https://sarabic.ae/20250702/علماء-روس-يطورون-حلويات-ذكية-تدعم-العناصر-الغذائية-1102270586.html

علماء روس يطورون "حلويات ذكية" تدعم العناصر الغذائية

علماء روس يطورون "حلويات ذكية" تدعم العناصر الغذائية

سبوتنيك عربي

طور علماء من جامعة أومسك التقنية الحكومية الروسية، مجموعة من الحلويات والوجبات الخفيفة "الذكية"، الغنية بالطحالب السيبيرية، لتعويض نقص العناصر الغذائية. 02.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-02T08:17+0000

2025-07-02T08:17+0000

2025-07-02T08:17+0000

مجتمع

علوم

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وتهدف الأبحاث الحديثة في تكنولوجيا الأغذية بشكل متزايد إلى إنشاء منتجات وظيفية، ويهتم العلماء بشكل خاص بإثراء النظام الغذائي المعتاد بالمكونات النشطة بيولوجيا.وكما أوضح المتخصصون في الجامعة، فإن الميزة الأساسية لهذه المنتجات، والتي تم نشرها في مجلة "بشيفايا تيخنيكا" (تقانة الأغذية)، هي وجود نوع إقليمي من الطحالب السيبيرية الخضراء المزرقة، ألا وهو السبيرولينا.ووفقًا لإيلينا موليبوغا، أستاذة قسم التقانة الحيوية في جامعة أومسك التقنية الحكومية، فإن هذا "يسمح بزيادة كبيرة في القيمة الغذائية دون المساس بالطعم، إذا عبّرنا عن هذا المنتج بالأرقام، فيمكننا إعطاء مثال على ذلك باحتوائه على البروتين، فإذا كانت الباستيلا التقليدية خالية تقريبا من البروتين، فإن منتجنا يحتوي على السبيرولينا، التي تحتوي على 80% من البروتين الكامل والقابل للهضم تماما، كما يحتوي المنتج على كمية كبيرة من الحديد، وهو عنصر مهم لجسم الإنسان".وأضافت موليبوغا: "تتمثل ميزة المنتجات التي تم إنشاؤها في استخدام المواد الخام المحلية: يتم زراعة السبيرولينا السيبيرية فقط في مختبرات جامعة أومسك التقنية الحكومية ويتم تحويلها إلى الشكل النهائي للمكمل الغذائي النشط بيولوجيًا من خلال عملية التسامي".وأردفت موليبوغا: "إن الميزة المهمة للدراسة، هي مشاركة الطلاب في برنامج البكالوريوس "التقانة الحيوية"، وفي المستقبل، يخطط الباحثون للعمل مع إصدارات مختلفة من قاعدة الحلويات، بالبحث عن المواد الخام الإضافية، التي تعد منطقة أومسك غنية بها".علماء روس يبتكرون قناعا لتحسين صحة بشرة الوجه

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