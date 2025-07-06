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https://sarabic.ae/20250706/دراسة-حديثة-القهوة-قد-تسبب-العمى-وهناك-مشروب-بديل-أفضل-1102400261.html
دراسة حديثة: القهوة قد تسبب العمى وهناك مشروب بديل أفضل
دراسة حديثة: القهوة قد تسبب العمى وهناك مشروب بديل أفضل
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة عن مفاجأة صادمة، وهي وجود رابط محتمل بين القهوة سريعة التحضير والإصابة بمرض يؤثر على جودة الرؤية، بل قد يؤدي إلى العمى. 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T07:59+0000
2025-07-06T07:59+0000
مجتمع
القهوة
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وذكرت الدراسة التي نشرت الشهر الماضي، أن القهوة سريعة التحضير قد تؤدي للإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، وهو مرض يصيب العين، ويؤدي إلى ضبابية أو تشوه في الرؤية المركزية.وأظهرت الدراسة أن محبي هذا النوع من القهوة أكثر عرضة للإصابة بالاضطراب 7 مرات، مقارنة بمستهلكي الأنواع الأخرى، مرجحة أن يكون السبب هو مادة الـ"أكريلاميد" الناتجة عن طريقة التحضير، والتي قد تدخل مجرى الدم، وتؤثر سلبا على شبكية العين، وفقا لما ذكره موقع "نيوز ميديكال".ويحتوي كوب الـ"ماتشا" على 38–89 ملليغرام من مادة الكافيين، مقارنة بـ100–120 ملليغرام في القهوة، لكنه يمنح طاقة ثابتة تدوم لفترة أطول، بفضل مادة الـ"ثيانين"، التي تسهم أيضا في تحسين الوظائف الإدراكية.وربطت دراسات حديثة استهلاك الـ"ماتشا" بتحسن الإدراك لدى كبار السن، في وقت أظهرت فيه أبحاث أخرى علاقة بين القهوة سريعة التحضير، ومخاطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر.وقُدرت قيمة سوق الـ"ماتشا" عالميا بنحو 4.3 مليار دولار، مع استمرار ارتفاع الطلب على هذا المشروب الأخضر.
https://sarabic.ae/20250604/دراسة-جديدة-تكشف-علاقة-القهوة-بأمراض-الشيخوخة-عند-النساء-1101296789.html
https://sarabic.ae/20250602/5-أدوية-شائعة-لا-يجب-تناول-القهوة-عند-أخذها-1101227291.html
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القهوة, الصحة, علوم, الأخبار
القهوة, الصحة, علوم, الأخبار

دراسة حديثة: القهوة قد تسبب العمى وهناك مشروب بديل أفضل

07:59 GMT 06.07.2025
© Photo / unsplash/ Nathan Dumlaoفنجان من القهوة
فنجان من القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
© Photo / unsplash/ Nathan Dumlao
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة عن مفاجأة صادمة، وهي وجود رابط محتمل بين القهوة سريعة التحضير والإصابة بمرض يؤثر على جودة الرؤية، بل قد يؤدي إلى العمى.
وذكرت الدراسة التي نشرت الشهر الماضي، أن القهوة سريعة التحضير قد تؤدي للإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، وهو مرض يصيب العين، ويؤدي إلى ضبابية أو تشوه في الرؤية المركزية.
وأظهرت الدراسة أن محبي هذا النوع من القهوة أكثر عرضة للإصابة بالاضطراب 7 مرات، مقارنة بمستهلكي الأنواع الأخرى، مرجحة أن يكون السبب هو مادة الـ"أكريلاميد" الناتجة عن طريقة التحضير، والتي قد تدخل مجرى الدم، وتؤثر سلبا على شبكية العين، وفقا لما ذكره موقع "نيوز ميديكال".
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في المقابل، شهد مشروب الـ"ماتشا" المستخلص من مسحوق أوراق الشاي الأخضر، انتشارًا متزايدًا كبديل صحي للقهوة، لما يتمتع به من فوائد أبرزها تعزيز التركيز والطاقة دون الآثار الجانبية المرتبطة بالكافيين الزائد، بحسب خبراء تغذية.
ويحتوي كوب الـ"ماتشا" على 38–89 ملليغرام من مادة الكافيين، مقارنة بـ100–120 ملليغرام في القهوة، لكنه يمنح طاقة ثابتة تدوم لفترة أطول، بفضل مادة الـ"ثيانين"، التي تسهم أيضا في تحسين الوظائف الإدراكية.
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وربطت دراسات حديثة استهلاك الـ"ماتشا" بتحسن الإدراك لدى كبار السن، في وقت أظهرت فيه أبحاث أخرى علاقة بين القهوة سريعة التحضير، ومخاطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

كما يمتاز الـ"ماتشا" بفوائد لصحة الفم، وقدرته على دعم الأيض وإنقاص الوزن، دون التسبب في ارتفاع ضغط الدم أو الـ"كورتيزول"، كذلك يتميز بسهولة التحضير دون الحاجة لمعدات باهظة.

وقُدرت قيمة سوق الـ"ماتشا" عالميا بنحو 4.3 مليار دولار، مع استمرار ارتفاع الطلب على هذا المشروب الأخضر.
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