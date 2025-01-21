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https://sarabic.ae/20250121/دراسة-تناول-اللحوم-الحمراء-يزيد-من-مخاطر-تدهور-الوظائف-العقلية-بنسبة-16-في-المائة-1097005862.html
دراسة: تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية بنسبة 16 في المائة
دراسة: تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية بنسبة 16 في المائة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الأطباء في كلية "تي إتش تشان" للصحة العامة التابعة لجامعة هارفارد، ومعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، عن أن... 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T14:11+0000
2025-01-21T14:11+0000
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وأكدت الدراسة الجديدة أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، لا سيما المصنعة، لا يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فحسب، بل قد يؤدي أيضا إلى تدهور الوظائف العقلية، والإصابة بالخرف.وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة "Neurology" المتخصصة في طب الأعصاب، ونقلتها صحيفة "هسبريس" إلى أنه تم متابعة الحالة الصحية والعادات الغذائية لقرابة 134 ألف شخص بالغ على مدار 43 عاما.وأشارت الدراسة إلى أن تناول كمية أكثر من 2 إلى 3 أوقيات من اللحوم الحمراء المعالجة، مثل اللحم المقدد أو النقانق، يزيد احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة 13 في المائة، ويرفع فرص الإصابة بتدهور الوظائف العقلية بنسبة 14 في المائة.بدورها نوهت الدراسة إلى أن تناول وجبة تحتوي على المكسرات والخضروات بدلا من اللحوم الحمراء في اليوم تقلل احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة 20 في المائة.ووفقا للدراسة التي نقلتها صحيفة "هسبريس" عن مجلة "Neurology" العلمية، فإن اللحوم الحمراء ربما تضر بصحة المخ عن طريق التأثير على البكتيريا الضارة التي تنمو في الجهاز الهضمي، ولكن لا يزال يتعين إجراء مزيد من الدراسات لإثبات هذه الفرضية.أرخص الأطعمة البديلة لبروتين اللحومغرام واحد من مادة نضعها في طعامنا تسبب ملايين النوبات القلبية
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https://sarabic.ae/20240711/تقليل-صنف-من-اللحوم-بنسبة-30-يقيك-من-مرض-السكري-1090693278.html
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علوم, الصحة, لحوم, لحوم مصنعة, لحوم نباتية, لحوم الأضاحي, لحوم حيوانية, خرف, قدرات عقلية, اضطراب عقلي, أمراض القلب والسكري والضغط
علوم, الصحة, لحوم, لحوم مصنعة, لحوم نباتية, لحوم الأضاحي, لحوم حيوانية, خرف, قدرات عقلية, اضطراب عقلي, أمراض القلب والسكري والضغط

دراسة: تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية بنسبة 16 في المائة

14:11 GMT 21.01.2025
© unsplash/Yosuke Otaلحوم وملح
لحوم وملح - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© unsplash/Yosuke Ota
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الأطباء في كلية "تي إتش تشان" للصحة العامة التابعة لجامعة هارفارد، ومعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، عن أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية بنسبة 16 في المائة.
وأكدت الدراسة الجديدة أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، لا سيما المصنعة، لا يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فحسب، بل قد يؤدي أيضا إلى تدهور الوظائف العقلية، والإصابة بالخرف.
وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة "Neurology" المتخصصة في طب الأعصاب، ونقلتها صحيفة "هسبريس" إلى أنه تم متابعة الحالة الصحية والعادات الغذائية لقرابة 134 ألف شخص بالغ على مدار 43 عاما.
وكشفت النتائج عن أن تناول أكثر من وجبة تحتوي على لحوم حمراء في اليوم، بما يوازي ثلاثة أوقيات من اللحوم، يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية بنسبة 16 في المائة.
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وأشارت الدراسة إلى أن تناول كمية أكثر من 2 إلى 3 أوقيات من اللحوم الحمراء المعالجة، مثل اللحم المقدد أو النقانق، يزيد احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة 13 في المائة، ويرفع فرص الإصابة بتدهور الوظائف العقلية بنسبة 14 في المائة.
وأكد الأطباء الذين أجروا الدراسة أن كل وجبة لحوم حمراء يتناولها الشخص تزيد من شيخوخة المخ بشكل أكبر.
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بدورها نوهت الدراسة إلى أن تناول وجبة تحتوي على المكسرات والخضروات بدلا من اللحوم الحمراء في اليوم تقلل احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة 20 في المائة.
ووفقا للدراسة التي نقلتها صحيفة "هسبريس" عن مجلة "Neurology" العلمية، فإن اللحوم الحمراء ربما تضر بصحة المخ عن طريق التأثير على البكتيريا الضارة التي تنمو في الجهاز الهضمي، ولكن لا يزال يتعين إجراء مزيد من الدراسات لإثبات هذه الفرضية.
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