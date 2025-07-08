https://sarabic.ae/20250708/اكتشاف-غريب-علماء-روس-يرصدون-بروتينا-يحارب-أمراض-الدماغ-في-الذباب-1102486840.html

اكتشاف غريب... علماء روس يرصدون بروتينا يحارب أمراض الدماغ في الذباب

اكتشاف غريب... علماء روس يرصدون بروتينا يحارب أمراض الدماغ في الذباب

سبوتنيك عربي

اكتشف علماء من معهد علم الجينات التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وزملاؤهم الدوليون، بروتينا جديدا في دماغ ذبابة الفاكهة، يدعى "فوستوك" (الشرق)، ينسق التنظيم... 08.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-08T12:44+0000

2025-07-08T12:44+0000

2025-07-08T12:44+0000

مجتمع

علوم

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وذكرت مؤسسة العلوم الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن البروتين الذي اكتشفه الباحثون، يرتبط بأجزاء معينة من الحمض النووي، ويشكل حلقات عليه ضرورية للعمل السليم للجينات، وخاصة تلك التي تتحكم في تطور الجهاز العصبي.ومع ذلك، ظل من غير الواضح بالضبط كيف يتم التحكم في تكوين حلقات الحمض النووي، التي تسمح للبروتينات التنظيمية بالاقتراب من الجينات المرغوبة وبالتالي تغيير نشاطها.وللتعرف على وظائف هذا البروتين، استخدم العلماء طريقة تحرير الجينات، لإنشاء يرقات متحولة تم فيها "إيقاف" جين "فوستوك".وقال ماكسيم إروخين، رئيس مجموعة بيولوجيا الكروماتين في معهد بيولوجيا الجينات التابع للأكاديمية الروسية للعلوم: "تؤكد دراستنا أن طي الحمض النووي ثلاثي الأبعاد يتم التحكم فيه بشكل صارم بواسطة البروتينات المرتبطة بالحمض النووي، أحدها هو فوستوك".وفي رأيه، فإن فهم كيفية تشكل الحلقات في جزيء الحمض النووي يفتح إمكانيات جديدة للعلاج الجيني.وقالت داريا تشيتفرينا، رئيسة مجموعة علم الوراثة فوق الجينية، في معهد بيولوجيا الجينات التابع للأكاديمية الروسية للعلوم: "وبما أن حوالي 15% فقط من حلقات الحمض النووي تفقد أثناء الطفرات في جيني فوستوك و"جي أيه إف"، فلا بد من وجود بروتينات أخرى ذات خصائص مماثلة في جينوم ذبابة الفاكهة، يعد اكتشاف مثل هذه البروتينات أحد أهدافنا المستقبلية".علماء روس يحولون النفايات إلى زجاج صالح لتقنيات الفضاء

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