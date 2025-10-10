عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء روس يطورون طريقة جديدة لمراقبة مستويات السكر في الدم بدقة عالية ودون الحاجة إلى إبر
علماء روس يطورون طريقة جديدة لمراقبة مستويات السكر في الدم بدقة عالية ودون الحاجة إلى إبر
سبوتنيك عربي
طوّر علماء في جامعة ساراتوف الحكومية الروسية للأبحاث الحكومية، مستشعرًا مبتكرًا يراقب مستويات الغلوكوز بدقة دون ثقب الجلد، إذ يساعد هذا الحل الرائد مرضى السكري...
مجتمع
العالم
علوم
جامعات روسية
أخبار الأبحاث العلمية
أمراض القلب والسكري والضغط
ويعتمد هذا التطوير على مادة استشعار فريدة ومرنة وجيدة التهوية، وهي ركيزة "بولي أكريلونيتريل" غير منسوجة ومطلية بجسيمات نانوية فضية، فتضخِم هذه الجسيمات إشارة جزيئات الغلوكوز بشكل كبير من خلال تشتت "رامان العملاق" (تشتت الضوء بعد اصطدامه بالجزيئات، ما يؤدي إلى تغير في طوله الموجي نتيجة لتبادل الطاقة)، وذلك لتحسين الانتقائية والحساسية، حيث طلي المستشعر بـ"أوكسيديز الغلوكوز"، وهو إنزيم يتفاعل مباشرة مع الغلوكوز، ما يلغي الإشارة الضعيفة الكامنة في قياسات الغلوكوز المباشرة.واختبر العلماء هذه الطريقة بنجاح على عينات من الماء والعرق الاصطناعي بتركيزات غلوكوز تتراوح بين 1 و10 ملي مولا، تغطي نطاقا من المستويات الطبيعية إلى ارتفاع سكر الدم الحاد. وعلقت أولغا جوسلياكوفا، الباحثة الرئيسية في مختبر الصوتيات الضوئية الطبية الحيوية بجامعة ساراتوف الحكومية الروسية، قائلةً: "يتمثل الابتكار الرئيسي في هيكل الألياف غير المنسوجة، الذي يتحكم في خصائص الضوء على السطح، ويركز الجزيئات في مناطق ذات أقصى تضخيم للإشارة، تعرف باسم "النقاط الساخنة"، وهذا يزيد بشكل كبير من حساسية وموثوقية القياسات، علاوة على ذلك، يتميز الجهاز بالمرونة ونفاذية الهواء وخصائص الترشيح وانخفاض الحساسية، وهو أمر مهم لراحة وأمان الاستخدام اليومي".وفي الوقت الحالي، تهيمن على سوق مراقبة مستوى الغلوكوز، بشكل مستمر، الأجهزة التي تتطلب ثقب الجلد لإدخال المستشعرات تحت السطح. يقدم تطوير الجامعة الروسية طريقة لا تلامسية تماما، حيث يتم تحليل مستوى الغلوكوز من خلال العرق على سطح الجلد، ما يغني عن الإجراءات المؤلمة ويحسن راحة المريض.ولعبت فيكتوريا باكال، الطالبة الجامعية في معهد الكيمياء بجامعة ساراتوف الحكومية الروسية، دورًا رئيسيًا في هذا المشروع، حيث طوّرت طريقة لإنشاء ركائز استشعار جديدة.وحظي البحث بدعم من مؤسسة العلوم الروسية، إذ يفتح جهاز الاستشعار المبتكر آفاقا جديدة في مجال الطب الشخصي، حيث سيساعد هذا الحل المبتكر ملايين مرضى السكري حول العالم على تجنب الإجراءات المؤلمة وتوفير مراقبة مستمرة لسكر الدم.علماء روس يطورون "حبرا فريدا" لطباعة المنازل المتينة
علماء روس يطورون طريقة جديدة لمراقبة مستويات السكر في الدم بدقة عالية ودون الحاجة إلى إبر

17:08 GMT 10.10.2025
طوّر علماء في جامعة ساراتوف الحكومية الروسية للأبحاث الحكومية، مستشعرًا مبتكرًا يراقب مستويات الغلوكوز بدقة دون ثقب الجلد، إذ يساعد هذا الحل الرائد مرضى السكري على تجنب الإجراءات المؤلمة، ويوفر صورة أشمل لتغيرات سكر الدم في الوقت الفعلي.
ويعتمد هذا التطوير على مادة استشعار فريدة ومرنة وجيدة التهوية، وهي ركيزة "بولي أكريلونيتريل" غير منسوجة ومطلية بجسيمات نانوية فضية، فتضخِم هذه الجسيمات إشارة جزيئات الغلوكوز بشكل كبير من خلال تشتت "رامان العملاق" (تشتت الضوء بعد اصطدامه بالجزيئات، ما يؤدي إلى تغير في طوله الموجي نتيجة لتبادل الطاقة)، وذلك لتحسين الانتقائية والحساسية، حيث طلي المستشعر بـ"أوكسيديز الغلوكوز"، وهو إنزيم يتفاعل مباشرة مع الغلوكوز، ما يلغي الإشارة الضعيفة الكامنة في قياسات الغلوكوز المباشرة.
واختبر العلماء هذه الطريقة بنجاح على عينات من الماء والعرق الاصطناعي بتركيزات غلوكوز تتراوح بين 1 و10 ملي مولا، تغطي نطاقا من المستويات الطبيعية إلى ارتفاع سكر الدم الحاد.

وباستخدام خوارزميات التعلم الآلي لمعالجة البيانات التجريبية، حقق الباحثون دقة تنبؤ بلغت 93.8%، الأمر الذي يجعل هذا المستشعر واحدا من أكثر الأجهزة الواعدة لمراقبة مستوى الغلوكوز بشكل مستمر دون اختراق الجلد.

مجتمع
علماء روس يطورون طلاءات حيوية لتسريع التئام الجروح
1 أكتوبر, 09:25 GMT
وعلقت أولغا جوسلياكوفا، الباحثة الرئيسية في مختبر الصوتيات الضوئية الطبية الحيوية بجامعة ساراتوف الحكومية الروسية، قائلةً: "يتمثل الابتكار الرئيسي في هيكل الألياف غير المنسوجة، الذي يتحكم في خصائص الضوء على السطح، ويركز الجزيئات في مناطق ذات أقصى تضخيم للإشارة، تعرف باسم "النقاط الساخنة"، وهذا يزيد بشكل كبير من حساسية وموثوقية القياسات، علاوة على ذلك، يتميز الجهاز بالمرونة ونفاذية الهواء وخصائص الترشيح وانخفاض الحساسية، وهو أمر مهم لراحة وأمان الاستخدام اليومي".
وفي الوقت الحالي، تهيمن على سوق مراقبة مستوى الغلوكوز، بشكل مستمر، الأجهزة التي تتطلب ثقب الجلد لإدخال المستشعرات تحت السطح. يقدم تطوير الجامعة الروسية طريقة لا تلامسية تماما، حيث يتم تحليل مستوى الغلوكوز من خلال العرق على سطح الجلد، ما يغني عن الإجراءات المؤلمة ويحسن راحة المريض.

ويتوقع الخبراء أن يصل حجم سوق أجهزة قياس السكر وأنظمة المراقبة في روسيا إلى نحو 809 ملايين دولار بحلول عام 2029، ومن المتوقع أن تصبح هذه التقنية منافسا قويا.

مجتمع
علماء روس يبتكرون أداة لفحص مكونات المشروبات
7 أكتوبر, 09:41 GMT
ولعبت فيكتوريا باكال، الطالبة الجامعية في معهد الكيمياء بجامعة ساراتوف الحكومية الروسية، دورًا رئيسيًا في هذا المشروع، حيث طوّرت طريقة لإنشاء ركائز استشعار جديدة.
وحظي البحث بدعم من مؤسسة العلوم الروسية، إذ يفتح جهاز الاستشعار المبتكر آفاقا جديدة في مجال الطب الشخصي، حيث سيساعد هذا الحل المبتكر ملايين مرضى السكري حول العالم على تجنب الإجراءات المؤلمة وتوفير مراقبة مستمرة لسكر الدم.
علماء روس يطورون "حبرا فريدا" لطباعة المنازل المتينة
