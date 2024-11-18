المنتخبات المتأهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025

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عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
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الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
17:34 GMT
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عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان 15 قرية في جنوب لبنان بإخلائها فوراً، ووزير الدفاع الإيراني يجري عدد من اللقاءات والمشاروات في دمشق
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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ع الموجة مع ايلي
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183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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https://sarabic.ae/20241118/المنتخبات-المتأهلة-لكأس-الأمم-الأفريقية-2025-1094929616.html
المنتخبات المتأهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025
المنتخبات المتأهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025
سبوتنيك عربي
يسدل الستار على مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، غداً الثلاثاء، مع ختام منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات، بعد أن أقيمت التصفيات على... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T20:25+0000
2024-11-18T20:25+0000
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وحجز 21 منتخباً مقاعدهم في النهائيات القارية، بينما تتبقى 3 مقاعد فقط تنتظر الحسم غداً.وحسم المنتخب المغربي مقعده باعتباره صاحب الضيافة للبطولة القارية بغض النظر عن مشاركته في التصفيات، فيما حسمت 5 منتخبات عربية تواجدها في النهائيات بجانب المغرب، وهي مصر وتونس والجزائر والسودان وجزر القمر.ويملك منتخب موريتانيا فرصة أخيرة للتأهل عن المجموعة الثالثة بجانب مصر، كما يدور صراع بين منتخبي تنزانيا وغينيا في المجموعة الثامنة، بجانب صراع آخر بين منتخبي غينيا بيساو وموزمبيق في المجموعة التاسعة.وتعتبر (المغرب- مصر- تونس- الجزائر- السودان- جزر القمر- بوركينا فاسو- الكاميرون- الكونغو الديمقراطية- السنغال- غينيا الاستوائية- أنغولا- كوت ديفوار- الغابون- أوغندا- جنوب أفريقيا- نيجيريا- زيمبابوي- زامبيا- مالي- بنين)، منتخبات ستشارك بشكل رسمي في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.
https://sarabic.ae/20241017/بالأرقام-منتخب-الجزائر-الأكثر-تميزا-في-تصفيات-كأس-الأمم-الأفريقية-2025-1093876510.html
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رياضة, منوعات, كأس الأمم الأفريقية, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم
رياضة, منوعات, كأس الأمم الأفريقية, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم

المنتخبات المتأهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025

20:25 GMT 18.11.2024
© AP Photo / Themba Hadebeكأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار
كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Themba Hadebe
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يسدل الستار على مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، غداً الثلاثاء، مع ختام منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات، بعد أن أقيمت التصفيات على مدار 3 شهور متتالية: سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2024.
وحجز 21 منتخباً مقاعدهم في النهائيات القارية، بينما تتبقى 3 مقاعد فقط تنتظر الحسم غداً.
وحسم المنتخب المغربي مقعده باعتباره صاحب الضيافة للبطولة القارية بغض النظر عن مشاركته في التصفيات، فيما حسمت 5 منتخبات عربية تواجدها في النهائيات بجانب المغرب، وهي مصر وتونس والجزائر والسودان وجزر القمر.
منتخب الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
مجتمع
بالأرقام... منتخب الجزائر الأكثر تميزا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025
17 أكتوبر, 13:39 GMT
ويملك منتخب موريتانيا فرصة أخيرة للتأهل عن المجموعة الثالثة بجانب مصر، كما يدور صراع بين منتخبي تنزانيا وغينيا في المجموعة الثامنة، بجانب صراع آخر بين منتخبي غينيا بيساو وموزمبيق في المجموعة التاسعة.
وتعتبر (المغرب- مصر- تونس- الجزائر- السودان- جزر القمر- بوركينا فاسو- الكاميرون- الكونغو الديمقراطية- السنغال- غينيا الاستوائية- أنغولا- كوت ديفوار- الغابون- أوغندا- جنوب أفريقيا- نيجيريا- زيمبابوي- زامبيا- مالي- بنين)، منتخبات ستشارك بشكل رسمي في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.
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Последствия авиаударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل21:10 GMT
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