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https://sarabic.ae/20250708/اكتشاف-غريب-علماء-روس-يرصدون-بروتينا-يحارب-أمراض-الدماغ-في-الذباب-1102486840.html
اكتشاف غريب... علماء روس يرصدون بروتينا يحارب أمراض الدماغ في الذباب
اكتشاف غريب... علماء روس يرصدون بروتينا يحارب أمراض الدماغ في الذباب
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء من معهد علم الجينات التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وزملاؤهم الدوليون، بروتينا جديدا في دماغ ذبابة الفاكهة، يدعى "فوستوك" (الشرق)، ينسق التنظيم... 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T12:44+0000
2025-07-08T12:44+0000
مجتمع
علوم
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وذكرت مؤسسة العلوم الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن البروتين الذي اكتشفه الباحثون، يرتبط بأجزاء معينة من الحمض النووي، ويشكل حلقات عليه ضرورية للعمل السليم للجينات، وخاصة تلك التي تتحكم في تطور الجهاز العصبي.ومع ذلك، ظل من غير الواضح بالضبط كيف يتم التحكم في تكوين حلقات الحمض النووي، التي تسمح للبروتينات التنظيمية بالاقتراب من الجينات المرغوبة وبالتالي تغيير نشاطها.وللتعرف على وظائف هذا البروتين، استخدم العلماء طريقة تحرير الجينات، لإنشاء يرقات متحولة تم فيها "إيقاف" جين "فوستوك".وقال ماكسيم إروخين، رئيس مجموعة بيولوجيا الكروماتين في معهد بيولوجيا الجينات التابع للأكاديمية الروسية للعلوم: "تؤكد دراستنا أن طي الحمض النووي ثلاثي الأبعاد يتم التحكم فيه بشكل صارم بواسطة البروتينات المرتبطة بالحمض النووي، أحدها هو فوستوك".وفي رأيه، فإن فهم كيفية تشكل الحلقات في جزيء الحمض النووي يفتح إمكانيات جديدة للعلاج الجيني.وقالت داريا تشيتفرينا، رئيسة مجموعة علم الوراثة فوق الجينية، في معهد بيولوجيا الجينات التابع للأكاديمية الروسية للعلوم: "وبما أن حوالي 15% فقط من حلقات الحمض النووي تفقد أثناء الطفرات في جيني فوستوك و"جي أيه إف"، فلا بد من وجود بروتينات أخرى ذات خصائص مماثلة في جينوم ذبابة الفاكهة، يعد اكتشاف مثل هذه البروتينات أحد أهدافنا المستقبلية".علماء روس يحولون النفايات إلى زجاج صالح لتقنيات الفضاء
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علوم
علوم

اكتشاف غريب... علماء روس يرصدون بروتينا يحارب أمراض الدماغ في الذباب

12:44 GMT 08.07.2025
© Photo / unsplash/Philip Veaterذبابة
ذبابة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
© Photo / unsplash/Philip Veater
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اكتشف علماء من معهد علم الجينات التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وزملاؤهم الدوليون، بروتينا جديدا في دماغ ذبابة الفاكهة، يدعى "فوستوك" (الشرق)، ينسق التنظيم المكاني للحمض النووي في الخلايا العصبية، وقد يصبح أداة لعلاج الأمراض العصبية الوراثية.
وذكرت مؤسسة العلوم الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن البروتين الذي اكتشفه الباحثون، يرتبط بأجزاء معينة من الحمض النووي، ويشكل حلقات عليه ضرورية للعمل السليم للجينات، وخاصة تلك التي تتحكم في تطور الجهاز العصبي.
وكما أشار خبراء المؤسسة العلمية، فإن الحمض النووي الموجود في نواة الخلية يتمتع ببنية ثلاثية الأبعاد معقدة، والتي يعتمد عليها نشاط الجينات المختلفة.
ومع ذلك، ظل من غير الواضح بالضبط كيف يتم التحكم في تكوين حلقات الحمض النووي، التي تسمح للبروتينات التنظيمية بالاقتراب من الجينات المرغوبة وبالتالي تغيير نشاطها.
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باستخدام التحليل الحاسوبي، اكتشف علماء من معهد علم الجينات التابع للأكاديمية الروسية للعلوم (موسكو) وجامعة برينستون (الولايات المتحدة الأمريكية) تسلسلا قصيرا متكررا في جينوم ذباب ذبابة الفاكهة، والذي يوجد غالبا في المناطق التي من المفترض أنها تشارك في تكوين الحلقة، وأثبتوا أن بروتينا جديدا يرتبط به.
وللتعرف على وظائف هذا البروتين، استخدم العلماء طريقة تحرير الجينات، لإنشاء يرقات متحولة تم فيها "إيقاف" جين "فوستوك".

وتبين أن الحمض النووي لمثل هذه الذبابات يحتوي على حلقات أقل بنسبة سبعة في المئة.

وقال ماكسيم إروخين، رئيس مجموعة بيولوجيا الكروماتين في معهد بيولوجيا الجينات التابع للأكاديمية الروسية للعلوم: "تؤكد دراستنا أن طي الحمض النووي ثلاثي الأبعاد يتم التحكم فيه بشكل صارم بواسطة البروتينات المرتبطة بالحمض النووي، أحدها هو فوستوك".
وفي رأيه، فإن فهم كيفية تشكل الحلقات في جزيء الحمض النووي يفتح إمكانيات جديدة للعلاج الجيني.
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على سبيل المثال، من خلال فهم كيفية التحكم في تكوين الحلقة، سيتمكن العلماء في المستقبل من تصحيح عمل الجينات في الأمراض الوراثية في الجهاز العصبي.
وقالت داريا تشيتفرينا، رئيسة مجموعة علم الوراثة فوق الجينية، في معهد بيولوجيا الجينات التابع للأكاديمية الروسية للعلوم: "وبما أن حوالي 15% فقط من حلقات الحمض النووي تفقد أثناء الطفرات في جيني فوستوك و"جي أيه إف"، فلا بد من وجود بروتينات أخرى ذات خصائص مماثلة في جينوم ذبابة الفاكهة، يعد اكتشاف مثل هذه البروتينات أحد أهدافنا المستقبلية".
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