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https://sarabic.ae/20250520/دراسة-فاكهة-في-متناول-اليد-تضبط-السكر-وتنقص-الوزن---1100762580.html
دراسة: فاكهة في متناول اليد تضبط السكر وتنقص الوزن
دراسة: فاكهة في متناول اليد تضبط السكر وتنقص الوزن
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة أمريكية جديدة عن نوع من الفاكهة يلعب دورا كبيرا في ضبط مستويات السكر بالدم، وإنقاص الوزن. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T07:47+0000
2025-05-20T07:47+0000
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أكدت خبيرة التغذية روجوتا ديويكار التي قامت بالدراسة أن المانغو مصدر جيد للألياف ومضادات الأكسدة والبوليفينول، ويلعب دورا مهما في ضبط مستويات السكر بالدم، وإنقاص الوزن. وكشفت خبيرة التغذية روجوتا عن القيمة الغذائية للمانغو، موضحةً أن ثمرة مانغو ناضجة متوسطة الحجم، تزن نحو 200-250 غرامًا، تحتوي على 99 سعرة حرارية و25 غرامًا من الكربوهيدرات، و23 غرامًا من السكر، و3 غرامات من الألياف الغذائية، و1.4 غرام من البروتين، و0.6 غرام من الدهون، و60 ملغم من فيتامين سي، و112 ميكروغرامًا من فيتامين أ، و71 ميكروغرامًا من حمض الفوليك، وفيتامين ي، وفيتامين ك، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم أيضًا.ووفقًا للدراسة التي نشرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، فإن استخدام المانغو بأشكال مختلفة يحقق العديد من الآثار الإيجابية، مثل تحسينات في ضبط نسبة السكر في الدم وفي مستويات الدهون في البلازما.كما أن تناول المانغو يحسن الحالة المزاجية، ويعزز الأداء البدني أثناء التمرين، وتحسن وظيفة بطانة الأوعية الدموية، وتقلل من حدوث التهابات الجهاز التنفسي.
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https://sarabic.ae/20240229/دراسة-رائحة-أنواع-من-الفاكهة-توقف-نمو-الخلايا-السرطانية-1086523897.html
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علوم, الصحة, الفاكهة, سكر الدم, وزن, وزن زائد, وزن الطائرة, السمنة, أطعمة تقي من السمنة, الأوعية الدموية, أضرار السكر على الأوعية الدموية, فواكه, الفواكه, خضروات وفواكه, فيتامين د
علوم, الصحة, الفاكهة, سكر الدم, وزن, وزن زائد, وزن الطائرة, السمنة, أطعمة تقي من السمنة, الأوعية الدموية, أضرار السكر على الأوعية الدموية, فواكه, الفواكه, خضروات وفواكه, فيتامين د

دراسة: فاكهة في متناول اليد تضبط السكر وتنقص الوزن

07:47 GMT 20.05.2025
© Depositphotos.com / Draghicichفواكه
فواكه - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© Depositphotos.com / Draghicich
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كشفت دراسة أمريكية جديدة عن نوع من الفاكهة يلعب دورا كبيرا في ضبط مستويات السكر بالدم، وإنقاص الوزن.
أكدت خبيرة التغذية روجوتا ديويكار التي قامت بالدراسة أن المانغو مصدر جيد للألياف ومضادات الأكسدة والبوليفينول، ويلعب دورا مهما في ضبط مستويات السكر بالدم، وإنقاص الوزن.
وكشفت خبيرة التغذية روجوتا عن القيمة الغذائية للمانغو، موضحةً أن ثمرة مانغو ناضجة متوسطة الحجم، تزن نحو 200-250 غرامًا، تحتوي على 99 سعرة حرارية و25 غرامًا من الكربوهيدرات، و23 غرامًا من السكر، و3 غرامات من الألياف الغذائية، و1.4 غرام من البروتين، و0.6 غرام من الدهون، و60 ملغم من فيتامين سي، و112 ميكروغرامًا من فيتامين أ، و71 ميكروغرامًا من حمض الفوليك، وفيتامين ي، وفيتامين ك، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم أيضًا.
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ونصحت روجوتا بنقع المانغو لمدة نصف ساعة قبل تناولها، شارحة أن المانغو غنية بالألياف التي تضفي الإحساس بالشبع وتساعد في إنقاص الوزن، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة والبوليفينول، علاوة على أنها تتمتع بمؤشر غلايسيمي منخفض، ويمكن أن تساعد في ضبط سكر الدم عند تناولها باعتدال.
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ووفقًا للدراسة التي نشرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، فإن استخدام المانغو بأشكال مختلفة يحقق العديد من الآثار الإيجابية، مثل تحسينات في ضبط نسبة السكر في الدم وفي مستويات الدهون في البلازما.
كما أن تناول المانغو يحسن الحالة المزاجية، ويعزز الأداء البدني أثناء التمرين، وتحسن وظيفة بطانة الأوعية الدموية، وتقلل من حدوث التهابات الجهاز التنفسي.
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