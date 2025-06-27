https://sarabic.ae/20250627/علماء-روس-يبتكرون-مطهرا-يعالج-حصوات-المرارة-1102131697.html

علماء روس يبتكرون مطهرا يعالج حصوات المرارة

علماء روس يبتكرون مطهرا يعالج حصوات المرارة

سبوتنيك عربي

نجح علماء من جامعة بيلغورود الحكومية، في ابتكار طلاء مطهر فريد من نوعه، يسمح بعلاج مضاعفات حصوات المرارة بشكل آمن لدى المرضى الذين يعانون من حساسية تجاه اليود،... 27.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-27T13:30+0000

2025-06-27T13:30+0000

2025-06-27T13:30+0000

مجتمع

علوم

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وتم الحصول على براءة اختراع لهذا الابتكار حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للجامعة، لوكالة "سبوتنيك".وفي علاج مضاعفات مرض حصوة المرارة، مثل اليرقان، أو التهاب القناة الصفراوية القيحي، يتم استخدام الدعامات الصفراوية، وهي أجهزة خاصة تسمح باستعادة سالكية القنوات الصفراوية عندما تضيق.بالإضافة إلى ذلك، مع مرور الوقت، يتكون تكتل بروتيني على سطح هذه الأجهزة، مما يعزز نمو البكتيريا وتطور الالتهاب.ونجح علماء جامعيون في ابتكار طلاء جديد مضاد للحساسية، يعتمد التطوير على استخدام ميثيل السليلوز، وكلورهيكسيدين بيغلوكونات، وهي مادة ذات فعالية مضادة للميكروبات.وبحسب تصريحاتهم، فإن هذا الطلاء ليس له نظائر متاحة على نطاق واسع سواء في روسيا أو في الخارج.وقال أندريه ياروش، مدير المعهد الطبي التابع للجامعة الوطنية للأبحاث بجامعة بيلغورود الحكومية: "قد أكد البحث الذي أجريناه حداثة هذه التقنية، مما سمح لنا بالحصول على حماية براءة اختراع بنجاح".وأفاد الباحثون بأن فعالية هذه التقنية تأكدت من خلال التجارب السريرية. على وجه الخصوص، في مريض يبلغ من العمر 68 عاما يعاني من التهاب القناة الصفراوية القيحي والإنتان، بعد تركيب دعامة بطبقة جديدة، تم تخفيف أعراض المضاعفات في غضون يومين.علماء روس يطورون مواد يمكنها أن تحل محل المعادن

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