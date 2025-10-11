https://sarabic.ae/20251011/عالم-روسي-يحدد-عدد-المرات-التي-تسقط-فيها-النيازك-على-الأرض-1105868275.html
عالم روسي يحدد عدد المرات التي تسقط فيها النيازك على الأرض
تسقط النيازك بانتظام على الأرض، حتى الكبيرة منها مثل نيزك تشيليابينسك في روسيا، ومع ذلك، هناك العديد من الأماكن على الكوكب، حيث يوجد عدد قليل من السكان أو لا يوجد منهم أحد، لذا يمر ظهورها دون أن يلاحظه عامة الناس.
وقال سيرغي بوغاتشيف، رئيس مختبر علم الفلك الشمسي في معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لوكالة "سبوتنيك": "عادةً ما تكون تساقطات النيازك مرئية من الفضاء على شكل ومضات ساطعة تسجّلها الأقمار الصناعية".وأضاف: "تُظهر هذه الملاحظات أن النيازك تسقط عادة بوتيرة أكبر بكثير مما هو معلن عنه، لأنها تسقط في المحيطات، وفي التايغا النائية، وفي القارة القطبية الجنوبية، حيث أن هناك العديد من الأماكن العذراء من الوجود البشري في الأرض".لكن بشكل عام، توجد نيازك أخرى بنفس الحجم تقريبا على الخريطة؛ فقد سجِلت نحو عشرة منها في العقود الأخيرة، وسقطت ببساطة في أماكن لم يرها؛ وحدها الأقمار الصناعية هي التي سجلتها.وأشار العالم إلى أن العديد من النيازك الأصغر من نيزك تشيليابينسك سقطت خلال هذه الفترة، بل وحتى نيازك أصغر تسقط يوميا.وبلغ حجم نيزك تشيليابينسك، الذي سقط في جبال الأورال في 15 فبراير/ شباط 2013، نحو 19.8 مترا، ولم تسجل أي إصابات، لكن أكثر من 1600 شخص أصيبوا، ونقل 52 منهم إلى المستشفى.
تسقط النيازك بانتظام على الأرض، حتى الكبيرة منها مثل نيزك تشيليابينسك في روسيا، ومع ذلك، هناك العديد من الأماكن على الكوكب، حيث يوجد عدد قليل من السكان أو لا يوجد منهم أحد، لذا يمر ظهورها دون أن يلاحظه عامة الناس.
وقال سيرغي بوغاتشيف، رئيس مختبر علم الفلك الشمسي في معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لوكالة "سبوتنيك": "عادةً ما تكون تساقطات النيازك مرئية من الفضاء على شكل ومضات ساطعة تسجّلها الأقمار الصناعية".
وأضاف: "تُظهر هذه الملاحظات أن النيازك تسقط عادة بوتيرة أكبر بكثير مما هو معلن عنه، لأنها تسقط في المحيطات، وفي التايغا النائية، وفي القارة القطبية الجنوبية، حيث أن هناك العديد من الأماكن العذراء من الوجود البشري في الأرض".
وأشار بوغاتشيف، إلى أن خرائط سقوط النيازك تظهر أن "نيزك تشيليابينسك كان كبيرًا بالفعل، وهو واحد من أكبر النيازك في 10 سنوات".
لكن بشكل عام، توجد نيازك أخرى بنفس الحجم تقريبا على الخريطة؛ فقد سجِلت نحو عشرة منها في العقود الأخيرة، وسقطت ببساطة في أماكن لم يرها؛ وحدها الأقمار الصناعية هي التي سجلتها.
وأشار العالم إلى أن العديد من النيازك الأصغر من نيزك تشيليابينسك سقطت خلال هذه الفترة، بل وحتى نيازك أصغر تسقط يوميا.
وتسجل خدمات الطوارئ سقوط ثلاثة إلى أربعة نيازك جديدة يوميا، لكن في كثير من الأحيان، لا يصل منها شيء إلى الأرض، كما أكّد بوغاتشيف.
وبلغ حجم نيزك تشيليابينسك، الذي سقط في جبال الأورال في 15 فبراير/ شباط 2013، نحو 19.8 مترا، ولم تسجل أي إصابات، لكن أكثر من 1600 شخص أصيبوا، ونقل 52 منهم إلى المستشفى.