طفرة في علاج الزهايمر... اكتشاف مادة تعكس فقدان الذاكرة

توصل باحثون، إلى أن مستويات الليثيوم في الدماغ ترتبط ارتباطا وثيقا بمكافحة الزهايمر، حيث أن مكملات الليثيوم يمكن أن تعكس فقدان الذاكرة الشبيه بمرض الزهايمر لدى...

وأراد الباحثون قيادة فريق من كلية الطب بجامعة هارفارد، دراسة الروابط السابقة التي وُجدت بين التعرض للمعادن وخطر الإصابة بالخرف.ومن خلال مئات من عينات أنسجة الدماغ والدم المتبرع بها، المأخوذة من أشخاص مصابين بمرض الزهايمر المتقدم، وضعف إدراكي خفيف في مرحلة مبكرة، ودون أي مشاكل إدراكية على الإطلاق، أجرى الفريق اختبارات على عشرات المعادن المختلفة.وقال عالم الوراثة وطبيب الأعصاب بروس يانكنر، من كلية الطب بجامعة هارفارد: "إن فكرة أن نقص الليثيوم قد يكون سببا لمرض الزهايمر جديدة، وتقترح نهجا علاجيا مختلفا".وبينما يستخدم الليثيوم على نطاق واسع لعلاج الاضطراب ثنائي القطب، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يكتشف فيها وجوده طبيعيا في الدماغ، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت" العلمية. وقال يانكنر: "يبدو أن الليثيوم يشبه العناصر الغذائية الأخرى التي نحصل عليها من البيئة، مثل الحديد وفيتامين ج، إنها المرة الأولى التي يُثبت فيها وجود الليثيوم بمستوى طبيعي ذي أهمية بيولوجية دون استخدامه كدواء".وكشفت تحليلات إضافية أن تكتلات بروتين أميلويد-بيتا المصاحبة لمرض الزهايمر، على ما يبدو، ترتبط بالليثيوم في الدماغ، مما يقلل من وصوله إلى الخلايا العصبية، ويزيد من تسريع تطور المرض، حسب ساينس أليرت.ووجد الباحثون أن نوعا معينا من الليثيوم، وهو أوروتات الليثيوم، يمكن أن يتجنب التقاطه بواسطة بروتينات أميلويد-بيتا. عندما أُعطيت جرعات صغيرة منه لفئران تعاني من أعراض تشبه أعراض الزهايمر، استعادت الحيوانات وظائفها الذهنية، وتراجعت علامات التدهور المعرفي الأخرى بشكل فعال.في نهاية المطاف، يمكن تشخيص الزهايمر مبكرا عن طريق قياس مستويات الليثيوم لدى المرضى، بينما يمكن أن تكون مكملات الليثيوم وقائية أو علاجية مفيدة.ومع تزايد عدد المصابين بالخرف، هناك حاجة ملحة لإيجاد طرق لحماية الدماغ من العواقب الوخيمة لهذه الحالة."جزيء للتجسس"... علماء روس يطورون طريقة جديدة للتحقق من الأدوية

