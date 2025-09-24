https://sarabic.ae/20250924/خطة-سرية-جدل-بسبب-ورقة-بيد-رياض-محرز-فيديو-1105201529.html
"خطة سرية"... جدل بسبب ورقة بيد رياض محرز... فيديو
"خطة سرية"... جدل بسبب ورقة بيد رياض محرز... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار نجم الأهلي السعودي، الجزائري رياض محرز، جدلا واسعا في الأوساط الرياضية السعودية بعد أن تلقى ورقة بيضاء من مدربه الألماني ماتياس يايسله، خلال هزيمة فريقه... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T11:23+0000
2025-09-24T11:23+0000
2025-09-24T11:23+0000
مجتمع
نادي الفيديو
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105201372_39:0:1374:751_1920x0_80_0_0_a263a91a0ac323b2b46c49da12519879.png
وخلال المباراة، التقطت العدسات لقطة غير معتادة لكاميرات الملعب، حيث سلّم يايسله ورقة تعليمات إلى محرز، الذي بقي يقرأها لفترة طويلة أثناء سير المباراة، وأثارت هذه تفاعلات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي البرامج الرياضية السعودية.وشهدت المباراة فوزا تاريخيا لبيراميدز المصري على مستضيفه الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، بفضل ثلاثية المهاجم الكونغولي فيستون مايلي، وحصد الفريق المصري لقب بطولة أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، ليتقدم نحو مواجهة "كأس التحدي" يوم 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أمام الفائز من لقاء كروز أزول المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية، قبل أن يلتقي المتأهل مع باريس سان جرمان الفرنسي في النهائي بعد 4 أيام.بيراميدز يتوج بكأس القارات الثلاث بعد فوزه على الأهلي السعوديكأس الأمم الأفريقية 2025.. المغرب يفرض تأشيرة موقتة على 8 دول بينها تونس والجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/18/1105201372_334:0:1335:751_1920x0_80_0_0_8385ad5c1ca053cbbd55ea1452804d45.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, رياضة
"خطة سرية"... جدل بسبب ورقة بيد رياض محرز... فيديو
أثار نجم الأهلي السعودي، الجزائري رياض محرز، جدلا واسعا في الأوساط الرياضية السعودية بعد أن تلقى ورقة بيضاء من مدربه الألماني ماتياس يايسله، خلال هزيمة فريقه الأهلي أمام بيراميدز المصري ضمن منافسات بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2025".
وخلال المباراة، التقطت العدسات لقطة غير معتادة لكاميرات الملعب، حيث سلّم يايسله ورقة تعليمات إلى محرز، الذي بقي يقرأها لفترة طويلة أثناء سير المباراة، وأثارت هذه تفاعلات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي البرامج الرياضية السعودية.
وعلّق الإعلامي حمد المنتشري على اللقطة، قائلا: "أي مدرب يضع خطة مسبقة، وعندما يشارك لاعب، يجب أن تكون التعليمات واضحة لبقية الفريق"، مشيرًا إلى أهمية التواصل السريع داخل الملعب، من جانبه، اعتبر الإعلامي خالد الشنيف أن "محرز حمل الورقة لمدة دقيقة ونصف، فهل يعقل أنه لا يعرف مركزه؟ يبدو أن خطة المدرب لم تكن واضحة".
وشهدت المباراة فوزا تاريخيا لبيراميدز المصري على مستضيفه الأهلي السعودي بنتيجة 3-1
، بفضل ثلاثية المهاجم الكونغولي فيستون مايلي، وحصد الفريق المصري لقب بطولة أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، ليتقدم نحو مواجهة "كأس التحدي" يوم 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أمام الفائز من لقاء كروز أزول المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية، قبل أن يلتقي المتأهل مع باريس سان جرمان الفرنسي في النهائي بعد 4 أيام.