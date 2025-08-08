عربي
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
تزيد من أمان إنتاج النفط... علماء روس يبتكرون وصلات مانعة للتسرب
14:54 GMT 08.08.2025
© Photo / unsplash/Shubham Dhage
ابتكر متخصصون روس من جامعة شمال القوقاز الفيدرالية، وصلات جديدة لمنع التسرب تتيح استبدال الأنابيب المعدنية في آبار النفط والغاز بأخرى معدنية- بلاستيكية أقل تكلفة، وقد حصل هذا التطوير على براءة اختراع، وفقا لما ذكرته الخدمة الصحفية للجامعة.
وبينت الدراسة التي ذكرتها الجامعة أن أنابيب المضخات والضواغط، غالبا ما تتعرض لأحمال شديدة، وتآكل، وتغيرات في درجات الحرارة، أثناء إنتاج النفط والغاز، وعلى سبيل المثال، أثناء حقن البخار الساخن لتعزيز استخلاص النفط، أو أثناء التكسير الهيدروليكي، يمكن أن ترتفع درجة حرارة الأنابيب بسرعة كبيرة.
الصورة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
مجتمع
علماء روس يبتكرون أداة تحدد مؤلف المادة العلمية إذا كانت من الذكاء الاصطناعي
14:05 GMT
وبسبب هذه الاختلافات، تفقد الوصلات الملولبة التقليدية في الأنابيب إحكامها، مما يؤدي إلى حدوث تسربات وانخفاض كفاءة الإنتاج، حسبما أفاد باحثون من جامعة شمال القوقاز الفيدرالية.
وقال الباحث ببرنامج هندسة النفط والغاز في جامعة شمال القوقاز الفيدرالية، إيفان كوفالينكو: "تكمن الصعوبة في أن تسخين الأنابيب يؤدي إلى تمدد الوصلات بشكل مختلف، مما يُضعف إجهادات التلامس في الخيوط. التصاميم الحالية إما لا توفر موثوقية كافية أو تُعقّد التصميم بشكل كبير"، مشيرا إلى أن علماء الجامعة اقترحوا حلا لهذه المشكلة يعتمد على استخدام وصلة ملولبة مع أختام بلاستيكية فلورية.

وأضاف كوفالينكو: "الميزة الرئيسية لهذا التصميم هي استخدام البلاستيك الفلوري، تتميز هذه المادة بخاصية فريدة، فعند تسخينها، تتمدد أكثر من المعدن، مما يُعوّض تلقائيا عن تشوهات درجة الحرارة ويحافظ على إحكام الوصلة".

وأردف كوفالينكو: "حلنا لا مثيل له. فهو لا يزيد من موثوقية التشغيل فحسب، بل هو أيضا فعال من حيث التكلفة، فالأنابيب المعدنية-البلاستيكية أرخص وأخف وزنا وأكثر مقاومة للتآكل". وأضاف أن استخدام الأنابيب المعدنية-البلاستيكية في آبار النفط والغاز كان مقيدا سابقا بضرورة تزويد أطرافها بعناصر ربط معدنية تتمتع بالقوة والإحكام الكافيين.
صورة تظهر نقطة ماء عند سقوطها - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
علماء روس يبتكرون طريقة جديدة للتنبؤ بأحجام القطرات "الفرعية"
12:23 GMT

وأظهرت الاختبارات قدرة هذه الوصلة على تحمل ضغوط تصل إلى 12 ميغا باسكال، دون تشوهات أو تسريبات. وأوضح علماء الجامعة أن النتيجة أثبتت عدم وجود عيوب في شكل تسريبات وشقوق في المعدن الأساسي وفي الوصلات القابلة للفصل.

ووفقا لمتخصصي جامعة شمال القوقاز الفيدرالية، سيحسن هذا الاختراع الذي اقترحوه موثوقية تشغيل آبار الغاز وفعاليته من حيث التكلفة. بالإضافة حصوله على براءة اختراع RU2825910C1، بعد أن وضعت النتائج في ملخص "التطورات العلمية والتقنية الواعدة لمجمع الوقود والطاقة" الصادرعن وكالة الطاقة الروسية في عام 2025.
