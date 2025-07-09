https://sarabic.ae/20250709/علماء-روس-يطورون-دواء-لتسريع-التئام-الجروح-الناتجة-عن-الحروق-1102525965.html
علماء روس يطورون دواء لتسريع التئام الجروح الناتجة عن الحروق
علماء روس يطورون دواء لتسريع التئام الجروح الناتجة عن الحروق
سبوتنيك عربي
اقترح علماء من جامعة شمالي القوقاز الحكومية، وكجزء من فريق دولي، دواء يعتمد على أجنة الطيور لتسريع شفاء الجروح الناتجة عن الحروق والعمليات الجراحية. 09.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-09T14:00+0000
2025-07-09T14:00+0000
2025-07-09T14:00+0000
مجتمع
علوم
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وقال المكتب الصحفي للجامعة، لوكالة أنباء "سبوتنيك"، إن البروتينات المضادة للحساسية "الببتيدات" المعزولة من هذه المادة الحيوية، تعمل على تنشيط عمليات ترميم الجلد الطبيعية وهي آمنة للمرضى.وأضاف: "تشكل الأنسجة الجنينية للطيور مصدرا فريدا للمكونات البيولوجية الطبيعية، التي تحفز عمليات الشفاء الطبيعية للجروح ذات الأصول المختلفة". وقالت مارينا سيزونينكو، الباحثة في جامعة شمالي القوقاز، إن "المحركات" الرئيسية لهذه العملية هي بروتينات صغيرة (ببتيدات)، والتي تعمل في نفس الوقت على قمع الالتهاب ومحاربة العدوى وتحفيز نمو الخلايا.وأضافت سيزونينكو: "يتميز البيض المحضن لمدة تصل إلى تسعة إلى عشرة أيام بسلامة كيميائية حيوية عالية، ويحتوي على تركيز أعلى من البروتينات والببتيدات النشطة وظيفيا، مقارنة ببيض الطعام، بالإضافة إلى تراكيب ليفية وسموم أقل مقارنة بالكائنات البالغة".وأكدت سيزونينكو أن مثل هذه الببتيدات القصيرة "الطبيعية" لا تسبب رد فعل مناعي في الجسم.علماء روس يطورون جيلا من المحاصيل الأكثر إنتاجية ومقاومة للأوبئة
https://sarabic.ae/20250708/اكتشاف-غريب-علماء-روس-يرصدون-بروتينا-يحارب-أمراض-الدماغ-في-الذباب-1102486840.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
علماء روس يطورون دواء لتسريع التئام الجروح الناتجة عن الحروق
اقترح علماء من جامعة شمالي القوقاز الحكومية، وكجزء من فريق دولي، دواء يعتمد على أجنة الطيور لتسريع شفاء الجروح الناتجة عن الحروق والعمليات الجراحية.
وقال المكتب الصحفي للجامعة، لوكالة أنباء "سبوتنيك"، إن البروتينات المضادة للحساسية "الببتيدات" المعزولة من هذه المادة الحيوية، تعمل على تنشيط عمليات ترميم الجلد الطبيعية وهي آمنة للمرضى.
وأضاف: "تشكل الأنسجة الجنينية للطيور مصدرا فريدا للمكونات البيولوجية الطبيعية، التي تحفز عمليات الشفاء الطبيعية للجروح ذات الأصول المختلفة".
وقالت مارينا سيزونينكو، الباحثة في جامعة شمالي القوقاز، إن "المحركات" الرئيسية لهذه العملية هي بروتينات صغيرة (ببتيدات)، والتي تعمل في نفس الوقت على قمع الالتهاب ومحاربة العدوى وتحفيز نمو الخلايا.
واكتشف الباحثون الجامعيون أن المواد البيولوجية المشتقة من الأنسجة الجنينية للطيور، يمكن أن تصبح بديلاً للببتيدات الاصطناعية، والتي يتم استيرادها بشكل رئيسي من دول أجنبية.
وأضافت سيزونينكو: "يتميز البيض المحضن لمدة تصل إلى تسعة إلى عشرة أيام بسلامة كيميائية حيوية عالية، ويحتوي على تركيز أعلى من البروتينات والببتيدات النشطة وظيفيا، مقارنة ببيض الطعام، بالإضافة إلى تراكيب ليفية وسموم أقل مقارنة بالكائنات البالغة".
وكشفت أن هذا ما يجعله آمنا للاستخدام، إذ يستبعد خطر انتقال العدوى، كما هو الحال مع أنسجة الثدييات.
وأكدت سيزونينكو أن مثل هذه الببتيدات القصيرة "الطبيعية" لا تسبب رد فعل مناعي في الجسم.