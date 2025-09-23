https://sarabic.ae/20250923/بيراميدز-يتوج-بكأس-القارات-الثلاث-بعد-فوزه-على-الأهلي-السعودي-1105189707.html
بيراميدز يتوج بكأس القارات الثلاث بعد فوزه على الأهلي السعودي
بيراميدز يتوج بكأس القارات الثلاث بعد فوزه على الأهلي السعودي
تُوِّج نادي بيراميدز المصري بلقب كأس القارات الثلاث (آسيا، إفريقيا، وأوقيانوسيا)، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على مضيفه الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء على ملعب الإنماء بمدينة جدة.
ويدين بيراميدز، بالفضل في هذا الانتصار لمهاجمه الكونغولي فيستون ماييلي، الذي تألق بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 21، 71، و75. في المقابل، جاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق المهاجم الإنجليزي إيفان توني، من ركلة جزاء في الدقيقة 45.وكان بيراميدز، قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب فوزه في الدور التمهيدي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، بنتيجة 3- 0 في اللقاء الذي أُقيم في القاهرة.وينتظر بيراميدز، مواجهة جديدة في إطار البطولة، حيث سيخوض مباراته القادمة يوم 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أمام الفائز من لقاء كروز أزول المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية، وبطل أمريكا الجنوبية الذي سيُحدد لاحقًا ضمن كأس ديربي الأميركيتين.
بيراميدز يتوج بكأس القارات الثلاث بعد فوزه على الأهلي السعودي
تُوِّج نادي بيراميدز المصري بلقب كأس القارات الثلاث (آسيا، إفريقيا، وأوقيانوسيا)، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على مضيفه الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء على ملعب الإنماء بمدينة جدة.
ويدين بيراميدز، بالفضل في هذا الانتصار لمهاجمه الكونغولي فيستون ماييلي، الذي تألق بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 21، 71، و75. في المقابل، جاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق المهاجم الإنجليزي إيفان توني، من ركلة جزاء في الدقيقة 45.
وبهذا التتويج، يُبقي بيراميدز، الكأس في خزائن الأندية المصرية للعام الثاني على التوالي، بعدما تُوّج الأهلي بلقب النسخة الأولى في 2024 عقب فوزه على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة.
وكان بيراميدز، قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب فوزه في الدور التمهيدي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، بنتيجة 3- 0 في اللقاء الذي أُقيم في القاهرة.
وينتظر بيراميدز، مواجهة جديدة في إطار البطولة، حيث سيخوض مباراته القادمة يوم 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أمام الفائز من لقاء كروز أزول المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية، وبطل أمريكا الجنوبية الذي سيُحدد لاحقًا ضمن كأس ديربي الأميركيتين.