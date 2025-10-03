https://sarabic.ae/20251003/حادث-مأساوي-في-سان-بطرسبورغ-بورش-تسقط-في-النهر-وتودي-بحياة-فتاة-1105573781.html
حادث مأساوي في سان بطرسبورغ... "بورش" تسقط في النهر وتودي بحياة فتاة
حادث مأساوي في سان بطرسبورغ... "بورش" تسقط في النهر وتودي بحياة فتاة
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث مروع في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث سقطت سيارة من نوع "بورش" في النهر وأودت بحياة فتاة. 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T11:45+0000
2025-10-03T11:45+0000
2025-10-03T12:11+0000
مجتمع
نادي الفيديو
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105573623_228:0:831:339_1920x0_80_0_0_03e4d19a7956cf943b6c72baab0615e2.png
لاقت فتاة حتفها بعد سقوط سيارة "بورش" في نهر نيفا وسط مدينة سان بطرسبورغ، وقالت الشرطة المحلية إنه تم نقل السائق، الذي ظهر عليه علامات تسمم بالكحول، إلى المستشفى في حالة معتدلة، وتم فتح قضية واعتقال سائق السيارة.الفيديو المنتشر لاقى استنكارا وانتقادا للسائق، الذي كان يقود تحت تأثير الكحول والذي تسبب بالحادث، الذي أدى إلى وفاة صديقته.راكب يتسبب بهبوط اضطراري لطائرة في فرنسا والشرطة تتدخل.. فيديونجاة سائحين أمريكيين وبريطانيين من هجوم شنه فيل عليهم في دلتا أوكافانغو ببوتسوانا... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105573623_379:0:831:339_1920x0_80_0_0_109e6e1afa81aac5171e62e398d2c90a.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, روسيا
حادث مأساوي في سان بطرسبورغ... "بورش" تسقط في النهر وتودي بحياة فتاة
11:45 GMT 03.10.2025 (تم التحديث: 12:11 GMT 03.10.2025)
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث مروع في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث سقطت سيارة من نوع "بورش" في النهر وأودت بحياة فتاة.
لاقت فتاة حتفها بعد سقوط سيارة "بورش" في نهر نيفا وسط مدينة سان بطرسبورغ، وقالت الشرطة المحلية إنه تم نقل السائق، الذي ظهر عليه علامات تسمم بالكحول، إلى المستشفى في حالة معتدلة، وتم فتح قضية واعتقال سائق السيارة.
الفيديو المنتشر لاقى استنكارا وانتقادا للسائق، الذي كان يقود تحت تأثير الكحول والذي تسبب بالحادث، الذي أدى إلى وفاة صديقته.