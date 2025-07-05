https://sarabic.ae/20250705/أقدم-جينوم-مصري-في-التاريخ-يكشف-عن-أصول-مدهشة-1102390662.html

أقدم جينوم مصري في التاريخ يكشف عن أصول مدهشة

أقدم جينوم مصري في التاريخ يكشف عن أصول مدهشة

سبوتنيك عربي

أعلن فريق بحثي عن نجاحه في إجراء أول تسلسل جينومي كامل لإنسان مصري قديم، عاش قبل نحو 4500 عام في موقع "النويرات" قرب بني حسن بصعيد مصر، في أقدم تحليل من نوعه... 05.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-05T18:24+0000

2025-07-05T18:24+0000

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وأظهرت نتائج الباحثون من معهد "فرانسيس كريك" وجامعة "ليفربول جون مورز"، أن نحو 77.6% من الحمض النووي تعود لسكان شمال أفريقيا النيوليتيين، خاصة من منطقة المغرب الأوسط، في حين أن 22.4% الأخرى تتطابق مع جينات سكان بلاد الرافدين القدماء، ما يشكل أول دليل جيني مباشر على التمازج البشري بين مصر وبلاد الرافدين في تلك الفترة.وأشارت الدراسة، المنشورة في مجلة "نيتشر" العلمية، إلى أن الرجل دُفن في جرة فخارية داخل مقبرة صخرية دون تحنيط، ما ساعد في الحفاظ على الحمض النووي، رغم عمله الشاق كخزّاف أو حرفي، وفقا لموقع "ScienceAlert".ويعتقد الباحثون أن نمط الدفن غير المعتاد قد يعكس مكانة خاصة لهذا الشخص داخل مجتمعه.وقد استخدم فريق الدراسة تقنيات متطورة لاستخراج الحمض النووي من 7 أسنان رغم التحديات البيئية.وتشير التحاليل إلى أن المصريين القدماء لم يكونوا معزولين وراثيا، بل كانوا جزءا من شبكة سكانية واسعة امتدت بين شمال أفريقيا وغرب آسيا، ما يعيد طرح تساؤلات حول الهوية المصرية القديمة وأثر الهجرات والتفاعلات الإقليمية في تشكيلها.كما دعا الباحثون إلى إجراء تحليلات مماثلة لرفات أخرى عبر فترات مختلفة، من أجل رسم خريطة أوسع للتاريخ الجيني لسكان وادي النيل.

https://sarabic.ae/20250623/الجيش-المصري-يحقق-إنجازا-علميا-في-مجال-الجينوم-يحقق-انتشارا-دوليا-1101946458.html

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