مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
طفرة في علاج الزهايمر... اكتشاف مادة تعكس فقدان الذاكرة
طفرة في علاج الزهايمر... اكتشاف مادة تعكس فقدان الذاكرة
سبوتنيك عربي
توصل باحثون، إلى أن مستويات الليثيوم في الدماغ ترتبط ارتباطا وثيقا بمكافحة الزهايمر، حيث أن مكملات الليثيوم يمكن أن تعكس فقدان الذاكرة الشبيه بمرض الزهايمر لدى... 08.08.2025, سبوتنيك عربي
الصحة
الصحة

طفرة في علاج الزهايمر... اكتشاف مادة تعكس فقدان الذاكرة

05:27 GMT 08.08.2025
© AFP 2023 / WILL OLIVERأعراض الخرف والزهايمر
أعراض الخرف والزهايمر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
© AFP 2023 / WILL OLIVER
توصل باحثون، إلى أن مستويات الليثيوم في الدماغ ترتبط ارتباطا وثيقا بمكافحة الزهايمر، حيث أن مكملات الليثيوم يمكن أن تعكس فقدان الذاكرة الشبيه بمرض الزهايمر لدى الفئران.
وأراد الباحثون قيادة فريق من كلية الطب بجامعة هارفارد، دراسة الروابط السابقة التي وُجدت بين التعرض للمعادن وخطر الإصابة بالخرف.
ومن خلال مئات من عينات أنسجة الدماغ والدم المتبرع بها، المأخوذة من أشخاص مصابين بمرض الزهايمر المتقدم، وضعف إدراكي خفيف في مرحلة مبكرة، ودون أي مشاكل إدراكية على الإطلاق، أجرى الفريق اختبارات على عشرات المعادن المختلفة.
وأظهر معدن واحد فقط اختلافات كبيرة في وفرته بين هذه المجموعات: الليثيوم، كما لوحظ انخفاض في مستويات هذا المعدن في المراحل المبكرة من فقدان الذاكرة في العينات المختبرة.
وقال عالم الوراثة وطبيب الأعصاب بروس يانكنر، من كلية الطب بجامعة هارفارد: "إن فكرة أن نقص الليثيوم قد يكون سببا لمرض الزهايمر جديدة، وتقترح نهجا علاجيا مختلفا".
كوكب الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
مجتمع
علماء يكشفون عن "تباطؤ" دوران الأرض
6 أغسطس, 13:45 GMT
وبينما يستخدم الليثيوم على نطاق واسع لعلاج الاضطراب ثنائي القطب، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يكتشف فيها وجوده طبيعيا في الدماغ، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وقال يانكنر: "يبدو أن الليثيوم يشبه العناصر الغذائية الأخرى التي نحصل عليها من البيئة، مثل الحديد وفيتامين ج، إنها المرة الأولى التي يُثبت فيها وجود الليثيوم بمستوى طبيعي ذي أهمية بيولوجية دون استخدامه كدواء".
وكشفت تحليلات إضافية أن تكتلات بروتين أميلويد-بيتا المصاحبة لمرض الزهايمر، على ما يبدو، ترتبط بالليثيوم في الدماغ، مما يقلل من وصوله إلى الخلايا العصبية، ويزيد من تسريع تطور المرض، حسب ساينس أليرت.
وبعد ذلك، أجرى الباحثون اختبارات على الفئران، ووجدوا أن حرمان أدمغتها من الليثيوم زاد بشكل كبير من تكتلات أميلويد-بيتا فيها.
منتجات ألبان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
مجتمع
دراسة تكشف عن فوائد غير متوقعة لمنتجات الألبان
6 أغسطس, 12:31 GMT
ووجد الباحثون أن نوعا معينا من الليثيوم، وهو أوروتات الليثيوم، يمكن أن يتجنب التقاطه بواسطة بروتينات أميلويد-بيتا. عندما أُعطيت جرعات صغيرة منه لفئران تعاني من أعراض تشبه أعراض الزهايمر، استعادت الحيوانات وظائفها الذهنية، وتراجعت علامات التدهور المعرفي الأخرى بشكل فعال.
في نهاية المطاف، يمكن تشخيص الزهايمر مبكرا عن طريق قياس مستويات الليثيوم لدى المرضى، بينما يمكن أن تكون مكملات الليثيوم وقائية أو علاجية مفيدة.
ومع تزايد عدد المصابين بالخرف، هناك حاجة ملحة لإيجاد طرق لحماية الدماغ من العواقب الوخيمة لهذه الحالة.
"جزيء للتجسس"... علماء روس يطورون طريقة جديدة للتحقق من الأدوية
