كأس الأمم الأفريقية 2025.. المغرب يفرض تأشيرة موقتة على 8 دول بينها تونس والجزائر
كأس الأمم الأفريقية 2025.. المغرب يفرض تأشيرة موقتة على 8 دول بينها تونس والجزائر
قرر المغرب فرض تأشيرة إلكترونية مؤقتة على ثماني دول، بينها الجزائر وتونس، مع اقتراب موعد نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المنظمة في المغرب. 22.09.2025, سبوتنيك عربي
ويشمل القرار، إضافة إلى البلدين المغاربيين، بوركينا فاسو، والرأس الأخضر، والغابون، والنيجر وتوغو، حسب ما نشرته وسائل إعلام مغربية.وأسفرت قرعة بطولة كأس "أمم أفريقيا 2025" في المغرب، والتي جرت في الآونة الأخيرة في الرباط عن مجموعات قوية.واستضاف مسرح محمد الخامس الوطني بالعاصمة المغربية الرباط،، مراسم قرعة بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 إلى 18 يناير/ كانون الثاني 2026.وجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، وعددها 24 منتخبا إلي 6 مجموعات يتأهل منها أول وثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.وجاءت المجموعات على النحو التالي:وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي، أن "النسخة الـ 35 من كأس أفريقيا للأمم في المغرب ستكون الأفضل في تاريخ المسابقة"، معتبرا أنها ستكون الأكثر نجاحا والأكثر إثارة في تاريخ البطولة.
كأس الأمم الأفريقية 2025.. المغرب يفرض تأشيرة موقتة على 8 دول بينها تونس والجزائر

قرر المغرب فرض تأشيرة إلكترونية مؤقتة على ثماني دول، بينها الجزائر وتونس، مع اقتراب موعد نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المنظمة في المغرب.
ويشمل القرار، إضافة إلى البلدين المغاربيين، بوركينا فاسو، والرأس الأخضر، والغابون، والنيجر وتوغو، حسب ما نشرته وسائل إعلام مغربية.
وأسفرت قرعة بطولة كأس "أمم أفريقيا 2025" في المغرب، والتي جرت في الآونة الأخيرة في الرباط عن مجموعات قوية.
واستضاف مسرح محمد الخامس الوطني بالعاصمة المغربية الرباط،، مراسم قرعة بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 إلى 18 يناير/ كانون الثاني 2026.
ومن المقرر ان تقام منافسات البطولة في 6 مدن وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة.
وجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، وعددها 24 منتخبا إلي 6 مجموعات يتأهل منها أول وثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.
وجاءت المجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى: المغرب صاحبة الأرض إلى جوار مالي وزامبيا وجزر القمر
المجموعة الثانية: مصر وجنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابوي
المجموعة الثالثة: نيجيريا وتونس وأوغندا وتنزانيا
المجموعة الرابعة: السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا
المجموعة الخامسة: الجزائر وبوروكينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان
المجموعة السادسة: كوت ديفوار حاملة اللقب والكاميرون والغابون وموزمبيق
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي، أن "النسخة الـ 35 من كأس أفريقيا للأمم في المغرب ستكون الأفضل في تاريخ المسابقة"، معتبرا أنها ستكون الأكثر نجاحا والأكثر إثارة في تاريخ البطولة.
