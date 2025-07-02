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https://sarabic.ae/20250702/علماء-روس-يطورون-حلويات-ذكية-تدعم-العناصر-الغذائية-1102270586.html
علماء روس يطورون "حلويات ذكية" تدعم العناصر الغذائية
علماء روس يطورون "حلويات ذكية" تدعم العناصر الغذائية
سبوتنيك عربي
طور علماء من جامعة أومسك التقنية الحكومية الروسية، مجموعة من الحلويات والوجبات الخفيفة "الذكية"، الغنية بالطحالب السيبيرية، لتعويض نقص العناصر الغذائية. 02.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-02T08:17+0000
2025-07-02T08:17+0000
مجتمع
علوم
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وتهدف الأبحاث الحديثة في تكنولوجيا الأغذية بشكل متزايد إلى إنشاء منتجات وظيفية، ويهتم العلماء بشكل خاص بإثراء النظام الغذائي المعتاد بالمكونات النشطة بيولوجيا.وكما أوضح المتخصصون في الجامعة، فإن الميزة الأساسية لهذه المنتجات، والتي تم نشرها في مجلة "بشيفايا تيخنيكا" (تقانة الأغذية)، هي وجود نوع إقليمي من الطحالب السيبيرية الخضراء المزرقة، ألا وهو السبيرولينا.ووفقًا لإيلينا موليبوغا، أستاذة قسم التقانة الحيوية في جامعة أومسك التقنية الحكومية، فإن هذا "يسمح بزيادة كبيرة في القيمة الغذائية دون المساس بالطعم، إذا عبّرنا عن هذا المنتج بالأرقام، فيمكننا إعطاء مثال على ذلك باحتوائه على البروتين، فإذا كانت الباستيلا التقليدية خالية تقريبا من البروتين، فإن منتجنا يحتوي على السبيرولينا، التي تحتوي على 80% من البروتين الكامل والقابل للهضم تماما، كما يحتوي المنتج على كمية كبيرة من الحديد، وهو عنصر مهم لجسم الإنسان".وأضافت موليبوغا: "تتمثل ميزة المنتجات التي تم إنشاؤها في استخدام المواد الخام المحلية: يتم زراعة السبيرولينا السيبيرية فقط في مختبرات جامعة أومسك التقنية الحكومية ويتم تحويلها إلى الشكل النهائي للمكمل الغذائي النشط بيولوجيًا من خلال عملية التسامي".وأردفت موليبوغا: "إن الميزة المهمة للدراسة، هي مشاركة الطلاب في برنامج البكالوريوس "التقانة الحيوية"، وفي المستقبل، يخطط الباحثون للعمل مع إصدارات مختلفة من قاعدة الحلويات، بالبحث عن المواد الخام الإضافية، التي تعد منطقة أومسك غنية بها".علماء روس يبتكرون قناعا لتحسين صحة بشرة الوجه
https://sarabic.ae/20250701/اختراق-صيني-في-الذكاء-الاصطناعي-يمهد-لتحول-كبير-في-الكشف-المبكر-عن-مرض-مميت-1102255041.html
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علوم
علوم

علماء روس يطورون "حلويات ذكية" تدعم العناصر الغذائية

08:17 GMT 02.07.2025
© Photo / пресс-служба ОмГТУحلوى صحية من ابتكار علماء روس
حلوى صحية من ابتكار علماء روس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2025
© Photo / пресс-служба ОмГТУ
تابعنا عبر
طور علماء من جامعة أومسك التقنية الحكومية الروسية، مجموعة من الحلويات والوجبات الخفيفة "الذكية"، الغنية بالطحالب السيبيرية، لتعويض نقص العناصر الغذائية.
وتهدف الأبحاث الحديثة في تكنولوجيا الأغذية بشكل متزايد إلى إنشاء منتجات وظيفية، ويهتم العلماء بشكل خاص بإثراء النظام الغذائي المعتاد بالمكونات النشطة بيولوجيا.
وكما أوضح المتخصصون في الجامعة، فإن الميزة الأساسية لهذه المنتجات، والتي تم نشرها في مجلة "بشيفايا تيخنيكا" (تقانة الأغذية)، هي وجود نوع إقليمي من الطحالب السيبيرية الخضراء المزرقة، ألا وهو السبيرولينا.
ووفقًا لإيلينا موليبوغا، أستاذة قسم التقانة الحيوية في جامعة أومسك التقنية الحكومية، فإن هذا "يسمح بزيادة كبيرة في القيمة الغذائية دون المساس بالطعم، إذا عبّرنا عن هذا المنتج بالأرقام، فيمكننا إعطاء مثال على ذلك باحتوائه على البروتين، فإذا كانت الباستيلا التقليدية خالية تقريبا من البروتين، فإن منتجنا يحتوي على السبيرولينا، التي تحتوي على 80% من البروتين الكامل والقابل للهضم تماما، كما يحتوي المنتج على كمية كبيرة من الحديد، وهو عنصر مهم لجسم الإنسان".
وبحسب قولها، فإن الميزة المهمة للمشروع هي تنفيذ دورة إنتاج كاملة، من زراعة نوع إقليمي من السبيرولينا إلى إنشاء منتج طهي.
وأضافت موليبوغا: "تتمثل ميزة المنتجات التي تم إنشاؤها في استخدام المواد الخام المحلية: يتم زراعة السبيرولينا السيبيرية فقط في مختبرات جامعة أومسك التقنية الحكومية ويتم تحويلها إلى الشكل النهائي للمكمل الغذائي النشط بيولوجيًا من خلال عملية التسامي".
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نحن لا نصنع الحلويات فحسب، بل نصنع أيضا منتجات وظيفية تساعد على تعويض نقص العناصر الغذائية، بدلا من الفيتامينات المتوفرة في الصيدليات، يمكنك تناول حلوى صحية، في الوقت الحاضر، قام العلماء بتطوير مخطط تدفق الإنتاج بالكامل وعملوا على إدخال جميع مكونات الوصفة.

وأردفت موليبوغا: "إن الميزة المهمة للدراسة، هي مشاركة الطلاب في برنامج البكالوريوس "التقانة الحيوية"، وفي المستقبل، يخطط الباحثون للعمل مع إصدارات مختلفة من قاعدة الحلويات، بالبحث عن المواد الخام الإضافية، التي تعد منطقة أومسك غنية بها".
علماء روس يبتكرون قناعا لتحسين صحة بشرة الوجه
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