عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
"خطة سرية"... جدل بسبب ورقة بيد رياض محرز... فيديو
"خطة سرية"... جدل بسبب ورقة بيد رياض محرز... فيديو
أثار نجم الأهلي السعودي، الجزائري رياض محرز، جدلا واسعا في الأوساط الرياضية السعودية بعد أن تلقى ورقة بيضاء من مدربه الألماني ماتياس يايسله، خلال هزيمة فريقه... 24.09.2025
وخلال المباراة، التقطت العدسات لقطة غير معتادة لكاميرات الملعب، حيث سلّم يايسله ورقة تعليمات إلى محرز، الذي بقي يقرأها لفترة طويلة أثناء سير المباراة، وأثارت هذه تفاعلات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي البرامج الرياضية السعودية.وشهدت المباراة فوزا تاريخيا لبيراميدز المصري على مستضيفه الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، بفضل ثلاثية المهاجم الكونغولي فيستون مايلي، وحصد الفريق المصري لقب بطولة أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، ليتقدم نحو مواجهة "كأس التحدي" يوم 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أمام الفائز من لقاء كروز أزول المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية، قبل أن يلتقي المتأهل مع باريس سان جرمان الفرنسي في النهائي بعد 4 أيام.بيراميدز يتوج بكأس القارات الثلاث بعد فوزه على الأهلي السعوديكأس الأمم الأفريقية 2025.. المغرب يفرض تأشيرة موقتة على 8 دول بينها تونس والجزائر
"خطة سرية"... جدل بسبب ورقة بيد رياض محرز... فيديو

أثار نجم الأهلي السعودي، الجزائري رياض محرز، جدلا واسعا في الأوساط الرياضية السعودية بعد أن تلقى ورقة بيضاء من مدربه الألماني ماتياس يايسله، خلال هزيمة فريقه الأهلي أمام بيراميدز المصري ضمن منافسات بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2025".
وخلال المباراة، التقطت العدسات لقطة غير معتادة لكاميرات الملعب، حيث سلّم يايسله ورقة تعليمات إلى محرز، الذي بقي يقرأها لفترة طويلة أثناء سير المباراة، وأثارت هذه تفاعلات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي البرامج الرياضية السعودية.

وعلّق الإعلامي حمد المنتشري على اللقطة، قائلا: "أي مدرب يضع خطة مسبقة، وعندما يشارك لاعب، يجب أن تكون التعليمات واضحة لبقية الفريق"، مشيرًا إلى أهمية التواصل السريع داخل الملعب، من جانبه، اعتبر الإعلامي خالد الشنيف أن "محرز حمل الورقة لمدة دقيقة ونصف، فهل يعقل أنه لا يعرف مركزه؟ يبدو أن خطة المدرب لم تكن واضحة".

وشهدت المباراة فوزا تاريخيا لبيراميدز المصري على مستضيفه الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، بفضل ثلاثية المهاجم الكونغولي فيستون مايلي، وحصد الفريق المصري لقب بطولة أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، ليتقدم نحو مواجهة "كأس التحدي" يوم 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أمام الفائز من لقاء كروز أزول المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية، قبل أن يلتقي المتأهل مع باريس سان جرمان الفرنسي في النهائي بعد 4 أيام.
بيراميدز يتوج بكأس القارات الثلاث بعد فوزه على الأهلي السعودي
كأس الأمم الأفريقية 2025.. المغرب يفرض تأشيرة موقتة على 8 دول بينها تونس والجزائر
