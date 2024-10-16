https://sarabic.ae/20241016/المنتخب-الجزائري-على-موعد-لصعود-سلم-ترتيب-الفيفا-1093830626.html
المنتخب الجزائري على موعد لصعود سلم ترتيب الفيفا
المنتخب الجزائري على موعد لصعود سلم ترتيب الفيفا
سبوتنيك عربي
تنبأ محللون رياضيون بتقدم المنتخب الجزائري ثلاثة مراكز في تصنيف "الفيفا" الجديد، المقرر صدوره يوم الخميس الـ 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T12:43+0000
2024-10-16T12:43+0000
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رياضة
الجزائر
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وأظهرت بيانات موقع "فوتبول رانيكينغ"، المتخصص في تصنيف المنتخبات، أن منتخب "الخضر" نجح خلال فترة التوقف الخاصة بشهر أكتوبر الجاري، في حصد 10.90 نقطة إضافية.وجاء ذلك، عقب الفوز ذهابا (5-1) وإيابا (0-1) على منتخب توغو، في خضم منافسات الجولتين الثالثة والرابعة، من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025.وبيّن الموقع، أن رصيد المنتخب الجزائري، سيرتفع إلى 1496.93 نقطة، بعدما كان في آخر تصنيف لـ"الفيفا" في حدود 1474.13.ووفقا للبيانات سيصعد المنتخب الجزائري خلال التصنيف المرتقب، إلى المركز الـ 38 عالميا، بعدما كان في المركز 41.وبذلك نجح المحاربون في دخول نادي الـ5 الكبار في أفريقيا، بعدما باتوا في المركز الخامس، مستغلين تراجع كل من كوت ديفوار بـ 7 مراتب (فوز وهزيمة أمام سيراليون)، وتونس بـ 11 مركزا (هزيمة وتعادل أمام الرأس الأخضر).
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رياضة, الجزائر
المنتخب الجزائري على موعد لصعود سلم ترتيب الفيفا
تنبأ محللون رياضيون بتقدم المنتخب الجزائري ثلاثة مراكز في تصنيف "الفيفا" الجديد، المقرر صدوره يوم الخميس الـ 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وأظهرت بيانات موقع "فوتبول رانيكينغ"،
المتخصص في تصنيف المنتخبات، أن منتخب "الخضر" نجح خلال فترة التوقف الخاصة بشهر أكتوبر الجاري، في حصد 10.90 نقطة إضافية.
وجاء ذلك، عقب الفوز ذهابا (5-1) وإيابا (0-1) على منتخب توغو، في خضم منافسات الجولتين الثالثة والرابعة، من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025.
وبيّن الموقع، أن رصيد المنتخب الجزائري، سيرتفع إلى 1496.93 نقطة، بعدما كان في آخر تصنيف لـ"الفيفا" في حدود 1474.13.
ووفقا للبيانات سيصعد المنتخب
الجزائري خلال التصنيف المرتقب، إلى المركز الـ 38 عالميا، بعدما كان في المركز 41.
وبذلك نجح المحاربون في دخول نادي الـ5 الكبار في أفريقيا، بعدما باتوا في المركز الخامس، مستغلين تراجع كل من كوت ديفوار بـ 7 مراتب (فوز وهزيمة أمام سيراليون)، وتونس بـ 11 مركزا (هزيمة وتعادل أمام الرأس الأخضر).