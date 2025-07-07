https://sarabic.ae/20250707/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-للتبؤ-بمرض-يؤدي-إلى-العقم-1102449940.html

علماء روس يبتكرون طريقة للتبؤ بمرض يؤدي إلى العقم

علماء روس يبتكرون طريقة للتبؤ بمرض يؤدي إلى العقم

سبوتنيك عربي

اكتشف علماء من جامعة بيلغورود الحكومية الروسية، ولأول مرة في العالم، مزيجا فريدا من الجينات، يزيد من خطر الإصابة بمرض نسائي خطير، فرط تنسج بطانة الرحم. 07.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-07T13:49+0000

2025-07-07T13:49+0000

2025-07-07T13:49+0000

مجتمع

علوم

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وذكر بيان صحفي للجامعة، أن هذا الاكتشاف سيجعل من الممكن التنبؤ بالمرض قبل وقت طويل من ظهور الأعراض الأولى.ويعتبر فرط تنسج بطانة الرحم مرضا نسائيا شائعا، إذ يتميز بالنمو المفرط للغشاء المخاطي للرحم، والذي يمكن أن يؤدي إلى حالات تهدد الحياة مثل سرطان بطانة الرحم ونزيف الرحم الشديد.وتزداد أهمية هذه المشكلة لأن نحو 40 في المائة من المرضى الشباب يخضعون لعلاج جراحي، مما يؤدي إلى العقم، وغالبا ما تكتشف طرق التشخيص الموجودة المرض عندما تكون هناك بالفعل تغييرات واضحة في بطانة الرحم.ومع ذلك، فإن الطرق التقليدية للعلاج، مثل العلاج الهرموني أو الجراحة، لا توفر دائما النتيجة المرجوة وقد تكون مصحوبة بمضاعفات. ولهذا السبب، فإن الأبحاث التي تهدف إلى الكشف المبكر عن الاستعداد لتطور فرط تنسج بطانة الرحم لها أهمية كبيرة.وكما أوضح علماء جامعة بيلغورود الحكومية، يتجه الطب الحديث بشكل متزايد إلى علم الوراثة للتنبؤ بالأمراض قبل ظهورها.وقال ميخائيل تشيرنوسوف، رئيس قسم التخصصات الطبية والبيولوجية في جامعة بيلغورود الحكومية، إن "هذه البيانات فريدة من نوعها، وتم الحصول عليها لأول مرة في العالم، وتسمح لنا بالتنبؤ بخطر الإصابة بالمرض على المستوى الجيني".وتمهد النتائج التي تم الحصول عليها، الطريق لتقييم شخصي لخطر الإصابة بفرط تنسج بطانة الرحم.ويؤكد العلماء أن إدخال هذه البيانات في الممارسة السريرية لن يمنع تطور المرض فحسب، بل سيقلل أيضا من عدد التدخلات الجراحية.دراسة توضح العلاقة بين الوحدة ومشاهدة التلفاز

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علوم