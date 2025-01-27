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https://sarabic.ae/20250127/قائمة-المدن-والملاعب-التي-تستضيف-أمم-أفريقيا-2025-1097219376.html
قائمة المدن والملاعب التي تستضيف أمم أفريقيا 2025
قائمة المدن والملاعب التي تستضيف أمم أفريقيا 2025
سبوتنيك عربي
يستضيف المغرب مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2025 في 9 ملاعب بعضها يتسع لنحو 76 ألف مشجع. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
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أعلن ذلك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية، اليوم الاثنين.ويتم ذلك بالتعاون بين "كاف" والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إضافة إلى لجنة التنظيم المحلية لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في المغرب.قائمة الملاعب الـ9 التي تستضيف البطولة:ومن المقرر أن تقام هذه البطولة خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026.
https://sarabic.ae/20240104/كاف-يعلن-زيادات-ضخمة-في-جوائز-بطولة-أمم-أفريقيا-1084703526.html
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رياضة, أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن
رياضة, أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن

قائمة المدن والملاعب التي تستضيف أمم أفريقيا 2025

20:13 GMT 27.01.2025
© Getty Images / Handout / Handoutستاد الحسن الثاني في المغرب
ستاد الحسن الثاني في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© Getty Images / Handout / Handout
تابعنا عبر
يستضيف المغرب مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2025 في 9 ملاعب بعضها يتسع لنحو 76 ألف مشجع.
أعلن ذلك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية، اليوم الاثنين.
حفل كاف لجائزة الأفضل في أفريقيا 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
مجتمع
"كاف" يعلن زيادات ضخمة في جوائز بطولة أمم أفريقيا
4 يناير 2024, 14:32 GMT
ويتم ذلك بالتعاون بين "كاف" والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إضافة إلى لجنة التنظيم المحلية لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في المغرب.

قائمة الملاعب الـ9 التي تستضيف البطولة:

ملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله: يقع في مدينة الرباط ويتسع لـ 69 ألفا و500 مشجع.
ملعب البريد: يقع في مدينة الرباط ويتسع لـ 18 ألف مشجع.
الملعب الأولمبي الملحق بمركب الأمير مولاي عبد الله: يقع في مدينة الرباط ويتسع لـ21 ألف مشجع.
المركب الرياضي الأمير مولاي الحسن: يقع في مدينة الرباط ويتسع لـ 22 ألف مشجع.
ملعب المركب الرياضي محمد الخامس: يوجد في الدار البيضاء ويتسع لـ 45 ألف مشجع.
الملعب الكبير: يوجد في أكادير ويتسع لنحو 41 ألف مشجع.
الملعب الكبير لمراكش: يتسع لنحو 41 ألف مشجع.
المركب الرياضي بفاس: يتسع لنحو 35 ألف و500 مشجع.
الملعب الكبير لطنجة: يتسع لـ75 ألف و600 مشجع.
ومن المقرر أن تقام هذه البطولة خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026.
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