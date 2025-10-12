عربي
لحظة تحطم مروحية أمريكية وسقوطها على المارة.. فيديو
لحظة تحطم مروحية أمريكية وسقوطها على المارة.. فيديو

16:28 GMT 12.10.2025
أصيب 5 أشخاص خلال سقوط مروحية كانت تشارك في عرض جوي في مدينة هنتنغتون بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وقالت إدارة الطوارئ بالولاية إن قائد المروحية فقد السيطرة عليها قبل أن تدور عدة مرات في الهواء ثم تصطدم بمجموعة من الأشجار وتتحطم.
ورصد مقطع فيديو متداول لحظات تحطم المروحية وحالة الفزع التي تسببت فيها لمن كان بالقرب من موقع سقوطها.
