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https://sarabic.ae/20250703/علماء-روس-يبتكرون-مادة-جديدة-للرقائق-الإلكترونية-المرنة-1102305609.html
علماء روس يبتكرون مادة جديدة للرقائق الإلكترونية المرنة
علماء روس يبتكرون مادة جديدة للرقائق الإلكترونية المرنة
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي لوزارة التعليم والعلوم الروسية، في بيان، بنجاح علماء روس في ابتكار مركب مرن واعد لإنشاء أجهزة إلكترونية قابلة للحمل والارتداء، حيث يقوم... 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T11:27+0000
2025-07-03T11:31+0000
مجتمع
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وهناك الكثير من المواد التي يمكنها تحويل أشكال مختلفة من الطاقة إلى بعضها البعض بشكل فعال، على سبيل المثال، الطاقة المغناطيسية إلى طاقة كهربائية، مطلوبة بشدة في الإلكترونيات الحديثة، وهنا يتم استخدام المواد المتعددة الصيغ الحديدية (المواد التي تجمع بين الخصائص المغناطيسية والكهربائية) في أجهزة الاستشعار، وأنظمة تخزين البيانات، وأجهزة حصاد الطاقة.ومع ذلك، فإن معظم المواد المتعددة الصيغ الحديدية، صلبة وهشة، ولذلك لا تُستخدم في الإلكترونيات المرنة، ولذلك، يسعى العلماء إلى ابتكار نظائر مرنة تتمتع بكفاءة عالية في تحويل الطاقة، وفقًا لما ذكرته وزارة التعليم والعلوم الروسية في بيانها.وأجرى باحثون من جامعة البلطيق الفيدرالية (إيمانويل كانط)، وزملاؤهم من جامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف)، ومعهد غوميليوف للمركبات العضوية، ومعهد نيسميانوف للفيزياء النووية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم بتطوير مركب مغناطيسي كهربائي مرن يعتمد على البوليمرات وجسيمات نانوية من الكوبالت والفيريت. وقد أتاح هذا ضبط الخصائص المغناطيسية للمادة المركبة: حيث يعمل الزنك على تقليل مقاومة إزالة المغناطيسية، ويعمل النيكل على زيادة حساسية المادة للمجالات المغناطيسية الضعيفة، وقد أظهرت التجارب أن العينة التي تحتوي على أيونات الزنك تقوم بتحويل المجالات المغناطيسية إلى جهد كهربائي بكفاءة عالية. وبحسب ما ذكرته وزارة التعليم والعلوم الروسية، فقد كانت كفاءتها أعلى بثلاث مرات من كفاءة مادة مصنوعة من جزيئات من فيريت الكوبالت النقي، وكانت قابلة للمقارنة مع بعض المولدات الكهربائية الضغطية المستخدمة في أجهزة الاستشعار اللاسلكية.علماء روس يطورون "حلويات ذكية" تدعم العناصر الغذائية
https://sarabic.ae/20250702/علماء-روس-يبتكرون-قناعا-لتحسين-صحة-بشرة-الوجه-1102268142.html
https://sarabic.ae/20250702/اكتشاف-مذهل-يوضح-العلاقة-بين-فطر-لعنة-الفراعنة-ومكافحة-السرطان-1102284591.html
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رصد عسكري, علوم
رصد عسكري, علوم

علماء روس يبتكرون مادة جديدة للرقائق الإلكترونية المرنة

11:27 GMT 03.07.2025 (تم التحديث: 11:31 GMT 03.07.2025)
© Photoقرص لتخزين البيانات والمعلومات على أجهزة الحاسوب
قرص لتخزين البيانات والمعلومات على أجهزة الحاسوب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
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أفاد المكتب الصحفي لوزارة التعليم والعلوم الروسية، في بيان، بنجاح علماء روس في ابتكار مركب مرن واعد لإنشاء أجهزة إلكترونية قابلة للحمل والارتداء، حيث يقوم بتحويل المجالات المغناطيسية إلى كهرباء بكفاءة أكبر بثلاث مرات من نظيراتها.
وهناك الكثير من المواد التي يمكنها تحويل أشكال مختلفة من الطاقة إلى بعضها البعض بشكل فعال، على سبيل المثال، الطاقة المغناطيسية إلى طاقة كهربائية، مطلوبة بشدة في الإلكترونيات الحديثة، وهنا يتم استخدام المواد المتعددة الصيغ الحديدية (المواد التي تجمع بين الخصائص المغناطيسية والكهربائية) في أجهزة الاستشعار، وأنظمة تخزين البيانات، وأجهزة حصاد الطاقة.

وعلى عكسها، المواد الإلكترونية التقليدية تعمل فقط بالكهرباء، فإن المواد المتعددة الصيغ الحديدية، قادرة على الاستجابة للحقول المغناطيسية والكهربائية في وقت واحد، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في الأجهزة الأكثر إحكاما وكفاءة في استخدام الطاقة.

مختبر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2025
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ومع ذلك، فإن معظم المواد المتعددة الصيغ الحديدية، صلبة وهشة، ولذلك لا تُستخدم في الإلكترونيات المرنة، ولذلك، يسعى العلماء إلى ابتكار نظائر مرنة تتمتع بكفاءة عالية في تحويل الطاقة، وفقًا لما ذكرته وزارة التعليم والعلوم الروسية في بيانها.
وأجرى باحثون من جامعة البلطيق الفيدرالية (إيمانويل كانط)، وزملاؤهم من جامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف)، ومعهد غوميليوف للمركبات العضوية، ومعهد نيسميانوف للفيزياء النووية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم بتطوير مركب مغناطيسي كهربائي مرن يعتمد على البوليمرات وجسيمات نانوية من الكوبالت والفيريت.
تعتمد المادة على إلاستومر السيليكون، وهو بوليمر ناعم ومرن، يتم دمجه مع فيلم من فلوريد البولي فينيلدين، والذي يكون قادرا على توليد جهد كهربائي عند تغيير شكله (على سبيل المثال، عند ثنيه)، وتمت إضافة جسيمات نانوية من فيريت الكوبالت إلى هذا الهيكل، مع استبدال بعض أيونات الكوبالت بالزنك أو النيكل.
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وقد أتاح هذا ضبط الخصائص المغناطيسية للمادة المركبة: حيث يعمل الزنك على تقليل مقاومة إزالة المغناطيسية، ويعمل النيكل على زيادة حساسية المادة للمجالات المغناطيسية الضعيفة، وقد أظهرت التجارب أن العينة التي تحتوي على أيونات الزنك تقوم بتحويل المجالات المغناطيسية إلى جهد كهربائي بكفاءة عالية.
وبحسب ما ذكرته وزارة التعليم والعلوم الروسية، فقد كانت كفاءتها أعلى بثلاث مرات من كفاءة مادة مصنوعة من جزيئات من فيريت الكوبالت النقي، وكانت قابلة للمقارنة مع بعض المولدات الكهربائية الضغطية المستخدمة في أجهزة الاستشعار اللاسلكية.
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