https://sarabic.ae/20250709/علماء-روس-يطورون-جيلا-من-المحاصيل-الأكثر-إنتاجية-ومقاومة-للأوبئة-1102508424.html

علماء روس يطورون جيلا من المحاصيل الأكثر إنتاجية ومقاومة للأوبئة

علماء روس يطورون جيلا من المحاصيل الأكثر إنتاجية ومقاومة للأوبئة

سبوتنيك عربي

اقترح علماء الوراثة من المركز الفيدرالي لأبحاث التكنولوجيا الحيوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، طريقة جديدة لإنشاء أصناف أكثر إنتاجية ومقاومة للأمراض من... 09.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-09T05:55+0000

2025-07-09T05:55+0000

2025-07-09T05:55+0000

مجتمع

علوم

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وذكر خبراء من مؤسسة العلوم الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، أن "الشفرة الوراثية للنباتات مليئة بقطع متكررة من الحمض النووي، والتي يمكن أن توجد واحدة تلو الأخرى أو متناثرة في جميع أنحاء الجينوم، وتؤثر الجينات المتناثرة (ما يسمى "الجينات القافزة") على عمل الجينات الأخرى، وتلعب دورا مهما في تطور النباتات ومقاومتها للأمراض والظروف البيئية المعاكسة، ويعد دمج الجينات من الكائنات الحية الأخرى فيها اتجاها واعدًا للحصول على أصناف جديدة من المحاصيل".وأضاف الخبراء: "خلال دورة حياتها، تتغير "الجينات القافزة" بشكل كبير (تتحور)، وتتوقف برامج الكمبيوتر الموجودة عن رؤيتها، مما يمنع التحرير اللاحق".وأكد المؤلفون أنه على عكس الطرق التقليدية، فإن طريقتهم قادرة على اكتشاف حتى التكرارات المتغيرة للغاية (المتحولة)، وبعد تحليل جينوم الأرز، باستخدام خوارزمية جديدة، تمكن الباحثون من تحديد 992,739 تكرارا تنتمي إلى 79 عائلة مختلفة، وهذا أكثر بنسبة 56 في المائة من عدد التكرارات التي تم تحديدها بواسطة خوارزمية "إي دي تي إيه"، والتي يستخدمها علماء الأحياء على نطاق واسع.وعلاوة على ذلك، شكلت التكرارات 66% من جينوم الأرز بأكمله، وهو ما يتجاوز أيضًا التقديرات السابقة.وصرح رئيس المشروع، يفغيني كوروتكوف، أن "الأرز يعد المنتج الغذائي الرئيسي لأكثر من مليار شخص، ولذلك، يعد تطوير أصناف جديدة عالية الغلة من هذا النبات مهمة غذائية بالغة الأهمية".تمكن فريق البحث ق من اكتشاف عدد كبير من التسلسلات غير المعروفة سابقا، مما سيساعد في العثور على أماكن ناجحة لدمج جينات الكائنات الحية الأخرى في جينوم الأرز وفي إنشاء أصناف جديدة.اكتشاف غريب... علماء روس يرصدون بروتينا يحارب أمراض الدماغ في الذباب

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علوم