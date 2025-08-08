المسنون الخارقون... التدهور المعرفي ليس جزءا لا مفر منه من الشيخوخة
كشفت دراسة حديثة، أن التقدم في العمر ليس شرطا أساسيا للتدهور المعرفي والإدراكي، وأن هنالك خصائص بيولوجية وسلوكية مميزة للأشخاص المعمرين والذين يتمتعون بصحة عقلية جيده، وهذا يفتح الباب أمام تدخلات جديدة تهدف إلى الحفاظ على صحة الدماغ مع التقدم في العمر.
تصحح الدراسة المنشورة في "بوابة روسيا العلمية "(scientificrussia) الاعتقاد السائد بأن التدهورالمعرفي والإدراكي نتيجة حتمية للشيخوخة، حيث وجد العلماء اختلافات ملحوظة في نمط الحياة والشخصية بين "المُسنين الخارقين" وأولئك الذين يتقدمون في العمر بشكل طبيعي.
على مدار أكثر من ربع قرن من البحث، دأب علماء المركز الطبي في نورث وسترن على دراسة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر، والذين يُطلق عليهم اسم "المسنون الخارقون". يتمتع هؤلاء الأفراد الفريدون بقدرات ذاكرة استثنائية تضاهي قدرات من يصغرهم بثلاثة عقود، وذلك من أجل فهم ما يحفزهم بشكل أفضل، وتحديد السمات البيولوجية والسلوكية المرتبطة بالشيخوخة الفائقة، واكتشاف استراتيجيات جديدة لتعزيز المرونة المعرفية وتأخير أو منع مرض الزهايمر وغيره من الأمراض التي تسبب التدهور المعرفي والخرف.
على سبيل المثال، يتميز المسنون الخارقون بروح اجتماعية وودية، كما قالت الدكتورة ساندرا وينتراوب، أستاذة الطب النفسي والعلوم السلوكية وعلم الأعصاب في نورث وسترن، والمؤلفة لورقة بحثية جديدة، "تظهر نتائجنا أن الذاكرة الاستثنائية في الشيخوخة ليست ممكنة فحسب، بل ترتبط أيضا بخصائص عصبية حيوية مميزة. وهذا يفتح الباب أمام تدخلات جديدة تهدف إلى الحفاظ على صحة الدماغ حتى العقود الأخيرة من العمر"
وأضافت وينتراوب: "ما أدركناه هو أن هناك آليتين تؤديان إلى أن يصبح الشخص مُسنا خارقا. الأولى هي المقاومة: لا ينتج اللويحات والتشابكات. والثانية هي المرونة: ينتجها، لكنها لا تؤثر على دماغه".
النتائج الرئيسية للدراسات:
أداء ذاكرة استثنائي: يحصل كبار السن على "9 من 15" على الأقل في اختبار استرجاع الكلمات المتأخر، على قدم المساواة مع الأفراد في الخمسينيات والستينيات من العمر.
بنية دماغية شابة: على عكس أدمغة كبار السن عادة، لا يظهر "كبار السن الخارقون" أي ترقق ملحوظ في قشرتهم الدماغية "الطبقة الخارجية من الدماغ"، بل لديهم قشرة حزامية أمامية أكثر سمكا من البالغين الأصغر سنا. تلعب هذه المنطقة الحيوية من الدماغ دورا هاما في دمج المعلومات المتعلقة باتخاذ القرار والعاطفة والدافع.
خصائص خلوية فريدة: يمتلك "المسنون الخارقون" عددا أكبر من الخلايا العصبية المغزلية "وهي خلايا متخصصة مرتبطة بالسلوك الاجتماعي"، وعددا أكبر من الخلايا العصبية الشمية الداخلية، المسؤولة عن الذاكرة، مقارنة بأقرانهم الذين يتقدمون في العمر بشكل طبيعي.
التواصل الاجتماعي سمة مشتركة: على الرغم من اختلاف أنماط الحياة والمواقف تجاه التمارين الرياضية، يميل كبار السن إلى التواصل الاجتماعي والحفاظ على علاقات شخصية قوية.