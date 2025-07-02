اكتشاف مذهل يوضح العلاقة بين فطر "لعنة الفراعنة" ومكافحة السرطان

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
09:20 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:29 GMT
30 د
من الملعب
الأندية الكبرى تحافظ على توازنها في كأس العالم للأندية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
11:32 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
الحرب على وسائل الإعلام الروسية تتوسع، لماذا؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تعود إيران للتفاوض حول برنامجها النووي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل العالم مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الديون؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
11:41 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:29 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
16:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية المكالمة الهاتفية بين ماكرون وبوتين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على المنطقة ودور مصر في حل الصراعات القائمة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250702/اكتشاف-مذهل-يوضح-العلاقة-بين-فطر-لعنة-الفراعنة-ومكافحة-السرطان-1102284591.html
اكتشاف مذهل يوضح العلاقة بين فطر "لعنة الفراعنة" ومكافحة السرطان
اكتشاف مذهل يوضح العلاقة بين فطر "لعنة الفراعنة" ومكافحة السرطان
سبوتنيك عربي
استطاع باحثون بقيادة جامعة بنسلفانيا استخلاص جزيئات فعالة مضادة للسرطان من فطر سام يعرف باسم "اسبرجيلوس فلافوس"، وهو النوع نفسه الذي ارتبط بأسطورة "لعنة... 02.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-02T16:13+0000
2025-07-02T16:13+0000
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ونسبت إلى هذا الفطر وفيات غامضة عقب فتح مقابر فرعونية عديدة، مثل مقبرة الفرعون الصغير توت عنخ آمون عام 1922 ومقبرة كازيمير الرابع في بولندا خلال سبعينيات القرن الماضي، وفقاً لما نشره موقع "ساينس أليرت".وعلى الرغم من سميته العالية، استطاع العلماء عزل مركب نادر يُسمى "أسبيريجيميسين"، ضمن فئة RiPPs التي تُنتَج داخل الخلية وتعدل لتحسين فعاليتها الحيوية.وأظهر اثنان من أربعة أشكال للمركب فاعلية في قتل خلايا سرطان الدم، خاصة بعد تعديل كيميائي بسيط جعله يضاهي أدوية مستخدمة حالياً مثل سيتارابين.وأوضحت الدراسة أن جيناً معيناً (SLC46A3) يساعد المركب على اختراق الخلايا السرطانية، حيث يثبط انقسامها من خلال استهداف الأنابيب الدقيقة.ويبدو أن فعالية "أسبيريجيميسين" انتقائية تجاه سرطان الدم، مما يجعله مرشحا واعدا لعلاج مستهدف وآمن.من جانبها، قالت البروفيسورة شيري غاو، قائدة الفريق: "الطبيعة تقدم لنا صيدلية مذهلة، ودورنا هو كشف ما تخبئه لنا. وربما لا يكون هذا سوى بداية رحلة جديدة."ويستعد الفريق حاليا للانتقال إلى تجارب حيوانية تمهيدا للاختبارات السريرية على البشر، على أمل إضافة علاج جديد لمكافحة السرطان.
https://sarabic.ae/20250624/دراسة-سم-قاتل-من-الماضي-يكشف-عن-علاج-واعد-للسرطان-1102015360.html
https://sarabic.ae/20250615/سرطان-نادر-يشهد-انتشارا-مفاجئا-بين-الشباب-والخبراء-في-حيرة-1101691940.html
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منوعات, علوم
منوعات, علوم

اكتشاف مذهل يوضح العلاقة بين فطر "لعنة الفراعنة" ومكافحة السرطان

16:13 GMT 02.07.2025
© Sputnik . unsplash/National Cancer Instituteعلاج خلايا سرطان القولون والمستقيم البشرية بمثبط التوبويزوميراز ومثبط بروتين كيناز
علاج خلايا سرطان القولون والمستقيم البشرية بمثبط التوبويزوميراز ومثبط بروتين كيناز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2025
© Sputnik . unsplash/National Cancer Institute
تابعنا عبر
استطاع باحثون بقيادة جامعة بنسلفانيا استخلاص جزيئات فعالة مضادة للسرطان من فطر سام يعرف باسم "اسبرجيلوس فلافوس"، وهو النوع نفسه الذي ارتبط بأسطورة "لعنة الفراعنة".
ونسبت إلى هذا الفطر وفيات غامضة عقب فتح مقابر فرعونية عديدة، مثل مقبرة الفرعون الصغير توت عنخ آمون عام 1922 ومقبرة كازيمير الرابع في بولندا خلال سبعينيات القرن الماضي، وفقاً لما نشره موقع "ساينس أليرت".
وعلى الرغم من سميته العالية، استطاع العلماء عزل مركب نادر يُسمى "أسبيريجيميسين"، ضمن فئة RiPPs التي تُنتَج داخل الخلية وتعدل لتحسين فعاليتها الحيوية.
سرطان الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
مجتمع
دراسة: سم قاتل من الماضي يكشف عن علاج واعد للسرطان
24 يونيو, 14:35 GMT
وأظهر اثنان من أربعة أشكال للمركب فاعلية في قتل خلايا سرطان الدم، خاصة بعد تعديل كيميائي بسيط جعله يضاهي أدوية مستخدمة حالياً مثل سيتارابين.
وأوضحت الدراسة أن جيناً معيناً (SLC46A3) يساعد المركب على اختراق الخلايا السرطانية، حيث يثبط انقسامها من خلال استهداف الأنابيب الدقيقة.
سرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2025
مجتمع
سرطان نادر يشهد انتشارا مفاجئا بين الشباب.. والخبراء في حيرة
15 يونيو, 18:15 GMT
ويبدو أن فعالية "أسبيريجيميسين" انتقائية تجاه سرطان الدم، مما يجعله مرشحا واعدا لعلاج مستهدف وآمن.
من جانبها، قالت البروفيسورة شيري غاو، قائدة الفريق: "الطبيعة تقدم لنا صيدلية مذهلة، ودورنا هو كشف ما تخبئه لنا. وربما لا يكون هذا سوى بداية رحلة جديدة."
ويستعد الفريق حاليا للانتقال إلى تجارب حيوانية تمهيدا للاختبارات السريرية على البشر، على أمل إضافة علاج جديد لمكافحة السرطان.
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