https://sarabic.ae/20241118/المنتخبات-المتأهلة-لكأس-الأمم-الأفريقية-2025-1094929616.html
المنتخبات المتأهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025
المنتخبات المتأهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025
سبوتنيك عربي
يسدل الستار على مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، غداً الثلاثاء، مع ختام منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات، بعد أن أقيمت التصفيات على... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T20:25+0000
2024-11-18T20:25+0000
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وحجز 21 منتخباً مقاعدهم في النهائيات القارية، بينما تتبقى 3 مقاعد فقط تنتظر الحسم غداً.وحسم المنتخب المغربي مقعده باعتباره صاحب الضيافة للبطولة القارية بغض النظر عن مشاركته في التصفيات، فيما حسمت 5 منتخبات عربية تواجدها في النهائيات بجانب المغرب، وهي مصر وتونس والجزائر والسودان وجزر القمر.ويملك منتخب موريتانيا فرصة أخيرة للتأهل عن المجموعة الثالثة بجانب مصر، كما يدور صراع بين منتخبي تنزانيا وغينيا في المجموعة الثامنة، بجانب صراع آخر بين منتخبي غينيا بيساو وموزمبيق في المجموعة التاسعة.وتعتبر (المغرب- مصر- تونس- الجزائر- السودان- جزر القمر- بوركينا فاسو- الكاميرون- الكونغو الديمقراطية- السنغال- غينيا الاستوائية- أنغولا- كوت ديفوار- الغابون- أوغندا- جنوب أفريقيا- نيجيريا- زيمبابوي- زامبيا- مالي- بنين)، منتخبات ستشارك بشكل رسمي في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.
https://sarabic.ae/20241017/بالأرقام-منتخب-الجزائر-الأكثر-تميزا-في-تصفيات-كأس-الأمم-الأفريقية-2025-1093876510.html
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رياضة, منوعات, كأس الأمم الأفريقية, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم
رياضة, منوعات, كأس الأمم الأفريقية, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم
المنتخبات المتأهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025
يسدل الستار على مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، غداً الثلاثاء، مع ختام منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات، بعد أن أقيمت التصفيات على مدار 3 شهور متتالية: سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2024.
وحجز 21 منتخباً مقاعدهم في النهائيات القارية، بينما تتبقى 3 مقاعد فقط تنتظر الحسم غداً.
وحسم المنتخب المغربي
مقعده باعتباره صاحب الضيافة للبطولة القارية بغض النظر عن مشاركته في التصفيات، فيما حسمت 5 منتخبات عربية تواجدها في النهائيات بجانب المغرب، وهي مصر وتونس والجزائر والسودان وجزر القمر.
ويملك منتخب موريتانيا فرصة أخيرة للتأهل عن المجموعة الثالثة بجانب مصر، كما يدور صراع بين منتخبي تنزانيا وغينيا في المجموعة الثامنة، بجانب صراع آخر بين منتخبي غينيا بيساو وموزمبيق في المجموعة التاسعة.
وتعتبر (المغرب- مصر- تونس- الجزائر- السودان- جزر القمر- بوركينا فاسو- الكاميرون- الكونغو الديمقراطية- السنغال- غينيا الاستوائية- أنغولا- كوت ديفوار- الغابون- أوغندا- جنوب أفريقيا- نيجيريا- زيمبابوي- زامبيا- مالي- بنين)، منتخبات ستشارك بشكل رسمي في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.