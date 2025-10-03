عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
حادث مأساوي في سان بطرسبورغ... "بورش" تسقط في النهر وتودي بحياة فتاة
حادث مأساوي في سان بطرسبورغ... "بورش" تسقط في النهر وتودي بحياة فتاة
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث مروع في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث سقطت سيارة من نوع "بورش" في النهر وأودت بحياة فتاة.
لاقت فتاة حتفها بعد سقوط سيارة "بورش" في نهر نيفا وسط مدينة سان بطرسبورغ، وقالت الشرطة المحلية إنه تم نقل السائق، الذي ظهر عليه علامات تسمم بالكحول، إلى المستشفى في حالة معتدلة، وتم فتح قضية واعتقال سائق السيارة.الفيديو المنتشر لاقى استنكارا وانتقادا للسائق، الذي كان يقود تحت تأثير الكحول والذي تسبب بالحادث، الذي أدى إلى وفاة صديقته.راكب يتسبب بهبوط اضطراري لطائرة في فرنسا والشرطة تتدخل.. فيديونجاة سائحين أمريكيين وبريطانيين من هجوم شنه فيل عليهم في دلتا أوكافانغو ببوتسوانا... فيديو
حادث مأساوي في سان بطرسبورغ... "بورش" تسقط في النهر وتودي بحياة فتاة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث مروع في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث سقطت سيارة من نوع "بورش" في النهر وأودت بحياة فتاة.
لاقت فتاة حتفها بعد سقوط سيارة "بورش" في نهر نيفا وسط مدينة سان بطرسبورغ، وقالت الشرطة المحلية إنه تم نقل السائق، الذي ظهر عليه علامات تسمم بالكحول، إلى المستشفى في حالة معتدلة، وتم فتح قضية واعتقال سائق السيارة.
الفيديو المنتشر لاقى استنكارا وانتقادا للسائق، الذي كان يقود تحت تأثير الكحول والذي تسبب بالحادث، الذي أدى إلى وفاة صديقته.
