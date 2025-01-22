علماء روس يستخدمون نفايات إنتاج الورق "لإنعاش حياة جديدة"

عربي
القوات الروسية تحرر زابادنويه في مقاطعة خاركوف
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
09:18 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ترامب سيحل الأزمة الأوكرانية والناتو قد ينهار
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة، ما تداعياتها على اتفاق غزة؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أبرز أولويات السياسية الخارجية لإدارة ترامب
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أبرز أولويات السياسية الخارجية لإدارة ترامب
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة، ما تداعياتها على اتفاق غزة؟
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
11:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250122/علماء-روس-يستخدمون-نفايات-إنتاج-الورق-لإنعاش-حياة-جديدة----1097030004.html
علماء روس يستخدمون نفايات إنتاج الورق "لإنعاش حياة جديدة"
علماء روس يستخدمون نفايات إنتاج الورق "لإنعاش حياة جديدة"
سبوتنيك عربي
طور باحثون من جامعة الأورال الفيدرالية، طريقة جديدة للحصول على منشطات النمو للنباتات الزراعية، وشكلت النفايات الناتجة عن إنتاج اللب والورق، الليغنوسلفونات، وهي... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T08:45+0000
2025-01-22T08:46+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097029846_0:455:1735:1431_1920x0_80_0_0_ea4f450744f61747c1239e7a6caf6611.jpg
ونظرًا لخصائصها الهيكلية، يمكن استخدام العينات التي تم الحصول عليها ليس فقط لتحسين نمو المحاصيل، ولكن أيضًا لإزالة بعض المواد السامة من مياه الصرف الصحي.وإحدى الطرق المستخدمة حاليًا لاستخلاص السليلوز (أساس أي منتج ورقي) من الخشب هي طريقة الكبريتيت، بالإضافة إلى المنتج المستهدف، يتم إنشاء نفايات واسعة النطاق على شكل أملاح أحماض الليغنوسلفونيك أو الليغنوسلفونات، حسبما قال علماء من جامعة الأورال الفيدرالية (جامعة الأورال الفيدرالية).ويعتبر الباحثون الجسيمات النانوية القائمة على الليغنوسلفونات بمثابة منشطات لنمو النباتات، و"إسفنجات" للأصباغ التي يمكن أن ينتهي بها الأمر في مياه الصرف الصحي، وحتى كمواد ماصة للنفط، ومع ذلك، لا توجد اليوم طريقة فعالة ورخيصة لإنتاج المواد النانوية من هذه الفئة من النفايات في الصناعة.ومع ذلك، لا توجد اليوم طريقة فعالة ورخيصة لإنتاج المواد النانوية من هذه الفئة من النفايات في الصناعة.وقال أحد المشاركين بالدراسة: "نتيجة لتجاربنا، حصلنا على جسيمات نانوية لها نشاط بيولوجي، وقادرة على التقاط الأصباغ القابلة للذوبان في الماء وغير القابلة للذوبان، ويمكن التوصية بمثل هذه الجسيمات لمعالجة مياه الصرف الصحي، بما في ذلك مياه الصرف الصناعي، وكجيل جديد من المواد الكيميائية الحيوية الزراعية".دراسة تربط بين اللحوم الحمراء وزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 13%لماذا زاد طول الرجال بمقدار الضعف عن النساء منذ عام 1900؟
https://sarabic.ae/20250120/اضطراب-تبدد-الشخصية-أسبابه-وأعراضه-1096958356.html
https://sarabic.ae/20250121/دراسة-تناول-اللحوم-الحمراء-يزيد-من-مخاطر-تدهور-الوظائف-العقلية-بنسبة-16-في-المائة-1097005862.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097029846_0:292:1735:1593_1920x0_80_0_0_256d5c8dd4a96f9c9d97a02bc0b8b100.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

علماء روس يستخدمون نفايات إنتاج الورق "لإنعاش حياة جديدة"

08:45 GMT 22.01.2025 (تم التحديث: 08:46 GMT 22.01.2025)
© Photo / unsplash/ kiwihugكتب
كتب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© Photo / unsplash/ kiwihug
تابعنا عبر
طور باحثون من جامعة الأورال الفيدرالية، طريقة جديدة للحصول على منشطات النمو للنباتات الزراعية، وشكلت النفايات الناتجة عن إنتاج اللب والورق، الليغنوسلفونات، وهي الأساس لإنتاج المواد الكيميائية الحيوية الزراعية.
ونظرًا لخصائصها الهيكلية، يمكن استخدام العينات التي تم الحصول عليها ليس فقط لتحسين نمو المحاصيل، ولكن أيضًا لإزالة بعض المواد السامة من مياه الصرف الصحي.
وإحدى الطرق المستخدمة حاليًا لاستخلاص السليلوز (أساس أي منتج ورقي) من الخشب هي طريقة الكبريتيت، بالإضافة إلى المنتج المستهدف، يتم إنشاء نفايات واسعة النطاق على شكل أملاح أحماض الليغنوسلفونيك أو الليغنوسلفونات، حسبما قال علماء من جامعة الأورال الفيدرالية (جامعة الأورال الفيدرالية).
وتعتبر هذه المركبات غير سامة، ومتوافقة حيوياً، وقابلة للذوبان في الماء، ورخيصة الثمن نسبياً، ونظرًا لبنيتها المسامية والمحتوى العالي من ذرات الكربون، التي يمكن أن تمتصها التربة.
الاكتئاب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
مجتمع
"اضطراب تبدد الشخصية"... أسبابه وأعراضه
20 يناير, 09:20 GMT
ويعتبر الباحثون الجسيمات النانوية القائمة على الليغنوسلفونات بمثابة منشطات لنمو النباتات، و"إسفنجات" للأصباغ التي يمكن أن ينتهي بها الأمر في مياه الصرف الصحي، وحتى كمواد ماصة للنفط، ومع ذلك، لا توجد اليوم طريقة فعالة ورخيصة لإنتاج المواد النانوية من هذه الفئة من النفايات في الصناعة.
وبسبب مسامية الهيكل والمحتوى الكتلي العالي لذرات الكربون، التي يمكن أن تمتصها التربة، يعتبر الباحثون الجسيمات النانوية القائمة على الليغنوسلفونات بمثابة منشطات لنمو النباتات، و"إسفنجات" للأصباغ التي يمكن أن ينتهي بها الأمر في مياه الصرف الصحي، وحتى كمواد ماصة.
لحوم وملح - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
مجتمع
دراسة: تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية بنسبة 16 في المائة
أمس, 14:11 GMT
ومع ذلك، لا توجد اليوم طريقة فعالة ورخيصة لإنتاج المواد النانوية من هذه الفئة من النفايات في الصناعة.

واقترح علماء جامعة الأورال خطة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة لمعالجة النفايات، الناتجة عن صناعة اللب والورق.

وقال أحد المشاركين بالدراسة: "نتيجة لتجاربنا، حصلنا على جسيمات نانوية لها نشاط بيولوجي، وقادرة على التقاط الأصباغ القابلة للذوبان في الماء وغير القابلة للذوبان، ويمكن التوصية بمثل هذه الجسيمات لمعالجة مياه الصرف الصحي، بما في ذلك مياه الصرف الصناعي، وكجيل جديد من المواد الكيميائية الحيوية الزراعية".
دراسة تربط بين اللحوم الحمراء وزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 13%
لماذا زاد طول الرجال بمقدار الضعف عن النساء منذ عام 1900؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала