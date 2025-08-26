https://sarabic.ae/20250826/لحظات-مرعبة-وثقتها-الكاميرات-سقوط-مروحية-في-بحيرة-فرنسية-1104168231.html
شهدت مدينة روسبوردان في غرب فرنسا، مساء الأحد 25 أغسطس/أب، حادثا مروعا تمثل في سقوط مروحية داخل إحدى البحيرات، أثناء مشاركتها في جهود إخماد حريق شبّ في أحد... 26.08.2025
وكان على متن المروحية رجلان، هما الطيار وضابط إطفاء، وقد تمكنا رغم شدة الحادث من السباحة والوصول إلى الشاطئ بأمان، قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.
لحظات مرعبة وثقتها الكاميرات... سقوط مروحية في بحيرة فرنسية
شهدت مدينة روسبوردان في غرب فرنسا، مساء الأحد 25 أغسطس/أب، حادثا مروعا تمثل في سقوط مروحية داخل إحدى البحيرات، أثناء مشاركتها في جهود إخماد حريق شبّ في أحد المنازل القريبة.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة التحطم، حيث كانت المروحية تحاول تعبئة خزانها الذي تبلغ سعته 1000 لتر من المياه عندما اصطدمت بسطح البحيرة. أدى الاصطدام إلى انحناء ذيل الطائرة قليلا قبل أن تفقد توازنها وتدور بشكل مفاجئ، ثم تهوي بسرعة نحو سطح الماء، في مشهد لم يستغرق سوى ثوانٍ معدودة.
وكان على متن المروحية رجلان، هما الطيار وضابط إطفاء، وقد تمكنا رغم شدة الحادث من السباحة والوصول إلى الشاطئ بأمان، قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.
كما تم إسعاف ميكانيكي تابع للشركة المالكة للمروحية، كان يتابع سير المهمة من الضفة، وغادر الثلاثة المستشفى في الليلة نفسها وهم بصحة جيدة، ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن.
من جانبها، وصفت محافظة فينستير، الواقعة بأنه حادث طيران، مشيرة إلى أن الظروف الجوية كانت مثالية وقت وقوعه، حيث لم تكن هناك رياح وكانت السماء صافية، ما جعل سطح الماء يبدو كالمرآة.
وأوضحت السلطات أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب الدقيقة التي أدت إلى هذا السقوط المفاجئ.