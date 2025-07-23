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https://sarabic.ae/20250723/أعراض-خفية-لنقص-الزنك-عند-النساء-تعرفي-عليها-1102944527.html
أعراض خفية لنقص الزنك عند النساء... تعرفي عليها
أعراض خفية لنقص الزنك عند النساء... تعرفي عليها
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة أجرتها مجموعة من الأطباء، عن أعراض نقص الزنك لدى النساء، والتي شملت مشاكل في المعدة وتساقط الشعر، بالإضافة ضعف الخصوبة وتقلب الحالة المزاجية. 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T13:01+0000
2025-07-23T13:01+0000
مجتمع
علوم
الصحة
الزنك
نساء
خصوبة
الخصوبة
شعر
أظافر
اكتئاب
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يعتبر معدن الزنك بمثابة فريق عمل خلف الكواليس يحافظ على سير كل شيء في الجسم بسلاسة، من الهرمونات إلى البشرة، ومن المناعة إلى الحالة المزاجية.وأشارت الدراسة الجديدة التي نشرتها مجلة "تايمز أوف إنديا"، أنه إذا لم تحصل الإناث على ما يكفي من الزنك، وهو أمر شائع، فربما يبدأ الجسم بإرسال إشارات غريبة.واستعرضت الدراسة الجديدة نحو 12 علامة يمكن أن تكون مؤشرا على نقص الزنك لدى النساء، وهي كالآتي:1. مشاكل الخصوبةيلعب الزنك دورًا بسيطًا ولكنه فعال في توازن الهرمونات، وعند نقصه تضطرب الدورة الشهرية لتصبح متأخرة، مبكرة، أو منقطعة تمامًا. يمكن أن يؤثر نقص الزنك أيضا على الخصوبة.2. تساقط الشعر وهشاشة الأظافرإذا لوحظ تساقط الشعر أو بدأت الأظافر تتكسر فجأةً فربما يكون الزنك هو الحلقة المفقودة. فهو معدن ضروري لنمو شعر صحي وأظافر قوية. ومن دون الزنك يكافح الجسم لإصلاح ونمو الكيراتين، وهي المادة التي يتكون منها الشعر والأظافر. يمكن أيضًا ملاحظة ظهور بقع بيضاء صغيرة على الأظافر أو نتوءات غريبة.3. تقلبات الحالة المزاجية4. مشاكل جلدية مزمنةتعزى البثور والبقع المتقشرة والطفح الجلدي الغريب إلى نقص الزنك. يساعد الزنك في التئام الجروح وإنتاج الزيوت والسيطرة على الالتهابات. عندما يعاني الجلد من نقصه، يمكن أن يصاب بحب شباب مستعصي أو بشرة متشققة ونزيف أو طفح جلدي يشبه الأكزيما ولا يستجيب للكريمات المعتادة.5. ضعف الجهاز المناعي6. فقدان وزن غامضيمكن أن يبدو فقدان الوزن دون سبب أمرًا غامضا. إذا تم ملاحظة تغيرات في الشهية أو انخفاضًا غير مبرر في الوزن أو مجرد فقدان تام للاهتمام بالطعام، فيمكن أن يكون نقص الزنك جزءًا من المشكلة. يرتبط الزنك بهرمونات الجوع والهضم، لذا فعندما ينخفض، تصبح الإشارات الغذائية غامضة. 7. مشاكل في المعدةيعد نقص الزنك من الأسباب غير المتوقعة لمشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال المتكرر أو الانتفاخ أو اضطراب المعدة العام. يساعد الزنك في الحفاظ على قوة بطانة الأمعاء ويقلل الالتهاب. ودون كمية كافية، يمكن أن يصاب الجهاز الهضمي بتسرب مما يسمح للسموم بالانتقال إلى الجسم، فيما يعرف بـ"الأمعاء المتسربة". يمكن أن يسبب نقص الزنك حساسية تجاه الطعام وتقلصات في المعدة وسوء امتصاص العناصر الغذائية.8. تغيرات في الطعم والرائحةإذا أصبح طعم الوجبة المفضلة فجأةً كطعم الكرتون، أو أصبحت رائحة القهوة الصباحية كريهة، فربما تكون مشكلة في الزنك. إن الزنك ضروري لوظيفة مستقبلات التذوق والشم بشكل صحيح. ومن دونه، يمكن أن يكون طعم الطعام باهتا أو معدنيا، أو ببساطة "غير طبيعي". كما يمكن أن تضعف حاسة الشم أو تتغير. إنها ظاهرة خفية، لكنها تؤثر حقًا على الأكل والشرب.9. التعب المستمر وضبابية الدماغيمكن أن يؤثر نقص الزنك على مستويات الطاقة وحدة الذهن. ولأنه مرتبط بإنتاج الطاقة الخلوية والناقلات العصبية، فإن نقصه يمكن أن يؤدي إلى شعور بالإرهاق أو الضبابية، حتى لو كان الشخص ينام جيدًا.10. مشاكل الفم واللسانإن تقرحات الفم التي لا تلتئم أو حساسية اللثة أو طبقة بيضاء على اللسان يمكن أن ترتبط بنقص الزنك. يدعم الزنك إصلاح أنسجة الفم ويساعد في السيطرة على البكتيريا في الفم. عندما تنخفض مستوياته، يصبح الفم أكثر عرضة للتهيج والالتهابات. ويمكن أن يشير اللسان المغطى أيضًا إلى تغير في البكتيريا النافعة في الفم أو وظيفة المناعة، والتي غالبًا ما تكون ناجمة عن نقصه. عند الإحساس بشعور غريب وألم متكرر في الفم، ربما يكون قد حان الوقت للتحقق من مستوى المغذيات الدقيقة في الجسم.11. مشاكل العين وحساسية الضوءيدعم الزنك العينين من خلال مساعدة فيتامين "A" على العمل بشكل صحيح. عند انخفاض مستوى الزنك، يمكن ملاحظة جفاف العينين أو عدم وضوح الرؤية أو زيادة الحساسية للضوء، خاصة في الليل. يلعب الزنك أيضًا دورًا في صحة شبكية العين، لذا قد يؤدي غيابه إلى الشعور ببعض الاضطراب في الرؤية.12. ضعف العظام وآلام المفاصليساعد الزنك في بناء العظام والحفاظ على قوة المفاصل. فهو يشارك في تخليق الكولاجين ونمو العظام، وهو مهم بشكل خاص للنساء. إذا كان هناك شعور بصرير أو ألم أو قلق بشأن كثافة العظام، فربما يكون من المفيد فحص الزنك. فهو لا يعمل بمفرده، فهو يدعم الكالسيوم وفيتامين "D" ولكن من دونه، يقل تأثيرهما.وخلصت الدراسة إلى أنه ينبغي التركيز على إدراج الأطعمة الغنية بالزنك في النظام الغذائي. ومن الخيارات الممتازة المحار، واللحوم الحمراء، والدواجن، والمأكولات البحرية مثل السلطعون والكركند.وأشارت إلى أنه بالنسبة للنباتيين، تعدّ بذور اليقطين، والفاصولياء، الحمراء، والعدس، والمكسرات مثل الكاجو وبذور دوار الشمس خيارات جيدة، كما تسهم منتجات الألبان مثل الحليب والجبن في زيادة كمية الزنك المتناولة.دراسة تكشف علاقة الخضراوات الورقية بصحة القلب والأوعية الدمويةدراسة: 7 أطعمة بسيطة تحمي الجسم من خطر مميت
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https://sarabic.ae/20240715/3-علامات-تشير-إلى-أنك-تستطيع-فقدان-وزنك-بسرعة-كبيرة--1090810921.html
https://sarabic.ae/20250717/دراسة-توضح-علاقة-فيتامين-د-بإبطاء-شيخوخة-الخلايا-1102758287.html
https://sarabic.ae/20250702/دراسة-فيتامين-شائع-قد-يكون-سر-بشرة-أكثر-شبابا-1102279443.html
https://sarabic.ae/20250717/دراسة-توضح-علاقة-فيتامين-د-بإبطاء-شيخوخة-الخلايا-1102758287.html
https://sarabic.ae/20250708/دراسة-حديثة-تكشف-أطعمة-فعالة-لتقليل-مخاطر-الإصابة-بالسرطان-1102494214.html
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علوم, الصحة, الزنك, نساء, خصوبة, الخصوبة, شعر, أظافر, اكتئاب, علاج الاكتئاب, مزاج, توتر نفسي
علوم, الصحة, الزنك, نساء, خصوبة, الخصوبة, شعر, أظافر, اكتئاب, علاج الاكتئاب, مزاج, توتر نفسي

أعراض خفية لنقص الزنك عند النساء... تعرفي عليها

13:01 GMT 23.07.2025
© Depositphotos.com / Fizkesألم في الرأس
ألم في الرأس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© Depositphotos.com / Fizkes
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة أجرتها مجموعة من الأطباء، عن أعراض نقص الزنك لدى النساء، والتي شملت مشاكل في المعدة وتساقط الشعر، بالإضافة ضعف الخصوبة وتقلب الحالة المزاجية.
يعتبر معدن الزنك بمثابة فريق عمل خلف الكواليس يحافظ على سير كل شيء في الجسم بسلاسة، من الهرمونات إلى البشرة، ومن المناعة إلى الحالة المزاجية.
وأشارت الدراسة الجديدة التي نشرتها مجلة "تايمز أوف إنديا"، أنه إذا لم تحصل الإناث على ما يكفي من الزنك، وهو أمر شائع، فربما يبدأ الجسم بإرسال إشارات غريبة.
واستعرضت الدراسة الجديدة نحو 12 علامة يمكن أن تكون مؤشرا على نقص الزنك لدى النساء، وهي كالآتي:

1. مشاكل الخصوبة

يلعب الزنك دورًا بسيطًا ولكنه فعال في توازن الهرمونات، وعند نقصه تضطرب الدورة الشهرية لتصبح متأخرة، مبكرة، أو منقطعة تمامًا. يمكن أن يؤثر نقص الزنك أيضا على الخصوبة.
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2. تساقط الشعر وهشاشة الأظافر

إذا لوحظ تساقط الشعر أو بدأت الأظافر تتكسر فجأةً فربما يكون الزنك هو الحلقة المفقودة. فهو معدن ضروري لنمو شعر صحي وأظافر قوية. ومن دون الزنك يكافح الجسم لإصلاح ونمو الكيراتين، وهي المادة التي يتكون منها الشعر والأظافر. يمكن أيضًا ملاحظة ظهور بقع بيضاء صغيرة على الأظافر أو نتوءات غريبة.

3. تقلبات الحالة المزاجية

يمكن أن تكون العصبية أكثر من المعتاد أو ربما الشعور باكتئاب شديد دون معرفة السبب، نتيجة لتأثير نقص الزنك على كيمياء الدماغ وعلى طريقة تعامل الجسم مع التوتر. يمكن أن تؤثر مستوياته المنخفضة على هرمونات تنظيم الحالة المزاجية، مما يؤدي إلى الانفعال وتقلبات المزاج أو حتى الاكتئاب الخفيف.

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4. مشاكل جلدية مزمنة

تعزى البثور والبقع المتقشرة والطفح الجلدي الغريب إلى نقص الزنك. يساعد الزنك في التئام الجروح وإنتاج الزيوت والسيطرة على الالتهابات. عندما يعاني الجلد من نقصه، يمكن أن يصاب بحب شباب مستعصي أو بشرة متشققة ونزيف أو طفح جلدي يشبه الأكزيما ولا يستجيب للكريمات المعتادة.

5. ضعف الجهاز المناعي

يعتبر الزنك مساعد للجهاز المناعي. يمكن أن يكون سبب الإصابة بنزلات البرد المتكررة أو بطء شفاء الجروح هو نقص الزنك. تحتاج خلايا الدم البيضاء إلى الزنك للقيام بوظيفتها، ومكافحة الفيروسات والبكتيريا ومساعدة الجروح على الالتئام.
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6. فقدان وزن غامض

يمكن أن يبدو فقدان الوزن دون سبب أمرًا غامضا. إذا تم ملاحظة تغيرات في الشهية أو انخفاضًا غير مبرر في الوزن أو مجرد فقدان تام للاهتمام بالطعام، فيمكن أن يكون نقص الزنك جزءًا من المشكلة. يرتبط الزنك بهرمونات الجوع والهضم، لذا فعندما ينخفض، تصبح الإشارات الغذائية غامضة.

7. مشاكل في المعدة

يعد نقص الزنك من الأسباب غير المتوقعة لمشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال المتكرر أو الانتفاخ أو اضطراب المعدة العام. يساعد الزنك في الحفاظ على قوة بطانة الأمعاء ويقلل الالتهاب. ودون كمية كافية، يمكن أن يصاب الجهاز الهضمي بتسرب مما يسمح للسموم بالانتقال إلى الجسم، فيما يعرف بـ"الأمعاء المتسربة". يمكن أن يسبب نقص الزنك حساسية تجاه الطعام وتقلصات في المعدة وسوء امتصاص العناصر الغذائية.
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8. تغيرات في الطعم والرائحة

إذا أصبح طعم الوجبة المفضلة فجأةً كطعم الكرتون، أو أصبحت رائحة القهوة الصباحية كريهة، فربما تكون مشكلة في الزنك. إن الزنك ضروري لوظيفة مستقبلات التذوق والشم بشكل صحيح. ومن دونه، يمكن أن يكون طعم الطعام باهتا أو معدنيا، أو ببساطة "غير طبيعي". كما يمكن أن تضعف حاسة الشم أو تتغير. إنها ظاهرة خفية، لكنها تؤثر حقًا على الأكل والشرب.

9. التعب المستمر وضبابية الدماغ

يمكن أن يؤثر نقص الزنك على مستويات الطاقة وحدة الذهن. ولأنه مرتبط بإنتاج الطاقة الخلوية والناقلات العصبية، فإن نقصه يمكن أن يؤدي إلى شعور بالإرهاق أو الضبابية، حتى لو كان الشخص ينام جيدًا.
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10. مشاكل الفم واللسان

إن تقرحات الفم التي لا تلتئم أو حساسية اللثة أو طبقة بيضاء على اللسان يمكن أن ترتبط بنقص الزنك. يدعم الزنك إصلاح أنسجة الفم ويساعد في السيطرة على البكتيريا في الفم. عندما تنخفض مستوياته، يصبح الفم أكثر عرضة للتهيج والالتهابات. ويمكن أن يشير اللسان المغطى أيضًا إلى تغير في البكتيريا النافعة في الفم أو وظيفة المناعة، والتي غالبًا ما تكون ناجمة عن نقصه. عند الإحساس بشعور غريب وألم متكرر في الفم، ربما يكون قد حان الوقت للتحقق من مستوى المغذيات الدقيقة في الجسم.

11. مشاكل العين وحساسية الضوء

يدعم الزنك العينين من خلال مساعدة فيتامين "A" على العمل بشكل صحيح. عند انخفاض مستوى الزنك، يمكن ملاحظة جفاف العينين أو عدم وضوح الرؤية أو زيادة الحساسية للضوء، خاصة في الليل. يلعب الزنك أيضًا دورًا في صحة شبكية العين، لذا قد يؤدي غيابه إلى الشعور ببعض الاضطراب في الرؤية.
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12. ضعف العظام وآلام المفاصل

يساعد الزنك في بناء العظام والحفاظ على قوة المفاصل. فهو يشارك في تخليق الكولاجين ونمو العظام، وهو مهم بشكل خاص للنساء. إذا كان هناك شعور بصرير أو ألم أو قلق بشأن كثافة العظام، فربما يكون من المفيد فحص الزنك. فهو لا يعمل بمفرده، فهو يدعم الكالسيوم وفيتامين "D" ولكن من دونه، يقل تأثيرهما.
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وخلصت الدراسة إلى أنه ينبغي التركيز على إدراج الأطعمة الغنية بالزنك في النظام الغذائي. ومن الخيارات الممتازة المحار، واللحوم الحمراء، والدواجن، والمأكولات البحرية مثل السلطعون والكركند.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للنباتيين، تعدّ بذور اليقطين، والفاصولياء، الحمراء، والعدس، والمكسرات مثل الكاجو وبذور دوار الشمس خيارات جيدة، كما تسهم منتجات الألبان مثل الحليب والجبن في زيادة كمية الزنك المتناولة.
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