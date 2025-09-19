https://sarabic.ae/20250919/تحطم-مروحية-أمريكية-على-متنها-4-جنود-في-واشنطن-1105017860.html
صرحت السطات المحلية في ولاية واشنطن الأمريكية، أن مروحية من طراز "بلاك هوك" تابعة للجيش الأمريكي، كانت تقل أربعة جنود من القوات الخاصة، تحطمت في منطقة ريفية
ولم يكشف الجيش عن حالة من كانوا على متن المروحية، ويجري التحقيق في سبب الحادث، حسبما ذكرته وسائل إعلام محلية، أمس الخميس.ونقلت وسائل الإعلام عن الجيش، أن المروحية، وهي من طراز "إم إتس 60" بلاك هوك، تابعة لفوج طيران العمليات الخاصة رقم 160، سقطت حوالي الساعة التاسعة مساء، قرب بحيرة ساميت في منطقة ريفية غرب واشنطن، بالقرب من قاعدة لويس ماكورد المشتركة.وقال مسؤولون في الجيش، إن طواقم الطوارئ واجهت صعوبات في الوصول إلى موقع الحادث، بسبب كثافة الغطاء النباتي، وبعد الموقع.وصرح مكتب شرطة مقاطعة ثورستون أن القاعدة فقدت الاتصال بطائرة هليكوبتر، وأنها حددت موقع الحادث.وصرح ديريك ساندرز، قائد شرطة مقاطعة ثورستون، على مواقع التواصل الاجتماعي: "حدد نواب الشرطة موقع الحادث، لكنهم لم يتمكنوا من مواصلة جهود الإنقاذ لأن موقع الحادث مشتعل، وبدأت أحذيتهم ترتفع درجة حرارتها".
الولايات المتحدة الأمريكية
صرحت السطات المحلية في ولاية واشنطن الأمريكية، أن مروحية من طراز "بلاك هوك" تابعة للجيش الأمريكي، كانت تقل أربعة جنود من القوات الخاصة، تحطمت في منطقة ريفية قرب قاعدة عسكرية غرب الولاية مساء الأربعاء.
ولم يكشف الجيش عن حالة من كانوا على متن المروحية، ويجري التحقيق في سبب الحادث، حسبما ذكرته وسائل إعلام محلية، أمس الخميس.
ونقلت وسائل الإعلام عن الجيش، أن المروحية، وهي من طراز "إم إتس 60" بلاك هوك، تابعة لفوج طيران العمليات الخاصة رقم 160، سقطت حوالي الساعة التاسعة مساء، قرب بحيرة ساميت في منطقة ريفية غرب واشنطن، بالقرب من قاعدة لويس ماكورد المشتركة.
وقال مسؤولون في الجيش، إن طواقم الطوارئ واجهت صعوبات في الوصول إلى موقع الحادث، بسبب كثافة الغطاء النباتي، وبعد الموقع.
وقالت المقدم آلي سكوت، المتحدثة باسم الجيش، يوم أمس الخميس: المنطقة ريفية للغاية، وكان من الصعب الوصول إليها، ولا نعرف ما حدث، هناك الكثير من الأمور المجهولة.
وصرح مكتب شرطة مقاطعة ثورستون أن القاعدة فقدت الاتصال بطائرة هليكوبتر، وأنها حددت موقع الحادث.
وأعلنت إدارة شرطة لاسي أنها استجابت للحادث صباح الخميس، وأرسلت طائرة دون طيار إلى الموقع، حيث رصدت حريقا في الأحراش.
وصرح ديريك ساندرز، قائد شرطة مقاطعة ثورستون، على مواقع التواصل الاجتماعي: "حدد نواب الشرطة موقع الحادث، لكنهم لم يتمكنوا من مواصلة جهود الإنقاذ لأن موقع الحادث مشتعل، وبدأت أحذيتهم ترتفع درجة حرارتها".