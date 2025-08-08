المسنون الخارقون... التدهور المعرفي ليس جزءا لا مفر منه من الشيخوخة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
16:30 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250808/المسنون-الخارقون-التدهور-المعرفي-ليس-جزءا-لا-مفر-منه-من-الشيخوخة-1103510634.html
المسنون الخارقون... التدهور المعرفي ليس جزءا لا مفر منه من الشيخوخة
المسنون الخارقون... التدهور المعرفي ليس جزءا لا مفر منه من الشيخوخة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة، أن التقدم في العمر ليس شرطا أساسيا للتدهور المعرفي والإدراكي، وأن هنالك خصائص بيولوجية وسلوكية مميزة للأشخاص المعمرين والذين يتمتعون بصحة... 08.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-08T11:16+0000
2025-08-08T11:16+0000
مجتمع
كبار السن
العالم
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102968/23/1029682396_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_7395d4fb8dbf29e8163d4522397eac48.jpg
تصحح الدراسة المنشورة في "بوابة روسيا العلمية "(scientificrussia) الاعتقاد السائد بأن التدهورالمعرفي والإدراكي نتيجة حتمية للشيخوخة، حيث وجد العلماء اختلافات ملحوظة في نمط الحياة والشخصية بين "المُسنين الخارقين" وأولئك الذين يتقدمون في العمر بشكل طبيعي.على مدار أكثر من ربع قرن من البحث، دأب علماء المركز الطبي في نورث وسترن على دراسة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر، والذين يُطلق عليهم اسم "المسنون الخارقون". يتمتع هؤلاء الأفراد الفريدون بقدرات ذاكرة استثنائية تضاهي قدرات من يصغرهم بثلاثة عقود، وذلك من أجل فهم ما يحفزهم بشكل أفضل، وتحديد السمات البيولوجية والسلوكية المرتبطة بالشيخوخة الفائقة، واكتشاف استراتيجيات جديدة لتعزيز المرونة المعرفية وتأخير أو منع مرض الزهايمر وغيره من الأمراض التي تسبب التدهور المعرفي والخرف.على سبيل المثال، يتميز المسنون الخارقون بروح اجتماعية وودية، كما قالت الدكتورة ساندرا وينتراوب، أستاذة الطب النفسي والعلوم السلوكية وعلم الأعصاب في نورث وسترن، والمؤلفة لورقة بحثية جديدة، "تظهر نتائجنا أن الذاكرة الاستثنائية في الشيخوخة ليست ممكنة فحسب، بل ترتبط أيضا بخصائص عصبية حيوية مميزة. وهذا يفتح الباب أمام تدخلات جديدة تهدف إلى الحفاظ على صحة الدماغ حتى العقود الأخيرة من العمر"النتائج الرئيسية للدراسات:طفرة في علاج ألزهايمر... اكتشاف مادة تعكس فقدان الذاكرةدراسة تكشف سر إبطاء الأمراض المزمنة في الشيخوخة
https://sarabic.ae/20250806/أجساد-المعمرين-بعد-التسعين-دراسة-تكشف-أسرار-طول-العمر-1103456155.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102968/23/1029682396_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0d3db45a1ad23463bc8110b8166b5ab3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كبار السن, العالم, الصحة
كبار السن, العالم, الصحة

المسنون الخارقون... التدهور المعرفي ليس جزءا لا مفر منه من الشيخوخة

11:16 GMT 08.08.2025
© Depositphotos.com / Andreusالدماغ
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
© Depositphotos.com / Andreus
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة، أن التقدم في العمر ليس شرطا أساسيا للتدهور المعرفي والإدراكي، وأن هنالك خصائص بيولوجية وسلوكية مميزة للأشخاص المعمرين والذين يتمتعون بصحة عقلية جيده، وهذا يفتح الباب أمام تدخلات جديدة تهدف إلى الحفاظ على صحة الدماغ مع التقدم في العمر.
تصحح الدراسة المنشورة في "بوابة روسيا العلمية "(scientificrussia) الاعتقاد السائد بأن التدهورالمعرفي والإدراكي نتيجة حتمية للشيخوخة، حيث وجد العلماء اختلافات ملحوظة في نمط الحياة والشخصية بين "المُسنين الخارقين" وأولئك الذين يتقدمون في العمر بشكل طبيعي.
على مدار أكثر من ربع قرن من البحث، دأب علماء المركز الطبي في نورث وسترن على دراسة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر، والذين يُطلق عليهم اسم "المسنون الخارقون". يتمتع هؤلاء الأفراد الفريدون بقدرات ذاكرة استثنائية تضاهي قدرات من يصغرهم بثلاثة عقود، وذلك من أجل فهم ما يحفزهم بشكل أفضل، وتحديد السمات البيولوجية والسلوكية المرتبطة بالشيخوخة الفائقة، واكتشاف استراتيجيات جديدة لتعزيز المرونة المعرفية وتأخير أو منع مرض الزهايمر وغيره من الأمراض التي تسبب التدهور المعرفي والخرف.
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
مجتمع
أجساد المعمرين بعد التسعين.. دراسة تكشف أسرار طول العمر
6 أغسطس, 20:41 GMT
على سبيل المثال، يتميز المسنون الخارقون بروح اجتماعية وودية، كما قالت الدكتورة ساندرا وينتراوب، أستاذة الطب النفسي والعلوم السلوكية وعلم الأعصاب في نورث وسترن، والمؤلفة لورقة بحثية جديدة، "تظهر نتائجنا أن الذاكرة الاستثنائية في الشيخوخة ليست ممكنة فحسب، بل ترتبط أيضا بخصائص عصبية حيوية مميزة. وهذا يفتح الباب أمام تدخلات جديدة تهدف إلى الحفاظ على صحة الدماغ حتى العقود الأخيرة من العمر"
وأضافت وينتراوب: "ما أدركناه هو أن هناك آليتين تؤديان إلى أن يصبح الشخص مُسنا خارقا. الأولى هي المقاومة: لا ينتج اللويحات والتشابكات. والثانية هي المرونة: ينتجها، لكنها لا تؤثر على دماغه".
النتائج الرئيسية للدراسات:
أداء ذاكرة استثنائي: يحصل كبار السن على "9 من 15" على الأقل في اختبار استرجاع الكلمات المتأخر، على قدم المساواة مع الأفراد في الخمسينيات والستينيات من العمر.
بنية دماغية شابة: على عكس أدمغة كبار السن عادة، لا يظهر "كبار السن الخارقون" أي ترقق ملحوظ في قشرتهم الدماغية "الطبقة الخارجية من الدماغ"، بل لديهم قشرة حزامية أمامية أكثر سمكا من البالغين الأصغر سنا. تلعب هذه المنطقة الحيوية من الدماغ دورا هاما في دمج المعلومات المتعلقة باتخاذ القرار والعاطفة والدافع.
خصائص خلوية فريدة: يمتلك "المسنون الخارقون" عددا أكبر من الخلايا العصبية المغزلية "وهي خلايا متخصصة مرتبطة بالسلوك الاجتماعي"، وعددا أكبر من الخلايا العصبية الشمية الداخلية، المسؤولة عن الذاكرة، مقارنة بأقرانهم الذين يتقدمون في العمر بشكل طبيعي.
التواصل الاجتماعي سمة مشتركة: على الرغم من اختلاف أنماط الحياة والمواقف تجاه التمارين الرياضية، يميل كبار السن إلى التواصل الاجتماعي والحفاظ على علاقات شخصية قوية.
طفرة في علاج ألزهايمر... اكتشاف مادة تعكس فقدان الذاكرة
دراسة تكشف سر إبطاء الأمراض المزمنة في الشيخوخة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала