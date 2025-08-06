https://sarabic.ae/20250806/علماء-يكشفون-عن-تباطؤ-دوران-الأرض-1103443315.html

علماء يكشفون عن "تباطؤ" دوران الأرض

علماء يكشفون عن "تباطؤ" دوران الأرض

سبوتنيك عربي

أكملت الأرض دورانها حول نفسها قبل موعدها المعتاد بـ 1.33 ميلي ثانية يوم الثلاثاء 5 أغسطس/ آب، مما يجعله أحد أقصر أيام عام 2025. 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T13:45+0000

2025-08-06T13:45+0000

2025-08-06T13:45+0000

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102534/58/1025345829_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_a5595a891b5275e1195f8ecc56e9deb1.jpg

في المتوسط، تدور الأرض فعليا في 23 ساعة و56 دقيقة و4 ثوان و90.5 ميلي ثانية، وهذا ما يسمى باليوم النجمي، وهو الدوران "الحقيقي" للأرض بالنسبة للأجرام البعيدة في الفضاء السحيق، مثل النجوم.ومع ذلك، فإن اليوم الذي يمر به معظم الناس هو 24 ساعة، وهذا ما يسمى باليوم الشمسي، وهو الوقت بين شروقين متتاليين للشمس.وتأتي الدقائق الأربع الإضافية من حقيقة أن الأرض يجب أن تدور درجة واحدة إضافية، أي 361 درجة، لتظهر الشمس في نفس المكان مرة أخرى، كلا النوعين من اليوم، كانا أقصر قليلاً في 5 أغسطس 2025، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ما يحدث مع الرياح في الغلاف الجوي للأرض، ودوران السوائل في المحيطات والصهارة، وحتى جاذبية القمر.ويمكن لأنظمة تحديد المواقع العالمية تحديد موقعك في الفضاء بدقة، وهذا ليس مشكلة، لكن إذا كان سطح الأرض يدور فعليا أسرع أو أبطأ قليلا مما هو متوقع في ذلك اليوم، فلن يتعرف نظام تحديد المواقع العالمي غير المصحح على ذلك، ولن يتطابق موقعك مع خريطتك.وقالت مجلة "ساينس أليرت" العلمية، أن الرياح في الغلاف الجوي للأرض هي المؤثر الأكبر على طول اليوم نتيجة اصطدامها بسطح الأرض، وخاصة عند اصطدامها بالسلاسل الجبلية، قد يبدو هذا الأمر غريبا، لكن الرياح في الواقع تبطئ دوران الأرض بهذه الطريقة.وتكون رياح الأرض السائدة أسرع في شتاء نصف الكرة الشمالي، لكنها أبطأ من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب، لذا تشهد أشهر الصيف دائمًا أقصر أيام السنة (مع أننا نميل إلى القول إنها "أطول" أيام في نصف الكرة الشمالي، نظرا لطول نهارها).هذه التغيرات اليومية والموسمية ليست سوى ومضات قصيرة الأجل تضاف إلى تباطؤات أوسع نطاقًا، على مدى عقود، أدى ذوبان القمم الجليدية القطبية إلى إبطاء دوران الأرض.وعلى الرغم من جمال القمر، إلا أنه قد يشكل عائقا كبيرا على مدار مليارات السنين، ترتفع محيطات الأرض بفعل جاذبية القمر، ولكن مع دوران الأرض، تحمل هذه المحيطات المرتفعة قليلا أمام القمر في مداره.ولا تضيع طاقة دوران الأرض، بل تنتقل إلى القمر، الذي يكتسب سرعة مدارية تمكنه من الإفلات من جاذبية الأرض بشكل أفضل، ولهذا السبب يبتعد عنا بمعدل 3.8 سم سنويا.وتباطأ دوران الأرض سنويا منذ عام 1973 وحتى عام 2020، حيث تراكمت مئات الملي ثانية من التأخير كل عام، وهو ما تم حسابه بالفعل بإضافة 27 ثانية كبيسة.وتم تحديد أيام 5، و22 يوليو/ تموز و5 أغسطس/ آب، كأسرع أيام هذا العام مسبقا، لأنه بالإضافة إلى الحركات الداخلية للأرض والتقلبات الموسمية في الرياح الجوية، فإن موقع القمر في المدار يبطئ أيضا دوران الأرض.يعود ذلك إلى أنه عندما يكون القمر فوق خط الاستواء مباشرة، فإن قوة جذبه المدية تنتقل من الشرق إلى الغرب، ولكن في هذه التواريخ، يكون في أقصى الشمال والجنوب، مما يضعف هذا التأثير.كوكب "إكس"... فلكيون يتنبؤون بـ"جسم ضخم" قد يكون متواريا في ظلال نظامنا الشمسي

https://sarabic.ae/20250806/دراسة-تكشف-عن-فوائد-غير-متوقعة-لمنتجات-الألبان--1103438512.html

https://sarabic.ae/20250806/جزيء-للتجسس-علماء-روس-يطورون-طريقة-جديدة-للتحقق-من-الأدوية-1103436270.html

https://sarabic.ae/20250806/علماء-روس-يكتشفون-دواء-لعلاج-إصابات-الكلى-الحادة-1103432221.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم