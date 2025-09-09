عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء روس يطورون محفزات لتقليل انبعاثات محركات الديزل الضارة

08:05 GMT 09.09.2025
© Photo / pixabay/12019محرك مفتحوك اسفل جناح طائرة
محرك مفتحوك اسفل جناح طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© Photo / pixabay/12019
أعلن معهد المحفزات في فرع سيبيريا، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الثلاثاء، أن علماء المعهد طوروا محفزات فعالة لتحييد الانبعاثات الضارة من محركات الديزل، ما يقلل بشكل كبير من نسبة المعادن الثمينة المستخدمة في إنتاجها.
وجاء في بيان المعهد: "يعمل علماء من معهد التحفيز في فرع سيبيريا لأكاديمية العلوم الروسية على تعزيز التأثير التآزري في النشاط التحفيزي لأنظمة البلاتين والبلاديوم عند دمجها مع أكسيد المنغنيز المطبق على طلاء أكسيد الألومنيوم للكتل الخزفية. وقد تمكنوا من خفض محتوى البلاتين والبلاديوم في المحفز إلى 0.17 و0.17-0.35 غرام لكل لتر، على التوالي، مع وجود 5 في المئة من أكسيد المنغنيز في طلاء أكسيد الألومنيوم".
وأشارت الباحثة الرئيسية في قسم المحفزات غير المتجانسة في المعهد، سفيتلانا ياشنيك، إلى أن محفز البلاتين يظهر خصائص تحفيزية جيدة في تحييد المكونات السامة لغازات العادم بعد إضافة أكسيد المنغنيز. ونتيجةً لهذا التأثير التآزري، يمكن تقليل محتوى البلاتين بمقدار مرة ونصف، بل وأكثر عند استبداله بالبلاديوم.
إصلاح الطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
مجتمع
علماء روس يطورون طريقة محكمة للحام أجزاء الطائرات
1 سبتمبر, 11:45 GMT
وتم تأكيد فعالية المحفزات المصنّعة من خلال اختبارات مشتركة مع مؤسسة صناعية. ويعتزم الباحثون مواصلة دراسة هذه الأنظمة، مع تغيير محتوى المكونات النشطة والمعدّلة، وخصائصها الفيزيائية والكيميائية.
مجمع نقل الغاز التصديري في محطة ضاغط في كراسنودار . - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
مجتمع
علماء روس يبتكرون جهازا لخفض تكاليف إنتاج النفط
21 أغسطس, 14:00 GMT
وتبلغ كمية انبعاثات السيارات بما فيها تلك، العاملة بوقود الديزل، في روسيا، نحو 5 ملايين طن من المواد الضارة في الغلاف الجوي سنويًا. تحتوي عوادم الديزل على الهيدروكربونات، وأول أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين والسخام وثاني أكسيد الكبريت.
ويتم حاليًا تصنيع أنظمة التحكم بانبعاثات السيارات من كتل خزفية مطلية بأكسيد الألومنيوم مع جسيمات نانوية من المعادن النفيسة، البلاتين والبلاديوم. ومع ذلك، يبدأ تركيز المعادن النفيسة في هذه الأنظمة من 30 غرامًا لكل لتر، ما يجعلها باهظة الثمن.
علماء روس يزيدون قوة البطاريات البكتيرية
تزيد من أمان إنتاج النفط... علماء روس يبتكرون وصلات مانعة للتسرب
