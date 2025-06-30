https://sarabic.ae/20250630/خيوط-الجمجمة-علماء-روس-يطورون-طريقة-جديدة-لتحديد-عمر-الإنسان--1102202916.html
"خيوط الجمجمة"... علماء روس يطورون طريقة جديدة لتحديد عمر الإنسان
"خيوط الجمجمة"... علماء روس يطورون طريقة جديدة لتحديد عمر الإنسان
سبوتنيك عربي
اقترح علماء روس من متحف بطرس الأكبر للأنثروبولوجيا والإثنوغرافيا (كونستكاميرا) التابع للأكاديمية الروسية للعلوم (في مدينة سان بطرسبورغ) طريقة تتيح تقييمًا أدق... 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T08:35+0000
2025-06-30T08:35+0000
2025-06-30T08:35+0000
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وأفادت الخدمة الصحفية للأكاديمية الروسية للعلوم بأنه يمكن استخدام هذه الطريقة في علم الآثار والطب الشرعي.عظام الجمجمة البشرية متصلة ببعضها بعضا بشكل ثابت، وتمتلئ مواضع تلامسها (الخيوط) بالنسيج الضام. ومع التقدم في السن، تتحجر هذه العظام (وخاصةً خيوط قاعدة الجمجمة) وتسمى هذه العملية "الاندماج".اقترح عالم من متحف بطرس الأكبر للأنثروبولوجيا والإثنوغرافيا (كونستكاميرا) خوارزمية محسنة لتحديد عمر الرفات باستخدام إحدى الطرق الأنثروبولوجية الكلاسيكية كمثال.ويتم تحديد العمر الأكثر احتمالًا للشخص صاحب الجمجمة في الخوارزمية الجديدة، ليس من قبل عالم أنثروبولوجيا متخصص، بل باستخدام أساليب إحصائية لتحليل البيانات. سيؤدي ذلك إلى إزالة ذاتية تقييم العالم لمعيار أنثروبولوجي مهم، وسيساعد على جعل طريقة تقييم العمر عن طريق خياطة الجمجمة أكثر شمولية.يقول إيفان شيروبوك، الباحث الأول في متحف بطرس الأكبر للأنثروبولوجيا والإثنوغرافيا (كونستكاميرا) التابع للأكاديمية الروسية للعلوم: "إن استخدام تقييم أولي (من قبل متخصص) ومجموعات مرجعية متعددة يمكننا من تجنب التشوهات التي قد تنشأ عند العمل بالطرق الكلاسيكية. وهذا مهم بشكل خاص في علم الآثار، حيث نتعامل غالبًا مع مواد مجزأة".وأضاف: "أقوم أنا وزملائي الآن باختبار طرق بديلة ونخطط لإنشاء تطبيق ويب، سيتمكن مستخدموه من اختيار الطريقة الأمثل بشكل مستقل والحصول على تقديرات عمرية للبقايا قيد الدراسة، بناءً على توافر سمات محددة للدراسة"."جمجمة" على الكوكب الأحمر... مشهد غريب بعدسة "بيرسيفيرانس"دراسة تكشف مفاجأة عن "المومياء المصرية الحامل"
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علوم, الصحة, روسيا, علماء روس, آثار, جمجمة, الجمجمة, جماجم
علوم, الصحة, روسيا, علماء روس, آثار, جمجمة, الجمجمة, جماجم
"خيوط الجمجمة"... علماء روس يطورون طريقة جديدة لتحديد عمر الإنسان
اقترح علماء روس من متحف بطرس الأكبر للأنثروبولوجيا والإثنوغرافيا (كونستكاميرا) التابع للأكاديمية الروسية للعلوم (في مدينة سان بطرسبورغ) طريقة تتيح تقييمًا أدق لأعمار المتوفين استنادًا إلى خيوط الجمجمة.
وأفادت الخدمة الصحفية للأكاديمية الروسية للعلوم بأنه يمكن استخدام هذه الطريقة في علم الآثار والطب الشرعي.
عظام الجمجمة البشرية متصلة ببعضها بعضا بشكل ثابت، وتمتلئ مواضع تلامسها (الخيوط) بالنسيج الضام. ومع التقدم في السن، تتحجر هذه العظام (وخاصةً خيوط قاعدة الجمجمة) وتسمى هذه العملية "الاندماج".
إلا أن سرعة هذه العملية تختلف حتى بين الأشخاص من نفس الفئة العمرية، لذلك قد يؤدي استخدام هذه الخاصية الهيكلية لتحديد العمر إلى نتائج غير صحيحة، مما قد لا يؤدي فقط إلى استنتاجات أثرية خاطئة، بل يعقّد أيضًا عمل علماء الأنثروبولوجيا الشرعية.
اقترح عالم من متحف بطرس الأكبر للأنثروبولوجيا والإثنوغرافيا (كونستكاميرا) خوارزمية محسنة لتحديد عمر الرفات
باستخدام إحدى الطرق الأنثروبولوجية الكلاسيكية كمثال.
وأضافت الدراسة أن معايير الجماجم المأخوذة من البيانات الأدبية والأرشيفية قد أدرجت في أساس الطريقة الجديدة.
ويتم تحديد العمر الأكثر احتمالًا للشخص صاحب الجمجمة في الخوارزمية الجديدة، ليس من قبل عالم أنثروبولوجيا متخصص، بل باستخدام أساليب إحصائية لتحليل البيانات. سيؤدي ذلك إلى إزالة ذاتية تقييم العالم لمعيار أنثروبولوجي مهم، وسيساعد على جعل طريقة تقييم العمر عن طريق خياطة الجمجمة أكثر شمولية.
يقول إيفان شيروبوك، الباحث الأول في متحف بطرس الأكبر للأنثروبولوجيا
والإثنوغرافيا (كونستكاميرا) التابع للأكاديمية الروسية للعلوم: "إن استخدام تقييم أولي (من قبل متخصص) ومجموعات مرجعية متعددة يمكننا من تجنب التشوهات التي قد تنشأ عند العمل بالطرق الكلاسيكية. وهذا مهم بشكل خاص في علم الآثار، حيث نتعامل غالبًا مع مواد مجزأة".
وأضاف: "أقوم أنا وزملائي الآن باختبار طرق بديلة ونخطط لإنشاء تطبيق ويب، سيتمكن مستخدموه من اختيار الطريقة الأمثل بشكل مستقل والحصول على تقديرات عمرية للبقايا قيد الدراسة، بناءً على توافر سمات محددة للدراسة".