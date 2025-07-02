https://sarabic.ae/20250702/اكتشاف-مذهل-يوضح-العلاقة-بين-فطر-لعنة-الفراعنة-ومكافحة-السرطان-1102284591.html
اكتشاف مذهل يوضح العلاقة بين فطر "لعنة الفراعنة" ومكافحة السرطان
اكتشاف مذهل يوضح العلاقة بين فطر "لعنة الفراعنة" ومكافحة السرطان
سبوتنيك عربي
استطاع باحثون بقيادة جامعة بنسلفانيا استخلاص جزيئات فعالة مضادة للسرطان من فطر سام يعرف باسم "اسبرجيلوس فلافوس"، وهو النوع نفسه الذي ارتبط بأسطورة "لعنة... 02.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-02T16:13+0000
2025-07-02T16:13+0000
2025-07-02T16:13+0000
مجتمع
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ونسبت إلى هذا الفطر وفيات غامضة عقب فتح مقابر فرعونية عديدة، مثل مقبرة الفرعون الصغير توت عنخ آمون عام 1922 ومقبرة كازيمير الرابع في بولندا خلال سبعينيات القرن الماضي، وفقاً لما نشره موقع "ساينس أليرت".وعلى الرغم من سميته العالية، استطاع العلماء عزل مركب نادر يُسمى "أسبيريجيميسين"، ضمن فئة RiPPs التي تُنتَج داخل الخلية وتعدل لتحسين فعاليتها الحيوية.وأظهر اثنان من أربعة أشكال للمركب فاعلية في قتل خلايا سرطان الدم، خاصة بعد تعديل كيميائي بسيط جعله يضاهي أدوية مستخدمة حالياً مثل سيتارابين.وأوضحت الدراسة أن جيناً معيناً (SLC46A3) يساعد المركب على اختراق الخلايا السرطانية، حيث يثبط انقسامها من خلال استهداف الأنابيب الدقيقة.ويبدو أن فعالية "أسبيريجيميسين" انتقائية تجاه سرطان الدم، مما يجعله مرشحا واعدا لعلاج مستهدف وآمن.من جانبها، قالت البروفيسورة شيري غاو، قائدة الفريق: "الطبيعة تقدم لنا صيدلية مذهلة، ودورنا هو كشف ما تخبئه لنا. وربما لا يكون هذا سوى بداية رحلة جديدة."ويستعد الفريق حاليا للانتقال إلى تجارب حيوانية تمهيدا للاختبارات السريرية على البشر، على أمل إضافة علاج جديد لمكافحة السرطان.
https://sarabic.ae/20250624/دراسة-سم-قاتل-من-الماضي-يكشف-عن-علاج-واعد-للسرطان-1102015360.html
https://sarabic.ae/20250615/سرطان-نادر-يشهد-انتشارا-مفاجئا-بين-الشباب-والخبراء-في-حيرة-1101691940.html
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منوعات, علوم
اكتشاف مذهل يوضح العلاقة بين فطر "لعنة الفراعنة" ومكافحة السرطان
استطاع باحثون بقيادة جامعة بنسلفانيا استخلاص جزيئات فعالة مضادة للسرطان من فطر سام يعرف باسم "اسبرجيلوس فلافوس"، وهو النوع نفسه الذي ارتبط بأسطورة "لعنة الفراعنة".
ونسبت إلى هذا الفطر وفيات غامضة عقب فتح مقابر فرعونية عديدة، مثل مقبرة الفرعون الصغير توت عنخ آمون عام 1922 ومقبرة كازيمير الرابع في بولندا خلال سبعينيات القرن الماضي، وفقاً لما نشره موقع
"ساينس أليرت".
وعلى الرغم من سميته العالية، استطاع العلماء عزل مركب نادر يُسمى "أسبيريجيميسين"، ضمن فئة RiPPs التي تُنتَج داخل الخلية وتعدل لتحسين فعاليتها الحيوية.
وأظهر اثنان من أربعة أشكال للمركب فاعلية في قتل خلايا سرطان الدم، خاصة بعد تعديل كيميائي بسيط جعله يضاهي أدوية مستخدمة حالياً مثل سيتارابين.
وأوضحت الدراسة أن جيناً معيناً (SLC46A3) يساعد المركب على اختراق الخلايا السرطانية
، حيث يثبط انقسامها من خلال استهداف الأنابيب الدقيقة.
ويبدو أن فعالية "أسبيريجيميسين" انتقائية تجاه سرطان الدم، مما يجعله مرشحا واعدا لعلاج مستهدف وآمن.
من جانبها، قالت البروفيسورة شيري غاو، قائدة الفريق: "الطبيعة تقدم لنا صيدلية مذهلة، ودورنا هو كشف ما تخبئه لنا. وربما لا يكون هذا سوى بداية رحلة جديدة."
ويستعد الفريق حاليا للانتقال إلى تجارب حيوانية تمهيدا للاختبارات السريرية على البشر، على أمل إضافة علاج جديد لمكافحة السرطان.