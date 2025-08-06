علماء يكشفون عن "تباطؤ" دوران الأرض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:28 GMT
17 د
On air
10:45 GMT
15 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
16:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
كيف تقود روسيا مقاومة دولية ضد الهيمنة الغربية؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تصمد الهند أمام ضغوط ترامب التجارية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250806/علماء-يكشفون-عن-تباطؤ-دوران-الأرض-1103443315.html
علماء يكشفون عن "تباطؤ" دوران الأرض
علماء يكشفون عن "تباطؤ" دوران الأرض
سبوتنيك عربي
أكملت الأرض دورانها حول نفسها قبل موعدها المعتاد بـ 1.33 ميلي ثانية يوم الثلاثاء 5 أغسطس/ آب، مما يجعله أحد أقصر أيام عام 2025. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T13:45+0000
2025-08-06T13:45+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102534/58/1025345829_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_a5595a891b5275e1195f8ecc56e9deb1.jpg
في المتوسط، تدور الأرض فعليا في 23 ساعة و56 دقيقة و4 ثوان و90.5 ميلي ثانية، وهذا ما يسمى باليوم النجمي، وهو الدوران "الحقيقي" للأرض بالنسبة للأجرام البعيدة في الفضاء السحيق، مثل النجوم.ومع ذلك، فإن اليوم الذي يمر به معظم الناس هو 24 ساعة، وهذا ما يسمى باليوم الشمسي، وهو الوقت بين شروقين متتاليين للشمس.وتأتي الدقائق الأربع الإضافية من حقيقة أن الأرض يجب أن تدور درجة واحدة إضافية، أي 361 درجة، لتظهر الشمس في نفس المكان مرة أخرى، كلا النوعين من اليوم، كانا أقصر قليلاً في 5 أغسطس 2025، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ما يحدث مع الرياح في الغلاف الجوي للأرض، ودوران السوائل في المحيطات والصهارة، وحتى جاذبية القمر.ويمكن لأنظمة تحديد المواقع العالمية تحديد موقعك في الفضاء بدقة، وهذا ليس مشكلة، لكن إذا كان سطح الأرض يدور فعليا أسرع أو أبطأ قليلا مما هو متوقع في ذلك اليوم، فلن يتعرف نظام تحديد المواقع العالمي غير المصحح على ذلك، ولن يتطابق موقعك مع خريطتك.وقالت مجلة "ساينس أليرت" العلمية، أن الرياح في الغلاف الجوي للأرض هي المؤثر الأكبر على طول اليوم نتيجة اصطدامها بسطح الأرض، وخاصة عند اصطدامها بالسلاسل الجبلية، قد يبدو هذا الأمر غريبا، لكن الرياح في الواقع تبطئ دوران الأرض بهذه الطريقة.وتكون رياح الأرض السائدة أسرع في شتاء نصف الكرة الشمالي، لكنها أبطأ من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب، لذا تشهد أشهر الصيف دائمًا أقصر أيام السنة (مع أننا نميل إلى القول إنها "أطول" أيام في نصف الكرة الشمالي، نظرا لطول نهارها).هذه التغيرات اليومية والموسمية ليست سوى ومضات قصيرة الأجل تضاف إلى تباطؤات أوسع نطاقًا، على مدى عقود، أدى ذوبان القمم الجليدية القطبية إلى إبطاء دوران الأرض.وعلى الرغم من جمال القمر، إلا أنه قد يشكل عائقا كبيرا على مدار مليارات السنين، ترتفع محيطات الأرض بفعل جاذبية القمر، ولكن مع دوران الأرض، تحمل هذه المحيطات المرتفعة قليلا أمام القمر في مداره.ولا تضيع طاقة دوران الأرض، بل تنتقل إلى القمر، الذي يكتسب سرعة مدارية تمكنه من الإفلات من جاذبية الأرض بشكل أفضل، ولهذا السبب يبتعد عنا بمعدل 3.8 سم سنويا.وتباطأ دوران الأرض سنويا منذ عام 1973 وحتى عام 2020، حيث تراكمت مئات الملي ثانية من التأخير كل عام، وهو ما تم حسابه بالفعل بإضافة 27 ثانية كبيسة.وتم تحديد أيام 5، و22 يوليو/ تموز و5 أغسطس/ آب، كأسرع أيام هذا العام مسبقا، لأنه بالإضافة إلى الحركات الداخلية للأرض والتقلبات الموسمية في الرياح الجوية، فإن موقع القمر في المدار يبطئ أيضا دوران الأرض.يعود ذلك إلى أنه عندما يكون القمر فوق خط الاستواء مباشرة، فإن قوة جذبه المدية تنتقل من الشرق إلى الغرب، ولكن في هذه التواريخ، يكون في أقصى الشمال والجنوب، مما يضعف هذا التأثير.كوكب "إكس"... فلكيون يتنبؤون بـ"جسم ضخم" قد يكون متواريا في ظلال نظامنا الشمسي
https://sarabic.ae/20250806/دراسة-تكشف-عن-فوائد-غير-متوقعة-لمنتجات-الألبان--1103438512.html
https://sarabic.ae/20250806/جزيء-للتجسس-علماء-روس-يطورون-طريقة-جديدة-للتحقق-من-الأدوية-1103436270.html
https://sarabic.ae/20250806/علماء-روس-يكتشفون-دواء-لعلاج-إصابات-الكلى-الحادة-1103432221.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102534/58/1025345829_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_7643dfbb3b02dc56edc36184e768d7ee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

علماء يكشفون عن "تباطؤ" دوران الأرض

13:45 GMT 06.08.2025
© Fotolia / V.P.كوكب الأرض
كوكب الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© Fotolia / V.P.
تابعنا عبر
أكملت الأرض دورانها حول نفسها قبل موعدها المعتاد بـ 1.33 ميلي ثانية يوم الثلاثاء 5 أغسطس/ آب، مما يجعله أحد أقصر أيام عام 2025.
في المتوسط، تدور الأرض فعليا في 23 ساعة و56 دقيقة و4 ثوان و90.5 ميلي ثانية، وهذا ما يسمى باليوم النجمي، وهو الدوران "الحقيقي" للأرض بالنسبة للأجرام البعيدة في الفضاء السحيق، مثل النجوم.
ومع ذلك، فإن اليوم الذي يمر به معظم الناس هو 24 ساعة، وهذا ما يسمى باليوم الشمسي، وهو الوقت بين شروقين متتاليين للشمس.
وتأتي الدقائق الأربع الإضافية من حقيقة أن الأرض يجب أن تدور درجة واحدة إضافية، أي 361 درجة، لتظهر الشمس في نفس المكان مرة أخرى، كلا النوعين من اليوم، كانا أقصر قليلاً في 5 أغسطس 2025، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ما يحدث مع الرياح في الغلاف الجوي للأرض، ودوران السوائل في المحيطات والصهارة، وحتى جاذبية القمر.

تم قياس الانحرافات عن 24 ساعة بدقة منذ سبعينيات القرن الماضي باستخدام الساعات الذرية وعلم الفلك، وعلى مدار العام، تتراكم هذه التغييرات: في عام 1973، على سبيل المثال، بلغ مجموع الانحرافات +1106 ميلي ثانية، ما يعني أن الأرض تأخرت في دورانها بأكثر من ثانية بقليل، وتم إدخال الثواني الكبيسة في نفس العام لتصحيح هذا، بإضافة ثانية واحدة إلى الساعة في نهاية اليوم - 23:59:60.

منتجات ألبان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
مجتمع
دراسة تكشف عن فوائد غير متوقعة لمنتجات الألبان
12:31 GMT
ويمكن لأنظمة تحديد المواقع العالمية تحديد موقعك في الفضاء بدقة، وهذا ليس مشكلة، لكن إذا كان سطح الأرض يدور فعليا أسرع أو أبطأ قليلا مما هو متوقع في ذلك اليوم، فلن يتعرف نظام تحديد المواقع العالمي غير المصحح على ذلك، ولن يتطابق موقعك مع خريطتك.
يترجم انحراف قدره 1.33 ملي ثانية إلى خطأ في الموقع يبلغ حوالي 62 سم عند خط الاستواء، لذا فإن الانحراف التراكمي لعام 1973 كان سيتسبب في أخطاء في نظام تحديد المواقع العالمي، تبلغ حوالي نصف كيلومتر لو ترك دون تصحيح على مدار العام.
وقالت مجلة "ساينس أليرت" العلمية، أن الرياح في الغلاف الجوي للأرض هي المؤثر الأكبر على طول اليوم نتيجة اصطدامها بسطح الأرض، وخاصة عند اصطدامها بالسلاسل الجبلية، قد يبدو هذا الأمر غريبا، لكن الرياح في الواقع تبطئ دوران الأرض بهذه الطريقة.
وتكون رياح الأرض السائدة أسرع في شتاء نصف الكرة الشمالي، لكنها أبطأ من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب، لذا تشهد أشهر الصيف دائمًا أقصر أيام السنة (مع أننا نميل إلى القول إنها "أطول" أيام في نصف الكرة الشمالي، نظرا لطول نهارها).
هذه التغيرات اليومية والموسمية ليست سوى ومضات قصيرة الأجل تضاف إلى تباطؤات أوسع نطاقًا، على مدى عقود، أدى ذوبان القمم الجليدية القطبية إلى إبطاء دوران الأرض.
علماء روس يطورون طريقة جديدة للتحقق من الأدوية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
مجتمع
"جزيء للتجسس"... علماء روس يطورون طريقة جديدة للتحقق من الأدوية
11:42 GMT

الأرض مفلطحة الشكل، أي أن سطحها عند خط الاستواء أبعد بمقدار 21.5 كيلومترا عن مركز الكوكب من سطحها عند القطبين، ومع ذوبان القمم الجليدية القطبية بفعل تغير المناخ، تنتقل المياه الذائبة من القطبين إلى خط الاستواء عبر المحيط، ويسهم ذلك في إبطاء حركة الأرض.

وعلى الرغم من جمال القمر، إلا أنه قد يشكل عائقا كبيرا على مدار مليارات السنين، ترتفع محيطات الأرض بفعل جاذبية القمر، ولكن مع دوران الأرض، تحمل هذه المحيطات المرتفعة قليلا أمام القمر في مداره.
لكن القمر يستمر في جذب تلك المحيطات، جارفا إياها للخلف عكس اتجاه دوران الأرض عكس عقارب الساعة، مما يبطئ حركة دورانها.
ولا تضيع طاقة دوران الأرض، بل تنتقل إلى القمر، الذي يكتسب سرعة مدارية تمكنه من الإفلات من جاذبية الأرض بشكل أفضل، ولهذا السبب يبتعد عنا بمعدل 3.8 سم سنويا.
وتباطأ دوران الأرض سنويا منذ عام 1973 وحتى عام 2020، حيث تراكمت مئات الملي ثانية من التأخير كل عام، وهو ما تم حسابه بالفعل بإضافة 27 ثانية كبيسة.
مجسم كلية بشرية مخصص لأغراض طبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
مجتمع
علماء روس يكتشفون دواء لعلاج إصابات الكلى الحادة
09:25 GMT
وتغيرت الأمور منذ عام 2020، حيث بدأت الأرض تدور أسرع، بدلا من أن تتباطأ كل عام، وربما يعود ذلك إلى تبادل الزخم الزاوي بين نواة الأرض ووشاحها، ولكنه تأثر بالعديد من الحركات الأخرى التي استكشفناها.
وتم تحديد أيام 5، و22 يوليو/ تموز و5 أغسطس/ آب، كأسرع أيام هذا العام مسبقا، لأنه بالإضافة إلى الحركات الداخلية للأرض والتقلبات الموسمية في الرياح الجوية، فإن موقع القمر في المدار يبطئ أيضا دوران الأرض.
يعود ذلك إلى أنه عندما يكون القمر فوق خط الاستواء مباشرة، فإن قوة جذبه المدية تنتقل من الشرق إلى الغرب، ولكن في هذه التواريخ، يكون في أقصى الشمال والجنوب، مما يضعف هذا التأثير.
كوكب "إكس"... فلكيون يتنبؤون بـ"جسم ضخم" قد يكون متواريا في ظلال نظامنا الشمسي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала