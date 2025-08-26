"إحلم.. حلق"... مهرجان المناطيد في سانت بطرسبورغ

انطلاق المناطيد في مهرجان "احلم! حلق!" للمناطيد الهوائية في الذكرى السنوية الـ300 لتأسيس حديقة سانت بطرسبرغ.
انطلاق المناطيد في مهرجان "احلم! حلق!" للمناطيد الهوائية في الذكرى السنوية الـ300 لتأسيس حديقة سانت بطرسبرغ.
يشاهد أحد الزوار عرضًا ضوئيًا تضيء فيه المناطيد في سماء المساء في مهرجان "احلم! حلق!" في الذكرى السنوية الـ300 لتأسيس حديقة سانت بطرسبرغ.
يشاهد أحد الزوار عرضًا ضوئيًا تضيء فيه المناطيد في سماء المساء في مهرجان "احلم! حلق!" في الذكرى السنوية الـ300 لتأسيس حديقة سانت بطرسبرغ.
تشارك فرق مناطيد الهواء الساخن في عرض ضوئي تضيء فيه مناطيد الهواء الساخن سماء المساء في مهرجان "احلم! حلق!"، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ 300 لتأسيس حديقة سانت بطرسبرغ.
تشارك فرق مناطيد الهواء الساخن في عرض ضوئي تضيء فيه مناطيد الهواء الساخن سماء المساء في مهرجان "احلم! حلق!"، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ 300 لتأسيس حديقة سانت بطرسبرغ.
انطلاق منطاد في مهرجان "احلم! حلق!" للمناطيد الهوائية الساخنة في الذكرى السنوية الـ300 لتأسيس حديقة سانت بطرسبرغ.
انطلاق منطاد في مهرجان "احلم! حلق!" للمناطيد الهوائية الساخنة في الذكرى السنوية الـ300 لتأسيس حديقة سانت بطرسبرغ.
انطلاق المناطيد في مهرجان "احلم! حلق!" للمناطيد الهوائية الساخنة في الذكرى السنوية الـ300 لتأسيس حديقة سانت بطرسبرغ.
انطلاق المناطيد في مهرجان "احلم! حلق!" للمناطيد الهوائية الساخنة في الذكرى السنوية الـ300 لتأسيس حديقة سانت بطرسبرغ.
تشارك فرق مناطيد الهواء الساخن في عرض ضوئي تضيء فيه مناطيد الهواء الساخن سماء المساء في مهرجان "احلم! حلق!"، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ 300 لتأسيس حديقة سانت بطرسبرغ.
تشارك فرق مناطيد الهواء الساخن في عرض ضوئي تضيء فيه مناطيد الهواء الساخن سماء المساء في مهرجان "احلم! حلق!"، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ 300 لتأسيس حديقة سانت بطرسبرغ.
تشارك فرق مناطيد الهواء الساخن في عرض ضوئي تضيء فيه مناطيد الهواء الساخن سماء غروب الشمس في مهرجان "احلم! حلق!" في الذكرى السنوية الـ 300 لتأسيس حديقة سانت بطرسبرغ.
تشارك فرق مناطيد الهواء الساخن في عرض ضوئي تضيء فيه مناطيد الهواء الساخن سماء غروب الشمس في مهرجان "احلم! حلق!" في الذكرى السنوية الـ 300 لتأسيس حديقة سانت بطرسبرغ.
المشاركون في مسابقة مهرجان "احلم! حلق!" للمناطيد الهوائية في الذكرى الـ 300 لتأسيس حديقة سانت بطرسبرغ.
المشاركون في مسابقة مهرجان "احلم! حلق!" للمناطيد الهوائية في الذكرى الـ 300 لتأسيس حديقة سانت بطرسبرغ.