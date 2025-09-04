https://sarabic.ae/20250904/المغرب-يستحدث-لجانا-قضائية-داخل-الملاعب-لمتابعة-الجماهير-في-مونديال-2030-1104512901.html
المغرب يستحدث لجانا قضائية داخل الملاعب لمتابعة الجماهير في مونديال 2030
المغرب يستحدث لجانا قضائية داخل الملاعب لمتابعة الجماهير في مونديال 2030
سبوتنيك عربي
أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس، عن إنشاء بلاده لجانا قضائية داخل الملاعب خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، التي تستضيفها المغرب... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T16:32+0000
2025-09-04T16:32+0000
2025-09-04T16:32+0000
مجتمع
أخبار المغرب اليوم
رياضة
كأس العالم للأندية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1d/1095341054_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_f46a9fc509c04e87b80602b381b87e2a.jpg
وأوضح وهبي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية، أن هذه اللجان سيترأسها وكلاء نيابة، وستعمل بالتنسيق مع الأجهزة القضائية والأمنية، مشيرا إلى مراجعة التجارب السابقة في البطولات العالمية والأولمبية لتعزيز الاستعدادات.وأضاف أن المغرب سيوقع اتفاقية تعاون قضائي مع إسبانيا والبرتغال لتسريع عمليات التسليم أو الترحيل وتبادل المساعدة القانونية، إلى جانب إصلاحات تشريعية تشمل مراجعة قانون الأسرة والقانون الجنائي، واعتماد بدائل للعقوبات مثل السوار الإلكتروني للحد من اكتظاظ السجون.وفي ما يتعلق بمناطق المشجعين، أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن المناقشات جارية بشأن أطر تنظيمية تسمح بتناول المشروبات الكحولية في نطاقات محددة وبشروط واضحة، مع توفير مراكز قضائية متعددة اللغات وتدريب قضاة متخصصين في مجالي الرياضة والسياحة.وشدد وهبي على أن "مونديال 2030" سيكون مناسبة رياضية كبرى وفرصة لإظهار التحديثات القانونية والبنية التحتية التي يشهدها المغرب، بما في ذلك بناء ملاعب جديدة، وتوسيع شبكات السكك الحديدية والمطارات، وزيادة الطاقة الفندقية.وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، رسميا عن تنظيم إسبانيا والمغرب والبرتغال نهائيات كأس العالم 2030، في ملفهم المشترك.
https://sarabic.ae/20250725/خطوة-مهمة-من-المغرب-قبيل-استضافة-المونديال-مشروع-استراتيجي-لأهم-محاور-النقل-1103013864.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1d/1095341054_93:0:842:562_1920x0_80_0_0_65d68986750e415f245877d904bd63ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, رياضة, كأس العالم للأندية, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, رياضة, كأس العالم للأندية, الأخبار
المغرب يستحدث لجانا قضائية داخل الملاعب لمتابعة الجماهير في مونديال 2030
أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس، عن إنشاء بلاده لجانا قضائية داخل الملاعب خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، التي تستضيفها المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال، بهدف التعامل السريع مع أي مخالفات جماهيرية وتخفيف الضغط عن المحاكم.
وأوضح وهبي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية، أن هذه اللجان سيترأسها وكلاء نيابة، وستعمل بالتنسيق مع الأجهزة القضائية والأمنية، مشيرا إلى مراجعة التجارب السابقة في البطولات العالمية والأولمبية لتعزيز الاستعدادات.
وأضاف أن المغرب سيوقع اتفاقية تعاون قضائي مع إسبانيا والبرتغال لتسريع عمليات التسليم أو الترحيل وتبادل المساعدة القانونية، إلى جانب إصلاحات تشريعية تشمل مراجعة قانون الأسرة والقانون الجنائي، واعتماد بدائل للعقوبات مثل السوار الإلكتروني للحد من اكتظاظ السجون.
وفي ما يتعلق بمناطق المشجعين، أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن المناقشات جارية بشأن أطر تنظيمية تسمح بتناول المشروبات الكحولية في نطاقات محددة وبشروط واضحة، مع توفير مراكز قضائية متعددة اللغات وتدريب قضاة متخصصين في مجالي الرياضة والسياحة.
وشدد وهبي على أن "مونديال 2030" سيكون مناسبة رياضية كبرى وفرصة لإظهار التحديثات القانونية والبنية التحتية التي يشهدها المغرب، بما في ذلك بناء ملاعب جديدة، وتوسيع شبكات السكك الحديدية والمطارات، وزيادة الطاقة الفندقية.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، رسميا عن تنظيم إسبانيا والمغرب والبرتغال نهائيات كأس العالم 2030، في ملفهم المشترك.