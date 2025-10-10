https://sarabic.ae/20251010/علماء-روس-يطورون-طريقة-جديدة-لمراقبة-مستويات-السكر-في-الدم-بدقة-عالية-ودون-الحاجة-إلى-إبر-1105850833.html

علماء روس يطورون طريقة جديدة لمراقبة مستويات السكر في الدم بدقة عالية ودون الحاجة إلى إبر

سبوتنيك عربي

طوّر علماء في جامعة ساراتوف الحكومية الروسية للأبحاث الحكومية، مستشعرًا مبتكرًا يراقب مستويات الغلوكوز بدقة دون ثقب الجلد، إذ يساعد هذا الحل الرائد مرضى السكري... 10.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-10T17:08+0000

2025-10-10T17:08+0000

2025-10-10T17:08+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105851655_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_ab85f81988a0eb927d0a5d7a713e7501.jpg

ويعتمد هذا التطوير على مادة استشعار فريدة ومرنة وجيدة التهوية، وهي ركيزة "بولي أكريلونيتريل" غير منسوجة ومطلية بجسيمات نانوية فضية، فتضخِم هذه الجسيمات إشارة جزيئات الغلوكوز بشكل كبير من خلال تشتت "رامان العملاق" (تشتت الضوء بعد اصطدامه بالجزيئات، ما يؤدي إلى تغير في طوله الموجي نتيجة لتبادل الطاقة)، وذلك لتحسين الانتقائية والحساسية، حيث طلي المستشعر بـ"أوكسيديز الغلوكوز"، وهو إنزيم يتفاعل مباشرة مع الغلوكوز، ما يلغي الإشارة الضعيفة الكامنة في قياسات الغلوكوز المباشرة.واختبر العلماء هذه الطريقة بنجاح على عينات من الماء والعرق الاصطناعي بتركيزات غلوكوز تتراوح بين 1 و10 ملي مولا، تغطي نطاقا من المستويات الطبيعية إلى ارتفاع سكر الدم الحاد. وعلقت أولغا جوسلياكوفا، الباحثة الرئيسية في مختبر الصوتيات الضوئية الطبية الحيوية بجامعة ساراتوف الحكومية الروسية، قائلةً: "يتمثل الابتكار الرئيسي في هيكل الألياف غير المنسوجة، الذي يتحكم في خصائص الضوء على السطح، ويركز الجزيئات في مناطق ذات أقصى تضخيم للإشارة، تعرف باسم "النقاط الساخنة"، وهذا يزيد بشكل كبير من حساسية وموثوقية القياسات، علاوة على ذلك، يتميز الجهاز بالمرونة ونفاذية الهواء وخصائص الترشيح وانخفاض الحساسية، وهو أمر مهم لراحة وأمان الاستخدام اليومي".وفي الوقت الحالي، تهيمن على سوق مراقبة مستوى الغلوكوز، بشكل مستمر، الأجهزة التي تتطلب ثقب الجلد لإدخال المستشعرات تحت السطح. يقدم تطوير الجامعة الروسية طريقة لا تلامسية تماما، حيث يتم تحليل مستوى الغلوكوز من خلال العرق على سطح الجلد، ما يغني عن الإجراءات المؤلمة ويحسن راحة المريض.ولعبت فيكتوريا باكال، الطالبة الجامعية في معهد الكيمياء بجامعة ساراتوف الحكومية الروسية، دورًا رئيسيًا في هذا المشروع، حيث طوّرت طريقة لإنشاء ركائز استشعار جديدة.وحظي البحث بدعم من مؤسسة العلوم الروسية، إذ يفتح جهاز الاستشعار المبتكر آفاقا جديدة في مجال الطب الشخصي، حيث سيساعد هذا الحل المبتكر ملايين مرضى السكري حول العالم على تجنب الإجراءات المؤلمة وتوفير مراقبة مستمرة لسكر الدم.علماء روس يطورون "حبرا فريدا" لطباعة المنازل المتينة

