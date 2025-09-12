https://sarabic.ae/20250912/علماء-روس-يطورون-حبرا-فريدا-لطباعة-المنازل-المتينة--1104789051.html

علماء روس يطورون "حبرا فريدا" لطباعة المنازل المتينة

طور علماء من جامعة "تومسك" الروسية للهندسة المعمارية والهندسة المدنية تركيبة جديدة للطباعة ثلاثية الأبعاد لمنازل يصل ارتفاعها إلى 7 أمتار، والتي تتميز بقوة... 12.09.2025, سبوتنيك عربي

مجتمع

وصرح المكتب الصحفي للجامعة لوكالة "سبوتنيك": "تعد الطباعة ثلاثية الأبعاد بديلا واعدا للطرق التقليدية في البناء، حيث تعتمد على الآلات بدلا من العمالة اليدوية والمعدات الثقيلة، مما يعزز السلامة ويقلل من عدد العمال المطلوبين في الموقع".وفي إطار مشروع تكنولوجي استراتيجي بعنوان "كيمياء وهندسة مواد بناء جديدة" ضمن برنامج "الأولوية 2030"، نجح المتخصصون في الجامعة في إنشاء مزيج يحتوي على رقائق الرخام، وهي منتج ثانوي من سحق الصخور الجبلية، وأتربة الفحم المتراكمة في محطات الطاقة الحرارية. وقد دخلت هذا المادة الجديدة بالفعل في الاستخدام الصناعي من قبل شركاء الجامعة الصناعيين.وأوضحت سوروكينا أن رقائق الرخام والرماد تشكل 10% من كتلة خليط الطباعة، وتضفي صلابة ومتانة على الهيكل الناتج. في هذه المعايير، لا تقل جودة المنازل المطبوعة بخليط البناء الجديد عن تلك المبنية من المواد التقليدية، بل تتفوق عليها من حيث مرونتها البيئية".وأضافت: "تتميز تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني بالعديد من المزايا. ففي غضون 100 ساعة، يمكن بناء 100 متر مربع من مبنى، ويمكن أن يحتوي على قطع معقدة الشكل، سلالم، قواعد طاولات، تجاويف لأحواض الاستحمام أو المسابح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستغناء عن التشطيب الثانوي للقواطع، ومنحها الهيكل المطلوب من الناحية التصميمية".علماء روس يطورون محفزات لتقليل انبعاثات محركات الديزل الضارةعلماء روس يبتكرون طريقة لزراعة البطاطس في ظروف قاسية

