https://sarabic.ae/20250604/دراسة-جديدة-تكشف-علاقة-القهوة-بأمراض-الشيخوخة-عند-النساء-1101296789.html
دراسة جديدة تكشف علاقة القهوة بأمراض الشيخوخة عند النساء
دراسة جديدة تكشف علاقة القهوة بأمراض الشيخوخة عند النساء
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة أن تناول القهوة يوميا قد يسهم في تحسين الصحة الجسدية والعقلية والنفسية لدى النساء مع التقدم في العمر، مقارنة بمن لا يشربنها إطلاقا. 04.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-04T10:08+0000
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استمرت الدراسة لأكثر من 30 عامًا وتم عرض نتائجها في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية في أورلاندو، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وتابعت الدراسة أكثر من 47 ألف امرأة منذ عام 1984، وكشفت أن النساء اللاتي تناولن القهوة المحتوية على الكافيين بانتظام كن أكثر قدرة على التمتع بشيخوخة صحية، دون الإصابة بأمراض مزمنة كالسكري والسرطان والسكتات الدماغية، مع احتفاظهن بوظائف عقلية وبدنية جيدة حتى سن السبعين وما بعدها.وتقول الدكتورة سارة مهدوي، التي قادت الفريق البحثي خلال زمالتها البحثية في كلية "تي إتش تشان" للصحة العامة بجامعة هارفارد، إن هذه الدراسة تعد الأولى التي تستعرض تأثير القهوة على مظاهر الشيخوخة المتنوعة على مدى عقود.واستند الباحثون إلى بيانات "دراسة صحة الممرضات"، التي شملت نساء تتراوح أعمارهن بين 45 و60 عامًا عند بداية المتابعة، وجمعت بيانات صحية وغذائية دورية عبر استبيانات كل أربع سنوات.وبحلول عام 2016، وصلت أكثر من 3700 امرأة إلى معايير الشيخوخة الصحية، ووجدت الدراسة أن متوسط استهلاك الكافيين من القهوة كان 315 مللي غرام يوميًا، أي ما يعادل نحو 3 أكواب صغيرة.وشدد الباحثون على أن القهوة ليست علاجا معجزة، وأن فوائدها تظل محدودة مقارنة بالعوامل الأخرى مثل ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي والامتناع عن التدخين.
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منوعات, الصحة, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الصحة, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
دراسة جديدة تكشف علاقة القهوة بأمراض الشيخوخة عند النساء
كشفت دراسة أن تناول القهوة يوميا قد يسهم في تحسين الصحة الجسدية والعقلية والنفسية لدى النساء مع التقدم في العمر، مقارنة بمن لا يشربنها إطلاقا.
استمرت الدراسة لأكثر من 30 عامًا وتم عرض نتائجها في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية في أورلاندو، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وتابعت الدراسة أكثر من 47 ألف امرأة منذ عام 1984، وكشفت أن النساء اللاتي تناولن القهوة
المحتوية على الكافيين بانتظام كن أكثر قدرة على التمتع بشيخوخة صحية، دون الإصابة بأمراض مزمنة كالسكري والسرطان والسكتات الدماغية، مع احتفاظهن بوظائف عقلية وبدنية جيدة حتى سن السبعين وما بعدها.
وتقول الدكتورة سارة مهدوي، التي قادت الفريق البحثي خلال زمالتها البحثية في كلية "تي إتش تشان" للصحة العامة بجامعة هارفارد، إن هذه الدراسة تعد الأولى التي تستعرض تأثير القهوة على مظاهر الشيخوخة
المتنوعة على مدى عقود.
31 ديسمبر 2023, 12:19 GMT
واستند الباحثون إلى بيانات "دراسة صحة الممرضات"، التي شملت نساء تتراوح أعمارهن بين 45 و60 عامًا عند بداية المتابعة، وجمعت بيانات صحية وغذائية دورية عبر استبيانات كل أربع سنوات.
وبحلول عام 2016، وصلت أكثر من 3700 امرأة إلى معايير الشيخوخة الصحية، ووجدت الدراسة أن متوسط استهلاك الكافيين
من القهوة كان 315 مللي غرام يوميًا، أي ما يعادل نحو 3 أكواب صغيرة.
وشدد الباحثون على أن القهوة ليست علاجا معجزة، وأن فوائدها تظل محدودة مقارنة بالعوامل الأخرى مثل ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي والامتناع عن التدخين.