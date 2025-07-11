https://sarabic.ae/20250711/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-جديدة-لتقييم-جودة-الإسمنت-باستخدام-الموجات-فوق-الصوتية-1102577800.html
علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لتقييم جودة الإسمنت باستخدام الموجات فوق الصوتية
علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لتقييم جودة الإسمنت باستخدام الموجات فوق الصوتية
سبوتنيك عربي
ابتكر علماء من جامعة سان بطرسبورغ الحكومية الروسية للتقنيات الكهربائية، طريقة جديدة وفعّالة من حيث التكلفة لتقييم جودة الإسمنت باستخدام الموجات فوق الصوتية،... 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T05:32+0000
2025-07-11T05:32+0000
2025-07-11T05:32+0000
روسيا
علماء روس
اسمنت
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وأفاد المكتب الصحفي للجامعة، أن "الطريقة المقترحة لتقييم جودة الإسمنت ستسمح بتحديد خصائص قوته في وقت قصير نسبيًا، وبتكلفة أقل".وبيّن ماناكوف أن "الطريقة الجديدة لن تُسهّل اختبار جودة الإسمنت على نطاق واسع فحسب، بل ستصبح أيضا أداة مثالية وفعّالة لمراقبة جودة مواد البناء في مؤسسات الإنتاج والتشييد، ما يضمن تقييما دقيقا لنشاط الإسمنت، ويمنع أي عيوب محتملة في هياكل البناء".
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روسيا, علماء روس, اسمنت
علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لتقييم جودة الإسمنت باستخدام الموجات فوق الصوتية
ابتكر علماء من جامعة سان بطرسبورغ الحكومية الروسية للتقنيات الكهربائية، طريقة جديدة وفعّالة من حيث التكلفة لتقييم جودة الإسمنت باستخدام الموجات فوق الصوتية، وهي طريقة مهمة للوقاية من العيوب المحتملة في هياكل المباني.
وأفاد المكتب الصحفي للجامعة، أن "الطريقة المقترحة لتقييم جودة الإسمنت
ستسمح بتحديد خصائص قوته في وقت قصير نسبيًا، وبتكلفة أقل".
وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، أناتولي ماناكوف: "اقترحنا طريقة لتحديد خصائص قوة الإسمنت، تعتمد على قياس سرعة انتشار الموجات فوق الصوتية في خليطه"، مشيرًا إلى استخدام أبسط المعدات وأكثرها توفرًا، وكانت مدة الاختبار أقل من 12 ساعة".
وبيّن ماناكوف أن "الطريقة الجديدة لن تُسهّل اختبار جودة الإسمنت على نطاق واسع فحسب، بل ستصبح أيضا أداة مثالية وفعّالة لمراقبة جودة مواد البناء
في مؤسسات الإنتاج والتشييد، ما يضمن تقييما دقيقا لنشاط الإسمنت، ويمنع أي عيوب محتملة في هياكل البناء".