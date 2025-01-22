https://sarabic.ae/20250122/علماء-روس-يستخدمون-نفايات-إنتاج-الورق-لإنعاش-حياة-جديدة----1097030004.html

علماء روس يستخدمون نفايات إنتاج الورق "لإنعاش حياة جديدة"

علماء روس يستخدمون نفايات إنتاج الورق "لإنعاش حياة جديدة"

سبوتنيك عربي

طور باحثون من جامعة الأورال الفيدرالية، طريقة جديدة للحصول على منشطات النمو للنباتات الزراعية، وشكلت النفايات الناتجة عن إنتاج اللب والورق، الليغنوسلفونات، وهي... 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T08:45+0000

2025-01-22T08:45+0000

2025-01-22T08:46+0000

مجتمع

علوم

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ونظرًا لخصائصها الهيكلية، يمكن استخدام العينات التي تم الحصول عليها ليس فقط لتحسين نمو المحاصيل، ولكن أيضًا لإزالة بعض المواد السامة من مياه الصرف الصحي.وإحدى الطرق المستخدمة حاليًا لاستخلاص السليلوز (أساس أي منتج ورقي) من الخشب هي طريقة الكبريتيت، بالإضافة إلى المنتج المستهدف، يتم إنشاء نفايات واسعة النطاق على شكل أملاح أحماض الليغنوسلفونيك أو الليغنوسلفونات، حسبما قال علماء من جامعة الأورال الفيدرالية (جامعة الأورال الفيدرالية).ويعتبر الباحثون الجسيمات النانوية القائمة على الليغنوسلفونات بمثابة منشطات لنمو النباتات، و"إسفنجات" للأصباغ التي يمكن أن ينتهي بها الأمر في مياه الصرف الصحي، وحتى كمواد ماصة للنفط، ومع ذلك، لا توجد اليوم طريقة فعالة ورخيصة لإنتاج المواد النانوية من هذه الفئة من النفايات في الصناعة.ومع ذلك، لا توجد اليوم طريقة فعالة ورخيصة لإنتاج المواد النانوية من هذه الفئة من النفايات في الصناعة.وقال أحد المشاركين بالدراسة: "نتيجة لتجاربنا، حصلنا على جسيمات نانوية لها نشاط بيولوجي، وقادرة على التقاط الأصباغ القابلة للذوبان في الماء وغير القابلة للذوبان، ويمكن التوصية بمثل هذه الجسيمات لمعالجة مياه الصرف الصحي، بما في ذلك مياه الصرف الصناعي، وكجيل جديد من المواد الكيميائية الحيوية الزراعية".دراسة تربط بين اللحوم الحمراء وزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 13%لماذا زاد طول الرجال بمقدار الضعف عن النساء منذ عام 1900؟

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