لجانا قضائية داخل الملاعب لمتابعة الجماهير في مونديال 2030
وأوضح وهبي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية، أن هذه اللجان سيترأسها وكلاء نيابة، وستعمل بالتنسيق مع الأجهزة القضائية والأمنية، مشيرا إلى مراجعة التجارب السابقة في البطولات العالمية والأولمبية لتعزيز الاستعدادات.وأضاف أن المغرب سيوقع اتفاقية تعاون قضائي مع إسبانيا والبرتغال لتسريع عمليات التسليم أو الترحيل وتبادل المساعدة القانونية، إلى جانب إصلاحات تشريعية تشمل مراجعة قانون الأسرة والقانون الجنائي، واعتماد بدائل للعقوبات مثل السوار الإلكتروني للحد من اكتظاظ السجون.وفي ما يتعلق بمناطق المشجعين، أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن المناقشات جارية بشأن أطر تنظيمية تسمح بتناول المشروبات الكحولية في نطاقات محددة وبشروط واضحة، مع توفير مراكز قضائية متعددة اللغات وتدريب قضاة متخصصين في مجالي الرياضة والسياحة.وشدد وهبي على أن "مونديال 2030" سيكون مناسبة رياضية كبرى وفرصة لإظهار التحديثات القانونية والبنية التحتية التي يشهدها المغرب، بما في ذلك بناء ملاعب جديدة، وتوسيع شبكات السكك الحديدية والمطارات، وزيادة الطاقة الفندقية.وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، رسميا عن تنظيم إسبانيا والمغرب والبرتغال نهائيات كأس العالم 2030، في ملفهم المشترك.
أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس، عن إنشاء بلاده لجانا قضائية داخل الملاعب خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، التي تستضيفها المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال، بهدف التعامل السريع مع أي مخالفات جماهيرية وتخفيف الضغط عن المحاكم.
وأوضح وهبي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية، أن هذه اللجان سيترأسها وكلاء نيابة، وستعمل بالتنسيق مع الأجهزة القضائية والأمنية، مشيرا إلى مراجعة التجارب السابقة في البطولات العالمية والأولمبية لتعزيز الاستعدادات.
وأضاف أن المغرب سيوقع اتفاقية تعاون قضائي مع إسبانيا والبرتغال لتسريع عمليات التسليم أو الترحيل وتبادل المساعدة القانونية، إلى جانب إصلاحات تشريعية تشمل مراجعة قانون الأسرة والقانون الجنائي، واعتماد بدائل للعقوبات مثل السوار الإلكتروني للحد من اكتظاظ السجون.
وفي ما يتعلق بمناطق المشجعين، أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن المناقشات جارية بشأن أطر تنظيمية تسمح بتناول المشروبات الكحولية في نطاقات محددة وبشروط واضحة، مع توفير مراكز قضائية متعددة اللغات وتدريب قضاة متخصصين في مجالي الرياضة والسياحة.
وشدد وهبي على أن "مونديال 2030" سيكون مناسبة رياضية كبرى وفرصة لإظهار التحديثات القانونية والبنية التحتية التي يشهدها المغرب، بما في ذلك بناء ملاعب جديدة، وتوسيع شبكات السكك الحديدية والمطارات، وزيادة الطاقة الفندقية.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، رسميا عن تنظيم إسبانيا والمغرب والبرتغال نهائيات كأس العالم 2030، في ملفهم المشترك.
