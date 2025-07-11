علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لتقييم جودة الإسمنت باستخدام الموجات فوق الصوتية

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة زيليونايا دولينا في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
09:33 GMT
26 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ختام القمة الثالثة مدريد – أفريقيا التي تهدف الى تعميق الاستثمار والتجارة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:33 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا لم تعد سيدة العالم.. ومحاولاتها النووية تأتي متأخرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الدلالات السياسية لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني للقاهرة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:18 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:35 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
10:38 GMT
21 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:22 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
11:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الدلالات السياسية لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني للقاهرة؟
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250711/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-جديدة-لتقييم-جودة-الإسمنت-باستخدام-الموجات-فوق-الصوتية-1102577800.html
علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لتقييم جودة الإسمنت باستخدام الموجات فوق الصوتية
علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لتقييم جودة الإسمنت باستخدام الموجات فوق الصوتية
سبوتنيك عربي
ابتكر علماء من جامعة سان بطرسبورغ الحكومية الروسية للتقنيات الكهربائية، طريقة جديدة وفعّالة من حيث التكلفة لتقييم جودة الإسمنت باستخدام الموجات فوق الصوتية،... 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T05:32+0000
2025-07-11T05:32+0000
روسيا
علماء روس
اسمنت
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102493/50/1024935022_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_08fcd1be19e67151aabd0f4ee67ab8a3.jpg
وأفاد المكتب الصحفي للجامعة، أن "الطريقة المقترحة لتقييم جودة الإسمنت ستسمح بتحديد خصائص قوته في وقت قصير نسبيًا، وبتكلفة أقل".وبيّن ماناكوف أن "الطريقة الجديدة لن تُسهّل اختبار جودة الإسمنت على نطاق واسع فحسب، بل ستصبح أيضا أداة مثالية وفعّالة لمراقبة جودة مواد البناء في مؤسسات الإنتاج والتشييد، ما يضمن تقييما دقيقا لنشاط الإسمنت، ويمنع أي عيوب محتملة في هياكل البناء".
https://sarabic.ae/20250709/علماء-روس-يطورون-دواء-لتسريع-التئام-الجروح-الناتجة-عن-الحروق-1102525965.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102493/50/1024935022_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e2fe527a94fe41f44f52e8a993c20ddd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, علماء روس, اسمنت
روسيا, علماء روس, اسمنت

علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لتقييم جودة الإسمنت باستخدام الموجات فوق الصوتية

05:32 GMT 11.07.2025
© Fotolia / Mr.Norasit Kaewsaiاسمنت
اسمنت - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
© Fotolia / Mr.Norasit Kaewsai
تابعنا عبر
ابتكر علماء من جامعة سان بطرسبورغ الحكومية الروسية للتقنيات الكهربائية، طريقة جديدة وفعّالة من حيث التكلفة لتقييم جودة الإسمنت باستخدام الموجات فوق الصوتية، وهي طريقة مهمة للوقاية من العيوب المحتملة في هياكل المباني.
وأفاد المكتب الصحفي للجامعة، أن "الطريقة المقترحة لتقييم جودة الإسمنت ستسمح بتحديد خصائص قوته في وقت قصير نسبيًا، وبتكلفة أقل".

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، أناتولي ماناكوف: "اقترحنا طريقة لتحديد خصائص قوة الإسمنت، تعتمد على قياس سرعة انتشار الموجات فوق الصوتية في خليطه"، مشيرًا إلى استخدام أبسط المعدات وأكثرها توفرًا، وكانت مدة الاختبار أقل من 12 ساعة".

نقطة دم من المجهر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
مجتمع
علماء روس يطورون دواء لتسريع التئام الجروح الناتجة عن الحروق
9 يوليو, 14:00 GMT
وبيّن ماناكوف أن "الطريقة الجديدة لن تُسهّل اختبار جودة الإسمنت على نطاق واسع فحسب، بل ستصبح أيضا أداة مثالية وفعّالة لمراقبة جودة مواد البناء في مؤسسات الإنتاج والتشييد، ما يضمن تقييما دقيقا لنشاط الإسمنت، ويمنع أي عيوب محتملة في هياكل البناء".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала