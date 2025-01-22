https://sarabic.ae/20250122/دراسة-تكشف-عن-سر-فقدان-وزنك-بكوب-مائك-اليومي-1097035034.html

دراسة تكشف عن سر فقدان وزنك بكوب مائك اليومي

دراسة تكشف عن سر فقدان وزنك بكوب مائك اليومي

سبوتنيك عربي

أفادت دراسة جديدة بأن استبدال الماء الراكد بالمياه الفوارة قد يساعد في الإسهام في إنقاص الوزن إلى جانب خطوات أخرى، حيث من المحتمل أن يعمل الماء الفوار على... 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T11:28+0000

2025-01-22T11:28+0000

2025-01-22T11:36+0000

مجتمع

علوم

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وقال الباحث الطبي، أكيرا تاكاهاشي، من مستشفى "إيسييكاي" لجراحة الأعصاب في اليابان، إن تأثير ثاني أكسيد الكربون في المياه الغازية ليس حلاً مستقلاً لفقدان الوزن، ويظل النظام الغذائي المتوازن والنشاط البدني المنتظم مكونين أساسيين لإدارة الوزن بشكل مستدام".ولقياس تأثير هذا التفاعل الكيميائي المتسلسل وما يليه من تسريع لعملية التمثيل الغذائي للغلوكوز، قام تاكاهاشي بتحليل الأرقام المبلغ عنها لعملية أخرى تضع ثاني أكسيد الكربون في الجسم، وهو غسيل الكلى.وخلال جلسة غسيل الكلى النموذجية التي تستغرق أربع ساعات، تتم معالجة نحو 48000 مليلتر من الدم، مما يؤدي إلى انخفاض نحو 9.5 غرام من الغلوكوز، ونظرًا للتأثير الأصغر بكثير لشرب كوب من الماء الفوار، فمن المرجح أن يكون التأثير على الوزن ضئيلًا.وقال تاكاهاشي: "قد يعزز ثاني أكسيد الكربون الموجود في المياه الغازية فقدان الوزن من خلال تعزيز امتصاص الغلوكوز والتمثيل الغذائي في خلايا الدم الحمراء".وتابع: "مع ذلك، فإن الكمية صغيرة للغاية بحيث يصعب توقع تأثيرات فقدان الوزن من ثاني أكسيد الكربون الموجود في المياه الغازية فقط".وأضاف: "قد يكون لشرب المياه الغازية بعض التأثيرات على الجهاز الهضمي، وخاصة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من حساسية المعدة أو حالات الجهاز الهضمي الموجودة مسبقًا"، بحسب مجلة "ساينس أليرت".وختم، بالقول: "الاعتدال هو المفتاح لتجنب الانزعاج مع الاستمرار في الاستمتاع بالفوائد الأيضية المحتملة للمياه الغازية".لماذا زاد طول الرجال بمقدار الضعف عن النساء منذ عام 1900؟دراسة: تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية بنسبة 16 في المائة

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