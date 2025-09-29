https://sarabic.ae/20250929/راكب-يتسبب-بهبوط-اضطراري-لطائرة-في-فرنسا-والشرطة-تتدخل-فيديو-1105426333.html

راكب يتسبب بهبوط اضطراري لطائرة في فرنسا والشرطة تتدخل.. فيديو

وكانت الطائرة في طريقها من مطار لندن لوتون إلى أليكانتي جنوبي إسبانيا، عندما تسبب الرجل، الذي كان في حالة سكر شديد، بحالة من الهلع والفوضى بين الركاب، بعد شروعه في فتح باب الطوارئ في منتصف الرحلة، وسط صراخ الركاب ومحاولات الطاقم للسيطرة على الموقف.وبحسب مصادر أمنية، فقد كان مستوى الكحول في دم المتهم مرتفعًا لدرجة استدعت نقله إلى زنزانة تابعة لشرطة الحدود في المطار الفرنسي، لاستعادة وعيه.وأكدت السلطات الفرنسية أن الطائرة استأنفت رحلتها إلى أليكانتي بعد إخراج مثيري الشغب، مثنيةً على احترافية طاقم الطائرة في التعامل مع الموقف الخطير، خاصة في حماية الأطفال والركاب من خطر محتمل.من جهتها، شددت شركة "رايان إير"، في بيان رسمي، على التزامها بسياسة "عدم التسامح مطلقًا" مع السلوك غير المنضبط للركاب، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان سلامة الطيران.ويطالب خبراء الطيران الأوروبيون بتشديد القيود على بيع الكحول في المطارات، إضافة إلى إنشاء قوائم سوداء للركاب المتسببين في المشاكل المتكررة.يُذكر أن القوانين الفرنسية تفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تبلغ نحو 60 ألف جنيه إسترليني على من يعرض سلامة الطيران للخطر، فيما تصل عقوبة السجن في المملكة المتحدة إلى عامين وغرامة مالية تصل إلى 4000 جنيه إسترليني، في حال السكر أثناء الرحلات الجوية.

