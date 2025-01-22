https://sarabic.ae/20250122/لماذا-زاد-طول-الرجال-بمقدار-الضعف-عن-النساء-منذ-عام-1900؟-1097024153.html

لماذا زاد طول الرجال بمقدار الضعف عن النساء منذ عام 1900؟

لماذا زاد طول الرجال بمقدار الضعف عن النساء منذ عام 1900؟

سبوتنيك عربي

أظهرت بيانات من عشرات البلدان، أن الاختلافات في الطول والوزن بين الجنسين زادت منذ عام 1900، وذلك خلال التغييرات العميقة، التي شهدتها البشرية خلال تلك الفترة... 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T07:57+0000

2025-01-22T07:57+0000

2025-01-22T07:57+0000

مجتمع

الصحة

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واكتسب الرجال في جميع أنحاء العالم، حسب دراسة جديدة، الطول والوزن أسرع مرتين من النساء، خلال القرن الماضي، ما أدى إلى اختلافات أكبر بين الجنسين.وصرح البروفيسور لويس هالسي، من جامعة روهامبتون: "نحن نرى رؤى حول كيفية تشكيل الانتقاء الجنسي لجسم الذكر والأنثى، وكيف حررتنا البيئات المحسنة، من حيث الغذاء وانخفاض عبء المرض، من أغلالنا".واستعمل هالسي وزملاؤه بيانات من منظمة الصحة العالمية والسلطات فيما وراء البحار، والسجلات البريطانية لمعرفة كيف تغير الطول والوزن مع ظروف المعيشة.وأظهر تحليل السجلات من عشرات البلدان، أنه مقابل كل زيادة قدرها 0.2 نقطة في مؤشر التنمية البشرية، كانت النساء في المتوسط أطول بمقدار 1.7 سم وأثقل بمقدار 2.7 كغم، بينما كان الرجال أطول بمقدار 4 سم وأثقل بمقدار 6.5 كغم.وقرأ الباحثون في سجلات الطول التاريخية في بريطانيا، حيث ارتفع مؤشر التنمية البشرية من 0.8 في عام 1900 إلى 0.94 في عام 2022.وقال هالسي: "ولوضع هذا في المنظور الصحيح، كانت واحدة من كل 4 نساء ولدن في عام 1905، أطول من متوسط طول الرجل المولود في عام 1905، لكن هذا انخفض إلى حوالي واحدة من كل 8 نساء ولدن في عام 1958".وكشفت دراسة نشرت في مجلة "بيولوجي ليتيرز"، بعنوان "الجسم الذكري المثير والرائع: طول ووزن الرجال هما سمات تعتمد على الحالة ومختارة جنسياً"، يتكهن العلماء بأن التفضيلات الجنسية للنساء، ربما غذت اتجاهاً نحو الرجال الأطول والأكثر عضلية، على الرغم من أنه في عصر السمنة، لا يعني الوزن الثقيل بالضرورة العضلات.وأوضح هالسي: "قد تجد النساء طول الرجال جذابًا، لأنه من المحتمل أن يجعلهم أكثر قوة، ولكن أيضًا لأن كونهم أطول يشير إلى أن بنيتهم مكونة بشكل جيد، ومع تقدمهم في السن، لم يتأثروا بسهام البيئة السيئة، لذا فقد وصلوا إلى أقصى طول ممكن لهم. وهذا مؤشر على أنهم يتمتعون ببنيان جيد".ولكن هناك جوانب سلبية لكون الشخص طويل القامة، فبينما يميل الأشخاص الأطول إلى كسب المزيد من المال، فإنهم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، ربما لأن لديهم المزيد من الخلايا التي يمكن أن تتراكم فيها الطفرات التي تتوج بالمرض، حسبما نقلته "سكاي نيوز".وقال: "يبدو أن الاستثمار في حجم الجسم الأكبر من قبل الذكور حساس للظروف الغذائية.. عندما يكبر الرجال وهم يتناولون أطعمة غنية بالطاقة، فإن أجسامهم تنمو بشكل أكبر، إلى حد أكبر من النساء".رائحة العظام تساعد في الكشف عن "الجرائم الباردة""اضطراب تبدد الشخصية"... أسبابه وأعراضه

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