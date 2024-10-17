https://sarabic.ae/20241017/بالأرقام-منتخب-الجزائر-الأكثر-تميزا-في-تصفيات-كأس-الأمم-الأفريقية-2025-1093876510.html
بالأرقام... منتخب الجزائر الأكثر تميزا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025
بالأرقام... منتخب الجزائر الأكثر تميزا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025
سبوتنيك عربي
كشفت إحصاءات تصفيات أمم أفريقيا 2025، أن المنتخب الجزائري سجّل أرقاما مميزة في جميع المباريات، التي قادت إلى تأهله للبطولة للمرة الـ7 على التوالي. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T13:39+0000
2024-10-17T13:39+0000
2024-10-17T13:39+0000
مجتمع
الجزائر
رياضة
كأس الأمم الأفريقية
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وبحسب الإحصاءات التي أعدها موقع "سوفاسكور" المتخصص في رصد إحصاءات فرق كرة القدم، أن المنتخب الجزائري كان الأكثر صناعة للفرص المحققة لتسجيل الأهداف بإجمالي 20 فرصة خلال 4 جولات من تصفيات الأمم الأفريقية.وخلال 4 مباريات خاضها "الخضر" حقق المنتخب الجزائري سجل المنتخب الجزائري 11 هدفا ولم تستقبل شباكه سوى هدف واحد.وبعد المباريات الـ4، ضمن المنتخب الجزائر تأهله لبطولة الأمم الأفريقية 2025، بعدما وصل رصيده إلى 12 نقطة، إثر فوزه على مضيفه منتخب توجو، بهدف نظيف، يوم الاثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة من التصفيات.وسيشارك المنتخب الجزائري في البطولة التي يستضيفها المغرب، ليصبح تأهله هذه المرة رقم 21 في تاريخه والتأهل الـ7 على التوالي.
https://sarabic.ae/20241016/المنتخب-الجزائري-على-موعد-لصعود-سلم-ترتيب-الفيفا-1093830626.html
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الجزائر, رياضة, كأس الأمم الأفريقية
الجزائر, رياضة, كأس الأمم الأفريقية
بالأرقام... منتخب الجزائر الأكثر تميزا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025
كشفت إحصاءات تصفيات أمم أفريقيا 2025، أن المنتخب الجزائري سجّل أرقاما مميزة في جميع المباريات، التي قادت إلى تأهله للبطولة للمرة الـ7 على التوالي.
وبحسب الإحصاءات التي أعدها موقع "سوفاسكور" المتخصص في رصد إحصاءات فرق كرة القدم
، أن المنتخب الجزائري كان الأكثر صناعة للفرص المحققة لتسجيل الأهداف بإجمالي 20 فرصة خلال 4 جولات من تصفيات الأمم الأفريقية.
وخلال 4 مباريات خاضها "الخضر" حقق المنتخب الجزائري سجل المنتخب الجزائري 11 هدفا ولم تستقبل شباكه سوى هدف واحد.
وبعد المباريات الـ4، ضمن المنتخب الجزائر تأهله لبطولة الأمم الأفريقية 2025، بعدما وصل رصيده إلى 12 نقطة، إثر فوزه على مضيفه منتخب توجو، بهدف نظيف، يوم الاثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة من التصفيات.
وسيشارك المنتخب الجزائري
في البطولة التي يستضيفها المغرب، ليصبح تأهله هذه المرة رقم 21 في تاريخه والتأهل الـ7 على التوالي.