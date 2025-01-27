قائمة المدن والملاعب التي تستضيف أمم أفريقيا 2025
© Getty Images / Handout / Handoutستاد الحسن الثاني في المغرب
© Getty Images / Handout / Handout
تابعنا عبر
يستضيف المغرب مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2025 في 9 ملاعب بعضها يتسع لنحو 76 ألف مشجع.
أعلن ذلك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية، اليوم الاثنين.
4 يناير 2024, 14:32 GMT
ويتم ذلك بالتعاون بين "كاف" والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إضافة إلى لجنة التنظيم المحلية لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في المغرب.
قائمة الملاعب الـ9 التي تستضيف البطولة:
ملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله: يقع في مدينة الرباط ويتسع لـ 69 ألفا و500 مشجع.
ملعب البريد: يقع في مدينة الرباط ويتسع لـ 18 ألف مشجع.
الملعب الأولمبي الملحق بمركب الأمير مولاي عبد الله: يقع في مدينة الرباط ويتسع لـ21 ألف مشجع.
المركب الرياضي الأمير مولاي الحسن: يقع في مدينة الرباط ويتسع لـ 22 ألف مشجع.
ملعب المركب الرياضي محمد الخامس: يوجد في الدار البيضاء ويتسع لـ 45 ألف مشجع.
الملعب الكبير: يوجد في أكادير ويتسع لنحو 41 ألف مشجع.
الملعب الكبير لمراكش: يتسع لنحو 41 ألف مشجع.
المركب الرياضي بفاس: يتسع لنحو 35 ألف و500 مشجع.
الملعب الكبير لطنجة: يتسع لـ75 ألف و600 مشجع.
ومن المقرر أن تقام هذه البطولة خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026.