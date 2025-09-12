علماء روس يطورون "حبرا فريدا" لطباعة المنازل المتينة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250912/علماء-روس-يطورون-حبرا-فريدا-لطباعة-المنازل-المتينة--1104789051.html
علماء روس يطورون "حبرا فريدا" لطباعة المنازل المتينة
علماء روس يطورون "حبرا فريدا" لطباعة المنازل المتينة
سبوتنيك عربي
طور علماء من جامعة "تومسك" الروسية للهندسة المعمارية والهندسة المدنية تركيبة جديدة للطباعة ثلاثية الأبعاد لمنازل يصل ارتفاعها إلى 7 أمتار، والتي تتميز بقوة... 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T14:22+0000
2025-09-12T14:22+0000
مجتمع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104788634_0:0:1349:759_1920x0_80_0_0_09eb7c311f1ab493e75230f6688b79ff.jpg
وصرح المكتب الصحفي للجامعة لوكالة "سبوتنيك": "تعد الطباعة ثلاثية الأبعاد بديلا واعدا للطرق التقليدية في البناء، حيث تعتمد على الآلات بدلا من العمالة اليدوية والمعدات الثقيلة، مما يعزز السلامة ويقلل من عدد العمال المطلوبين في الموقع".وفي إطار مشروع تكنولوجي استراتيجي بعنوان "كيمياء وهندسة مواد بناء جديدة" ضمن برنامج "الأولوية 2030"، نجح المتخصصون في الجامعة في إنشاء مزيج يحتوي على رقائق الرخام، وهي منتج ثانوي من سحق الصخور الجبلية، وأتربة الفحم المتراكمة في محطات الطاقة الحرارية. وقد دخلت هذا المادة الجديدة بالفعل في الاستخدام الصناعي من قبل شركاء الجامعة الصناعيين.وأوضحت سوروكينا أن رقائق الرخام والرماد تشكل 10% من كتلة خليط الطباعة، وتضفي صلابة ومتانة على الهيكل الناتج. في هذه المعايير، لا تقل جودة المنازل المطبوعة بخليط البناء الجديد عن تلك المبنية من المواد التقليدية، بل تتفوق عليها من حيث مرونتها البيئية".وأضافت: "تتميز تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني بالعديد من المزايا. ففي غضون 100 ساعة، يمكن بناء 100 متر مربع من مبنى، ويمكن أن يحتوي على قطع معقدة الشكل، سلالم، قواعد طاولات، تجاويف لأحواض الاستحمام أو المسابح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستغناء عن التشطيب الثانوي للقواطع، ومنحها الهيكل المطلوب من الناحية التصميمية".علماء روس يطورون محفزات لتقليل انبعاثات محركات الديزل الضارةعلماء روس يبتكرون طريقة لزراعة البطاطس في ظروف قاسية
https://sarabic.ae/20250912/علماء-روس-يكشفون-أدلة-خطيرة-على-تغير-المناخ-1104786635.html
https://sarabic.ae/20250909/علماء-روس-يقلصون-تكلفة-الزجاج-الذكي-1104653707.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104788634_149:0:1349:900_1920x0_80_0_0_bd544c3f5590c7ebf1cc74d4eea46193.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

علماء روس يطورون "حبرا فريدا" لطباعة المنازل المتينة

14:22 GMT 12.09.2025
© Sergii Kolesnikovالطباعة ثلاثية الأبعاء في المنزل
الطباعة ثلاثية الأبعاء في المنزل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
© Sergii Kolesnikov
تابعنا عبر
طور علماء من جامعة "تومسك" الروسية للهندسة المعمارية والهندسة المدنية تركيبة جديدة للطباعة ثلاثية الأبعاد لمنازل يصل ارتفاعها إلى 7 أمتار، والتي تتميز بقوة وصلابة لا تقل عن المواد التقليدية، مع التركيز على الاستدامة البيئية من خلال استخدام نفايات صناعية مثل رقائق الرخام وأتربة الفحم من محطات الطاقة الحرارية.
وصرح المكتب الصحفي للجامعة لوكالة "سبوتنيك": "تعد الطباعة ثلاثية الأبعاد بديلا واعدا للطرق التقليدية في البناء، حيث تعتمد على الآلات بدلا من العمالة اليدوية والمعدات الثقيلة، مما يعزز السلامة ويقلل من عدد العمال المطلوبين في الموقع".

وأكد العلماء أنه من صعوبات استخدام هذه التقنية اختيار التركيبة الأمثل للحبر، والتي تختلف اختلافا كبيرا عن خلطات الخرسانة التقليدية، حيث يجب أن يكون خليط الطباعة لزجا ومرنا بدرجة كافية عند تغذيته بالمضخة، مع توفير قوة هيكلية كافية عند التصلب".

فحص المياه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
مجتمع
علماء روس يكشفون أدلة خطيرة على تغير المناخ
13:35 GMT
وفي إطار مشروع تكنولوجي استراتيجي بعنوان "كيمياء وهندسة مواد بناء جديدة" ضمن برنامج "الأولوية 2030"، نجح المتخصصون في الجامعة في إنشاء مزيج يحتوي على رقائق الرخام، وهي منتج ثانوي من سحق الصخور الجبلية، وأتربة الفحم المتراكمة في محطات الطاقة الحرارية. وقد دخلت هذا المادة الجديدة بالفعل في الاستخدام الصناعي من قبل شركاء الجامعة الصناعيين.

وقالت إيكاترينا سوروكينا، رئيسة حاضنة أعمال الهندسة المعمارية والإنشاءات في جامعة "تومسك" الروسية للهندسة المعمارية والهندسة المدنية: "تتيح تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بناء مبان من طابقين بأبعاد تصل إلى 20 × 8 × 14 مترا، ويتمتع المزيج الذي طورناه بجميع الخصائص اللازمة لطباعة هذه الأجسام، وينتج من مواد خام محلية، الرمل والإسمنت".

زجاج معدني ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
مجتمع
علماء روس يقلصون تكلفة "الزجاج الذكي"
9 سبتمبر, 11:24 GMT
وأوضحت سوروكينا أن رقائق الرخام والرماد تشكل 10% من كتلة خليط الطباعة، وتضفي صلابة ومتانة على الهيكل الناتج. في هذه المعايير، لا تقل جودة المنازل المطبوعة بخليط البناء الجديد عن تلك المبنية من المواد التقليدية، بل تتفوق عليها من حيث مرونتها البيئية".
وأضافت: "تتميز تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني بالعديد من المزايا. ففي غضون 100 ساعة، يمكن بناء 100 متر مربع من مبنى، ويمكن أن يحتوي على قطع معقدة الشكل، سلالم، قواعد طاولات، تجاويف لأحواض الاستحمام أو المسابح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستغناء عن التشطيب الثانوي للقواطع، ومنحها الهيكل المطلوب من الناحية التصميمية".
علماء روس يطورون محفزات لتقليل انبعاثات محركات الديزل الضارة
علماء روس يبتكرون طريقة لزراعة البطاطس في ظروف قاسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала