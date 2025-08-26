مرشحة جمهورية "تحرق المصحف" وتتعهد بإنهاء الإسلام في تكساس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250826/مرشحة-جمهورية-تحرق-المصحف-وتتعهد-بإنهاء-الإسلام-في-تكساس-1104160692.html
مرشحة جمهورية "تحرق المصحف" وتتعهد بإنهاء الإسلام في تكساس
مرشحة جمهورية "تحرق المصحف" وتتعهد بإنهاء الإسلام في تكساس
سبوتنيك عربي
أثارت المرشحة الجمهورية عن الدائرة الـ31 في ولاية تكساس، فالنتينا غوميز، عاصفة من الانتقادات بعد نشرها مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه وهي... 26.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-26T15:38+0000
2025-08-26T15:38+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس الأمريكي
العالم
حول العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104160798_0:34:771:467_1920x0_80_0_0_db86bff936590fd438d803a4feb287b9.jpg
وفي الفيديو، تعهدت غوميز بـ"إنهاء الإسلام في تكساس"، ورددت اتهامات للمسلمين بارتكاب جرائم قتل واغتصاب، كما دعت متابعيها إلى دعمها في الانتخابات المقبلة قائلة: "ساعدوني للوصول إلى الكونغرس حتى لا تضطروا لمواجهة المسلمين"، على حد تعبيرها.غوميز ليست غريبة عن الأفعال المثيرة للجدل، ففي ديسمبر/كانون الأول 2024 ظهرت في عرض بنيويورك وهي تطلق النار على دمية تمثل مهاجراً، ودعت آنذاك إلى تنفيذ إعدامات علنية بحق المهاجرين المتهمين بجرائم عنف، ما أدى إلى حذف الفيديو وحظر حسابها على منصة إنستغرام.عُرفت غوميز بتصريحاتها الصادمة ومواقفها المتطرفة التي أبقتها محط جدل واسع، منذ دخولها الحياة السياسية عام 2024 بترشحها لمنصب سكرتير ولاية ميزوري. كما أنها من أسرة كولومبية، انتقلت للعيش مع عائلتها إلى الولايات المتحدة عام 2009 .
https://sarabic.ae/20160428/1018541634.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104160798_0:0:685:513_1920x0_80_0_0_0bba59e7f30497149dca47a31cab1958.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مرشحة جمهورية "تحرق المصحف" وتتعهد بإنهاء الإسلام في تكساس

15:38 GMT 26.08.2025
© Photo / xمرشحة جمهورية تحرق المصحف وتتعهد بإنهاء الإسلام في تكساس
مرشحة جمهورية تحرق المصحف وتتعهد بإنهاء الإسلام في تكساس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
أثارت المرشحة الجمهورية عن الدائرة الـ31 في ولاية تكساس، فالنتينا غوميز، عاصفة من الانتقادات بعد نشرها مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه وهي تحرق "القرآن الكريم" باستخدام بندقية لهب، مطلقة تصريحات تحريضية ضد المسلمين.
وفي الفيديو، تعهدت غوميز بـ"إنهاء الإسلام في تكساس"، ورددت اتهامات للمسلمين بارتكاب جرائم قتل واغتصاب، كما دعت متابعيها إلى دعمها في الانتخابات المقبلة قائلة: "ساعدوني للوصول إلى الكونغرس حتى لا تضطروا لمواجهة المسلمين"، على حد تعبيرها.
الفيديو قوبل بموجة إدانات من سياسيين وجماعات دينية وحقوقية، حذروا من خطورة تصاعد خطاب الكراهية وعدم التسامح الديني مع اقتراب الانتخابات الأميركية لعام 2026.
دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2016
الانتخابات الأميركية مزورة
28 أبريل 2016, 11:26 GMT
غوميز ليست غريبة عن الأفعال المثيرة للجدل، ففي ديسمبر/كانون الأول 2024 ظهرت في عرض بنيويورك وهي تطلق النار على دمية تمثل مهاجراً، ودعت آنذاك إلى تنفيذ إعدامات علنية بحق المهاجرين المتهمين بجرائم عنف، ما أدى إلى حذف الفيديو وحظر حسابها على منصة إنستغرام.
ورغم حضورها الإعلامي، لم تحقق نتائج انتخابية قوية، إذ حصلت في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري على 7.4% فقط من الأصوات، وحلت في المركز السادس.
عُرفت غوميز بتصريحاتها الصادمة ومواقفها المتطرفة التي أبقتها محط جدل واسع، منذ دخولها الحياة السياسية عام 2024 بترشحها لمنصب سكرتير ولاية ميزوري. كما أنها من أسرة كولومبية، انتقلت للعيش مع عائلتها إلى الولايات المتحدة عام 2009 .
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала