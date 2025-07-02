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https://sarabic.ae/20250702/علماء-روس-يبتكرون-قناعا-لتحسين-صحة-بشرة-الوجه-1102268142.html
علماء روس يبتكرون قناعا لتحسين صحة بشرة الوجه
علماء روس يبتكرون قناعا لتحسين صحة بشرة الوجه
سبوتنيك عربي
نجح طلاب روس في تطوير أول نظير محلي لأقنعة "إل إي دي" الشهيرة، والتي تستخدم لتحسين صحة بشرة الوجه، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لمنصة المبادرة الوطنية التقنية "إن... 02.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-02T05:42+0000
2025-07-02T05:42+0000
مجتمع
علوم
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وتم تطوير قناع الانعكاس لعلاج الوجه بالضوء، من قبل شركة ناشئة طلابية في مجال التكنولوجيا من جامعة بيرم الوطنية للأبحاث.ويعتمد هذا التطوير على تقنيات متكاملة، وهي الفوتونيات، وتحديدا تقنيات ناشر الألياف وثنائيات الليزر، وتعمل هذه التقنيات كإشعاع ضوئي ذي وظيفة علاجية ضوئية، وفقا لـ"إن تي إي".وسيكون القناع مفيدا لأصحاب المشاريع الفردية العاملين في مجال الطب والجمال، ويرى فريق الشركة الناشئة أن أطباء الجلد وخبراء التجميل سيستخدمون هذه التكنولوجيا في عملهم على وجه الخصوص. وأشار المشاركون في المشروع إلى أن هذه التقنية مناسبة لشد البشرة وزيادة مرونتها، ويعتزم مطورو قناع "جي إل إي دي"، البحث عن استثمارات والبدء في إنتاجه على نطاق صغير بكمية 10 وحدات (أواخر 2025-2026)".طحالب تنتج الوقود... علماء روس يطورون تقنية ثورية
https://sarabic.ae/20250630/خيوط-الجمجمة-علماء-روس-يطورون-طريقة-جديدة-لتحديد-عمر-الإنسان--1102202916.html
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علوم
علوم

علماء روس يبتكرون قناعا لتحسين صحة بشرة الوجه

05:42 GMT 02.07.2025
© Sputnikمختبر
مختبر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
نجح طلاب روس في تطوير أول نظير محلي لأقنعة "إل إي دي" الشهيرة، والتي تستخدم لتحسين صحة بشرة الوجه، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لمنصة المبادرة الوطنية التقنية "إن تي إي" وكالة "سبوتنيك".
وتم تطوير قناع الانعكاس لعلاج الوجه بالضوء، من قبل شركة ناشئة طلابية في مجال التكنولوجيا من جامعة بيرم الوطنية للأبحاث.
ويعتمد هذا التطوير على تقنيات متكاملة، وهي الفوتونيات، وتحديدا تقنيات ناشر الألياف وثنائيات الليزر، وتعمل هذه التقنيات كإشعاع ضوئي ذي وظيفة علاجية ضوئية، وفقا لـ"إن تي إي".

كما لاحظ المطورون، أن القناع يساعد على التعامل مع حب الشباب وآثار ما بعد حب الشباب بشكل أسرع، ويعزز لون البشرة ومرونتها، ويقلل من ظهور التصبغ، والترهل.

جمجمة في متحف في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
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"خيوط الجمجمة"... علماء روس يطورون طريقة جديدة لتحديد عمر الإنسان
30 يونيو, 08:35 GMT
وسيكون القناع مفيدا لأصحاب المشاريع الفردية العاملين في مجال الطب والجمال، ويرى فريق الشركة الناشئة أن أطباء الجلد وخبراء التجميل سيستخدمون هذه التكنولوجيا في عملهم على وجه الخصوص.
ويمكن استخدام الجهاز لتحسين صحة الوجه، وضمان تخليق الكولاجين والإيلاستين وحمض الهيالورونيك.
وأشار المشاركون في المشروع إلى أن هذه التقنية مناسبة لشد البشرة وزيادة مرونتها، ويعتزم مطورو قناع "جي إل إي دي"، البحث عن استثمارات والبدء في إنتاجه على نطاق صغير بكمية 10 وحدات (أواخر 2025-2026)".
طحالب تنتج الوقود... علماء روس يطورون تقنية ثورية
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