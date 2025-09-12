https://sarabic.ae/20250912/علماء-روس-يطورون-حبرا-فريدا-لطباعة-المنازل-المتينة--1104789051.html
علماء روس يطورون "حبرا فريدا" لطباعة المنازل المتينة
علماء روس يطورون "حبرا فريدا" لطباعة المنازل المتينة
سبوتنيك عربي
طور علماء من جامعة "تومسك" الروسية للهندسة المعمارية والهندسة المدنية تركيبة جديدة للطباعة ثلاثية الأبعاد لمنازل يصل ارتفاعها إلى 7 أمتار، والتي تتميز بقوة... 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T14:22+0000
2025-09-12T14:22+0000
2025-09-12T14:22+0000
مجتمع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104788634_0:0:1349:759_1920x0_80_0_0_09eb7c311f1ab493e75230f6688b79ff.jpg
وصرح المكتب الصحفي للجامعة لوكالة "سبوتنيك": "تعد الطباعة ثلاثية الأبعاد بديلا واعدا للطرق التقليدية في البناء، حيث تعتمد على الآلات بدلا من العمالة اليدوية والمعدات الثقيلة، مما يعزز السلامة ويقلل من عدد العمال المطلوبين في الموقع".وفي إطار مشروع تكنولوجي استراتيجي بعنوان "كيمياء وهندسة مواد بناء جديدة" ضمن برنامج "الأولوية 2030"، نجح المتخصصون في الجامعة في إنشاء مزيج يحتوي على رقائق الرخام، وهي منتج ثانوي من سحق الصخور الجبلية، وأتربة الفحم المتراكمة في محطات الطاقة الحرارية. وقد دخلت هذا المادة الجديدة بالفعل في الاستخدام الصناعي من قبل شركاء الجامعة الصناعيين.وأوضحت سوروكينا أن رقائق الرخام والرماد تشكل 10% من كتلة خليط الطباعة، وتضفي صلابة ومتانة على الهيكل الناتج. في هذه المعايير، لا تقل جودة المنازل المطبوعة بخليط البناء الجديد عن تلك المبنية من المواد التقليدية، بل تتفوق عليها من حيث مرونتها البيئية".وأضافت: "تتميز تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني بالعديد من المزايا. ففي غضون 100 ساعة، يمكن بناء 100 متر مربع من مبنى، ويمكن أن يحتوي على قطع معقدة الشكل، سلالم، قواعد طاولات، تجاويف لأحواض الاستحمام أو المسابح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستغناء عن التشطيب الثانوي للقواطع، ومنحها الهيكل المطلوب من الناحية التصميمية".علماء روس يطورون محفزات لتقليل انبعاثات محركات الديزل الضارةعلماء روس يبتكرون طريقة لزراعة البطاطس في ظروف قاسية
https://sarabic.ae/20250912/علماء-روس-يكشفون-أدلة-خطيرة-على-تغير-المناخ-1104786635.html
https://sarabic.ae/20250909/علماء-روس-يقلصون-تكلفة-الزجاج-الذكي-1104653707.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104788634_149:0:1349:900_1920x0_80_0_0_bd544c3f5590c7ebf1cc74d4eea46193.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علماء روس يطورون "حبرا فريدا" لطباعة المنازل المتينة
طور علماء من جامعة "تومسك" الروسية للهندسة المعمارية والهندسة المدنية تركيبة جديدة للطباعة ثلاثية الأبعاد لمنازل يصل ارتفاعها إلى 7 أمتار، والتي تتميز بقوة وصلابة لا تقل عن المواد التقليدية، مع التركيز على الاستدامة البيئية من خلال استخدام نفايات صناعية مثل رقائق الرخام وأتربة الفحم من محطات الطاقة الحرارية.
وصرح المكتب الصحفي للجامعة لوكالة "سبوتنيك": "تعد الطباعة ثلاثية الأبعاد بديلا واعدا للطرق التقليدية في البناء، حيث تعتمد على الآلات بدلا من العمالة اليدوية والمعدات الثقيلة، مما يعزز السلامة ويقلل من عدد العمال المطلوبين في الموقع".
وأكد العلماء أنه من صعوبات استخدام هذه التقنية اختيار التركيبة الأمثل للحبر، والتي تختلف اختلافا كبيرا عن خلطات الخرسانة التقليدية، حيث يجب أن يكون خليط الطباعة لزجا ومرنا بدرجة كافية عند تغذيته بالمضخة، مع توفير قوة هيكلية كافية عند التصلب".
وفي إطار مشروع تكنولوجي استراتيجي بعنوان "كيمياء وهندسة مواد بناء جديدة" ضمن برنامج "الأولوية 2030"، نجح المتخصصون في الجامعة في إنشاء مزيج يحتوي على رقائق الرخام، وهي منتج ثانوي من سحق الصخور الجبلية، وأتربة الفحم المتراكمة في محطات الطاقة الحرارية. وقد دخلت هذا المادة الجديدة بالفعل في الاستخدام الصناعي من قبل شركاء الجامعة الصناعيين.
وقالت إيكاترينا سوروكينا، رئيسة حاضنة أعمال الهندسة المعمارية والإنشاءات في جامعة "تومسك" الروسية للهندسة المعمارية والهندسة المدنية: "تتيح تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بناء مبان من طابقين بأبعاد تصل إلى 20 × 8 × 14 مترا، ويتمتع المزيج الذي طورناه بجميع الخصائص اللازمة لطباعة هذه الأجسام، وينتج من مواد خام محلية، الرمل والإسمنت".
وأوضحت سوروكينا أن رقائق الرخام والرماد تشكل 10% من كتلة خليط الطباعة، وتضفي صلابة ومتانة على الهيكل الناتج
. في هذه المعايير، لا تقل جودة المنازل المطبوعة بخليط البناء الجديد عن تلك المبنية من المواد التقليدية، بل تتفوق عليها من حيث مرونتها البيئية".
وأضافت: "تتميز تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني بالعديد من المزايا. ففي غضون 100 ساعة، يمكن بناء 100 متر مربع من مبنى، ويمكن أن يحتوي على قطع معقدة الشكل، سلالم، قواعد طاولات، تجاويف لأحواض الاستحمام أو المسابح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستغناء عن التشطيب الثانوي للقواطع، ومنحها الهيكل المطلوب من الناحية التصميمية".