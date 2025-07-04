https://sarabic.ae/20250704/باحثون-روس-يطورون-نظاما-فريدا-لمراقبة-المرضى-عن-بعد-1102360865.html

باحثون روس يطورون نظاما فريدا لمراقبة المرضى عن بعد

باحثون روس يطورون نظاما فريدا لمراقبة المرضى عن بعد

سبوتنيك عربي

تمكن علماء روس في مجمع "نوفوسيبيرسك أكاديمغورودوك" التكنولوجي في مقاطعة نوفوسيبيرسك، من تطوير نظام طبي جديد قادر على مراقبة المرضى في المستشفيات عن بعد ودون... 04.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-04T14:57+0000

2025-07-04T14:57+0000

2025-07-04T14:57+0000

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وقال إيغور ميندزيبروفسكي، مدير التطوير في شركة "بابيلون" للصحفيين إن أحد علماء مجمع "نوفوسيبيرسك أكاديمغورودوك" التكنولوجي (أكاديمبارك)، قد طوّر نظام مراقبة فريد لمراقبة مرضى المستشفيات دون تلامس (عن بعد).وأضاف ميندزيبروفسكي: "يحتوي مشروع "سيف فيجين" على عدد من أجهزة الاستشعار، كاميرات متطورة، وأجهزة ليدار، وأجهزة تصوير حراري. يجمع النظام عددًا من المعايير من المريض، ثم نقوم بتحليلها... نجري "اختبارات تجريبية" في موسكو. وقد أدرجنا الجيش ضمن قائمة التقنيات الواعدة، لأننا نستطيع تقييم عدد من المعايير التي تظهر عند إصابة العسكريين".يستخدم نظام الأجهزة والبرمجيات نظامًا من أجهزة الاستشعار والكاميرات فوق سرير خاص للمريض في المستشفى، ويقرأ مؤشرات مختلفة لصحته. تتم معالجة كل ذلك بواسطة "حاسوب فائق صغير" باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويزود الطبيب ببيانات عامة.وأوضح أن النظام أصبح وسيلةً لتطوير الأسرّة الطبية الوظيفية التي تنتجها الشركة. وتابع: "في جميع أنحاء العالم، أصبحت هذه الأسرّة الطبية نقطةً لجمع بيانات المرضى. وفهمًا لوجهة نظرهم، نعمل بتقنيات "دون تلامس"، بينما يمتلك المنافسون الأجانب تقنيات تلامس. على سبيل المثال، توضع حصيرة خاصة أسفل الغطاء لجمع بعض المعلمات".بدوره، أفاد فاديم فاسيلييف، وزير العلوم وسياسة الابتكار في مقاطعة نوفوسيبيرسك، أن السلطات تعتزم المساعدة في تنظيم التشغيل التجريبي للمجمع في مقاطعة نوفوسيبيرسك.علماء روس يبتكرون مادة جديدة للرقائق الإلكترونية المرنةطحالب تنتج الوقود... علماء روس يطورون تقنية ثورية

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