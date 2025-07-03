https://sarabic.ae/20250703/علماء-روس-يبتكرون-مادة-جديدة-للرقائق-الإلكترونية-المرنة-1102305609.html

علماء روس يبتكرون مادة جديدة للرقائق الإلكترونية المرنة

علماء روس يبتكرون مادة جديدة للرقائق الإلكترونية المرنة

سبوتنيك عربي

أفاد المكتب الصحفي لوزارة التعليم والعلوم الروسية، في بيان، بنجاح علماء روس في ابتكار مركب مرن واعد لإنشاء أجهزة إلكترونية قابلة للحمل والارتداء، حيث يقوم... 03.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-03T11:27+0000

2025-07-03T11:27+0000

2025-07-03T11:31+0000

مجتمع

رصد عسكري

علوم

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وهناك الكثير من المواد التي يمكنها تحويل أشكال مختلفة من الطاقة إلى بعضها البعض بشكل فعال، على سبيل المثال، الطاقة المغناطيسية إلى طاقة كهربائية، مطلوبة بشدة في الإلكترونيات الحديثة، وهنا يتم استخدام المواد المتعددة الصيغ الحديدية (المواد التي تجمع بين الخصائص المغناطيسية والكهربائية) في أجهزة الاستشعار، وأنظمة تخزين البيانات، وأجهزة حصاد الطاقة.ومع ذلك، فإن معظم المواد المتعددة الصيغ الحديدية، صلبة وهشة، ولذلك لا تُستخدم في الإلكترونيات المرنة، ولذلك، يسعى العلماء إلى ابتكار نظائر مرنة تتمتع بكفاءة عالية في تحويل الطاقة، وفقًا لما ذكرته وزارة التعليم والعلوم الروسية في بيانها.وأجرى باحثون من جامعة البلطيق الفيدرالية (إيمانويل كانط)، وزملاؤهم من جامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف)، ومعهد غوميليوف للمركبات العضوية، ومعهد نيسميانوف للفيزياء النووية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم بتطوير مركب مغناطيسي كهربائي مرن يعتمد على البوليمرات وجسيمات نانوية من الكوبالت والفيريت. وقد أتاح هذا ضبط الخصائص المغناطيسية للمادة المركبة: حيث يعمل الزنك على تقليل مقاومة إزالة المغناطيسية، ويعمل النيكل على زيادة حساسية المادة للمجالات المغناطيسية الضعيفة، وقد أظهرت التجارب أن العينة التي تحتوي على أيونات الزنك تقوم بتحويل المجالات المغناطيسية إلى جهد كهربائي بكفاءة عالية. وبحسب ما ذكرته وزارة التعليم والعلوم الروسية، فقد كانت كفاءتها أعلى بثلاث مرات من كفاءة مادة مصنوعة من جزيئات من فيريت الكوبالت النقي، وكانت قابلة للمقارنة مع بعض المولدات الكهربائية الضغطية المستخدمة في أجهزة الاستشعار اللاسلكية.علماء روس يطورون "حلويات ذكية" تدعم العناصر الغذائية

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