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https://sarabic.ae/20250627/علماء-روس-يبتكرون-مطهرا-يعالج-حصوات-المرارة-1102131697.html
علماء روس يبتكرون مطهرا يعالج حصوات المرارة
علماء روس يبتكرون مطهرا يعالج حصوات المرارة
سبوتنيك عربي
نجح علماء من جامعة بيلغورود الحكومية، في ابتكار طلاء مطهر فريد من نوعه، يسمح بعلاج مضاعفات حصوات المرارة بشكل آمن لدى المرضى الذين يعانون من حساسية تجاه اليود،... 27.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-27T13:30+0000
2025-06-27T13:30+0000
مجتمع
علوم
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وتم الحصول على براءة اختراع لهذا الابتكار حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للجامعة، لوكالة "سبوتنيك".وفي علاج مضاعفات مرض حصوة المرارة، مثل اليرقان، أو التهاب القناة الصفراوية القيحي، يتم استخدام الدعامات الصفراوية، وهي أجهزة خاصة تسمح باستعادة سالكية القنوات الصفراوية عندما تضيق.بالإضافة إلى ذلك، مع مرور الوقت، يتكون تكتل بروتيني على سطح هذه الأجهزة، مما يعزز نمو البكتيريا وتطور الالتهاب.ونجح علماء جامعيون في ابتكار طلاء جديد مضاد للحساسية، يعتمد التطوير على استخدام ميثيل السليلوز، وكلورهيكسيدين بيغلوكونات، وهي مادة ذات فعالية مضادة للميكروبات.وبحسب تصريحاتهم، فإن هذا الطلاء ليس له نظائر متاحة على نطاق واسع سواء في روسيا أو في الخارج.وقال أندريه ياروش، مدير المعهد الطبي التابع للجامعة الوطنية للأبحاث بجامعة بيلغورود الحكومية: "قد أكد البحث الذي أجريناه حداثة هذه التقنية، مما سمح لنا بالحصول على حماية براءة اختراع بنجاح".وأفاد الباحثون بأن فعالية هذه التقنية تأكدت من خلال التجارب السريرية. على وجه الخصوص، في مريض يبلغ من العمر 68 عاما يعاني من التهاب القناة الصفراوية القيحي والإنتان، بعد تركيب دعامة بطبقة جديدة، تم تخفيف أعراض المضاعفات في غضون يومين.علماء روس يطورون مواد يمكنها أن تحل محل المعادن
https://sarabic.ae/20250626/بمشاركة-عربية-علماء-روس-يبتكرون-جهازا-ينقذ-الساقين-من-البتر-1102091790.html
https://sarabic.ae/20250626/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-بسيطة-ومحسنة-لزراعة-البطاطا-1102086577.html
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علوم
علوم

علماء روس يبتكرون مطهرا يعالج حصوات المرارة

13:30 GMT 27.06.2025
© Sputnik . Viktor Chernov / الانتقال إلى بنك الصورعملية جراحية في القلب
عملية جراحية في القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
© Sputnik . Viktor Chernov
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نجح علماء من جامعة بيلغورود الحكومية، في ابتكار طلاء مطهر فريد من نوعه، يسمح بعلاج مضاعفات حصوات المرارة بشكل آمن لدى المرضى الذين يعانون من حساسية تجاه اليود، والذي يشكل الأساس لمعظم نظائره الموجودة.
وتم الحصول على براءة اختراع لهذا الابتكار حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للجامعة، لوكالة "سبوتنيك".
وفي علاج مضاعفات مرض حصوة المرارة، مثل اليرقان، أو التهاب القناة الصفراوية القيحي، يتم استخدام الدعامات الصفراوية، وهي أجهزة خاصة تسمح باستعادة سالكية القنوات الصفراوية عندما تضيق.
وقال متخصصون من جامعة بيلغورود الحكومية الوطنية للأبحاث، إن معظم الدعامات اليوم تحتوي على طلاءات تعتمد على اليود والتي يمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية لدى بعض المرضى.
بالإضافة إلى ذلك، مع مرور الوقت، يتكون تكتل بروتيني على سطح هذه الأجهزة، مما يعزز نمو البكتيريا وتطور الالتهاب.
صور لابتكار نفذه علماء روس ينقذ الساقين من البتر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
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بمشاركة عربية... علماء روس يبتكرون جهازا ينقذ الساقين من البتر
أمس, 13:15 GMT
ونجح علماء جامعيون في ابتكار طلاء جديد مضاد للحساسية، يعتمد التطوير على استخدام ميثيل السليلوز، وكلورهيكسيدين بيغلوكونات، وهي مادة ذات فعالية مضادة للميكروبات.

وبحسب الباحثين من جامعة بيلغورود الحكومية، فإن هذه التقنية تسمح بالعلاج الآمن لمضاعفات مرض حصوة المرارة، بما في ذلك المرضى الذين يعانون من عدم تحمل اليود وأمراض الغدة الدرقية.

وبحسب تصريحاتهم، فإن هذا الطلاء ليس له نظائر متاحة على نطاق واسع سواء في روسيا أو في الخارج.
وقال أندريه ياروش، مدير المعهد الطبي التابع للجامعة الوطنية للأبحاث بجامعة بيلغورود الحكومية: "قد أكد البحث الذي أجريناه حداثة هذه التقنية، مما سمح لنا بالحصول على حماية براءة اختراع بنجاح".
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علماء روس يبتكرون طريقة بسيطة ومحسنة لزراعة البطاطا
أمس, 12:38 GMT
وتتضمن عملية تصنيع الطلاء عدة مراحل: أولا، يتم خلط محلول بيغلوكونات الكلورهيكسيدين والميثيل سلولوز جيدا حتى يتم الحصول على كتلة متجانسة، ثم يتم حفظها لمدة 24 ساعة عند درجة حرارة 4-5 درجة مئوية، وبعد ذلك يتم تجانسها وإعادتها إلى درجة حرارة الغرفة. يتم غمر الدعامة المحضرة في التركيبة الناتجة لمدة ساعتين، ثم يتم تجفيفها.
وأفاد الباحثون بأن فعالية هذه التقنية تأكدت من خلال التجارب السريرية. على وجه الخصوص، في مريض يبلغ من العمر 68 عاما يعاني من التهاب القناة الصفراوية القيحي والإنتان، بعد تركيب دعامة بطبقة جديدة، تم تخفيف أعراض المضاعفات في غضون يومين.
علماء روس يطورون مواد يمكنها أن تحل محل المعادن
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