https://sarabic.ae/20250806/دراسة-تكشف-عن-فوائد-غير-متوقعة-لمنتجات-الألبان--1103438512.html
دراسة تكشف عن فوائد غير متوقعة لمنتجات الألبان
دراسة تكشف عن فوائد غير متوقعة لمنتجات الألبان
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن علاقة بين استهلاك منتجات الألبان وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، وأنواع معينة من... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T12:31+0000
2025-08-06T12:31+0000
2025-08-06T12:31+0000
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وأشارت الدراسة إلى أن كلاً من الألبان الكاملة الدسم والقليلة الدسم ترتبط بتحسن صحة القلب، في حين أن منتجات الألبان المخمّرة مثل الزبادي قدمت أكبر الفوائد الصحية للأشخاص الذين يتناولونها بانتظام.ووفقا للدراسة التي نشرتها المجلة الأوروبية للتغذية الإكلينيكية، فإن تناول أي نوع من الألبان يقلل من بعض المخاطر الصحية مثل أمراض القلب، وبعض أنواع السرطان (مثل المثانة، الثدي، والقولون والمستقيم)، بالإضافة إلى السكري من النوع الثاني والسمنة.1- الحليبربطت الدراسة الجديدة بين استهلاك الحليب وانخفاض خطر الإصابة ببعض المشاكل الصحية، بما في ذلك تقليل احتمالات الإصابة بسرطانات الفم والمثانة والقولون والمستقيم. 2- الجبنأكدت الدراسة أن الجبن يسهم في تقليل خطر الإصابة بمشاكل صحية مثل أمراض القلب وحتى بعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم.3- الزباديأشارت الدراسة الجديدة إلى أن الزبادي تقلل من خطر الإصابة بمشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان، مثل سرطان المثانة والثدي والقولون والمستقيم.4- منتجات الألبان المخمرةوجد العلماء أن منتجات الألبان المخمرة ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بنتائج صحية سلبية، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان، مثل سرطان المثانة والثدي.وأكدت الدراسة أن منتجات الألبان غنية بالبروتين العالي الجودة، والمعادن الأساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، والفيتامينات مثل "B12" و"فيتامين A"، مما يجعلها قوة غذائية متكاملة.وأوصت الدراسة الجديدة بضرورة تناول حصتين إلى ثلاث حصص من الألبان يومياً للحفاظ على صحة الجسم، وذلك لتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، كما أن بعض الخيارات تسهم في دعم صحة الجهاز الهضمي أيضاً.دراسة: تناول منتجات الألبان يقي من أحد أخطر أنواع السرطاناتتناول الجبن يلعب دورا في "الشيخوخة الصحية"
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علوم, الصحة, حليب, الحليب, مشتقات الحليب, ألبان, منتجات الألبان, جبن, خلايا سرطانية, سرطانات
علوم, الصحة, حليب, الحليب, مشتقات الحليب, ألبان, منتجات الألبان, جبن, خلايا سرطانية, سرطانات
دراسة تكشف عن فوائد غير متوقعة لمنتجات الألبان
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن علاقة بين استهلاك منتجات الألبان وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، وأنواع معينة من السرطان.
وأشارت الدراسة إلى أن كلاً من الألبان الكاملة الدسم والقليلة الدسم ترتبط بتحسن صحة القلب، في حين أن منتجات الألبان المخمّرة مثل الزبادي قدمت أكبر الفوائد الصحية للأشخاص الذين يتناولونها بانتظام.
ووفقا للدراسة التي نشرتها المجلة الأوروبية للتغذية الإكلينيكية، فإن تناول أي نوع من الألبان يقلل من بعض المخاطر الصحية مثل أمراض القلب، وبعض أنواع السرطان (مثل المثانة، الثدي، والقولون والمستقيم)، بالإضافة إلى السكري من النوع الثاني والسمنة.
ربطت الدراسة الجديدة بين استهلاك الحليب وانخفاض خطر الإصابة ببعض المشاكل الصحية، بما في ذلك تقليل احتمالات الإصابة بسرطانات الفم والمثانة والقولون والمستقيم.
18 ديسمبر 2024, 11:37 GMT
أكدت الدراسة أن الجبن يسهم في تقليل خطر الإصابة بمشاكل صحية مثل أمراض القلب وحتى بعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم.
أشارت الدراسة الجديدة إلى أن الزبادي تقلل من خطر الإصابة بمشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني،
وبعض أنواع السرطان، مثل سرطان المثانة والثدي والقولون والمستقيم.
4- منتجات الألبان المخمرة
وجد العلماء أن منتجات الألبان المخمرة
ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بنتائج صحية سلبية، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان، مثل سرطان المثانة والثدي.
وأكدت الدراسة أن منتجات الألبان غنية بالبروتين العالي الجودة، والمعادن الأساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم،
والفيتامينات مثل "B12" و"فيتامين A"، مما يجعلها قوة غذائية متكاملة.
وأوصت الدراسة الجديدة بضرورة تناول حصتين إلى ثلاث حصص من الألبان يومياً للحفاظ على صحة الجسم، وذلك لتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، كما أن بعض الخيارات تسهم في دعم صحة الجهاز الهضمي أيضاً.