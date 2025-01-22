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https://sarabic.ae/20250122/دراسة-تربط-بين-اللحوم-الحمراء-وزيادة-خطر-الإصابة-بالخرف-بنسبة-تصل-إلى-13-1097029261.html
دراسة تربط بين اللحوم الحمراء وزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 13%
دراسة تربط بين اللحوم الحمراء وزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 13%
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من الأطباء في كلية "تي إتش تشان" للصحة العامة التابعة لجامعة هارفارد، عن أن تناول اللحوم الحمراء يزيد من خطر الإصابة بالخرف... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T08:32+0000
2025-01-22T08:32+0000
مجتمع
علوم
الصحة
لحوم
أمراض القلب والسكري والضغط
خرف
قدرات عقلية
اضطراب عقلي
لحوم مصنعة
لحوم نباتية
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تم ربط تناول اللحوم الحمراء، سابقا، بمعدلات أعلى للإصابة بالسرطان، والآن ربطتها دراسة طويلة الأمد بزيادة خطر الإصابة بالخرف.تستند النتائج إلى سجلات 133771 وتم متابعة المشاركين لمدة تصل إلى 43 عامًا، مع رسم أنماط غذائية مقابل احتمالية الإصابة بالخرف.وأشارت الدراسة إلى أن تناول وجبة إضافية من اللحوم الحمراء المصنعة بمعدل يومي، يسرّع من الشيخوخة المعرفية بنحو 1.6 سنة.ويمكن أن تلعب جميع أنواع العوامل دورًا في خطر الإصابة بالخرف، من جودة النوم إلى تناول الكحول إلى المتغيرات الجينية.وهذا يعني أنه لا يمكن القول إن تناول المزيد من اللحوم الحمراء كان مسؤولاً بشكل مباشر عن زيادة احتمالية الإصابة بالخرف. ونظرًا لأن الدراسة شملت مجموعة كبيرة من الأشخاص، فإنها تقدم دليلاً قويًا على وجود صلة بين الاثنين.لم يثبت أن اللحوم الحمراء غير المصنعة (مثل لحم البقر أو لحم الضأن أو لحم الخنزير الذي لم يتم حفظه) مرتبطة بخطر الإصابة بالخرف. ومع ذلك، كان هناك ارتباط بين اللحوم المصنعة وغير المصنعة والتدهور المعرفي الذاتي المبلغ عنه ذاتيًا.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه يمكن تضمين تقليل استهلاك اللحوم الحمراء في الإرشادات الغذائية لتعزيز الصحة المعرفية، والنظر بشكل أكبر في الصلة بين النظام الغذائي وصحة الدماغ.أرخص الأطعمة البديلة لبروتين اللحومغرام واحد من مادة نضعها في طعامنا تسبب ملايين النوبات القلبية
https://sarabic.ae/20250121/دراسة-تناول-اللحوم-الحمراء-يزيد-من-مخاطر-تدهور-الوظائف-العقلية-بنسبة-16-في-المائة-1097005862.html
https://sarabic.ae/20240709/اللحوم-المعالجة-سبب-رئيسي-لهذه-الأمراض-إليك-أهمها-1090621066.html
https://sarabic.ae/20240711/تقليل-صنف-من-اللحوم-بنسبة-30-يقيك-من-مرض-السكري-1090693278.html
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علوم, الصحة, لحوم, أمراض القلب والسكري والضغط, خرف, قدرات عقلية, اضطراب عقلي, لحوم مصنعة, لحوم نباتية, لحوم حيوانية, لحوم البشر
علوم, الصحة, لحوم, أمراض القلب والسكري والضغط, خرف, قدرات عقلية, اضطراب عقلي, لحوم مصنعة, لحوم نباتية, لحوم حيوانية, لحوم البشر

دراسة تربط بين اللحوم الحمراء وزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 13%

08:32 GMT 22.01.2025
© Sputnik . Eugene Novozhenina / الانتقال إلى بنك الصورلحوم
لحوم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© Sputnik . Eugene Novozhenina
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كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من الأطباء في كلية "تي إتش تشان" للصحة العامة التابعة لجامعة هارفارد، عن أن تناول اللحوم الحمراء يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 13%.
تم ربط تناول اللحوم الحمراء، سابقا، بمعدلات أعلى للإصابة بالسرطان، والآن ربطتها دراسة طويلة الأمد بزيادة خطر الإصابة بالخرف.
تستند النتائج إلى سجلات 133771 وتم متابعة المشاركين لمدة تصل إلى 43 عامًا، مع رسم أنماط غذائية مقابل احتمالية الإصابة بالخرف.

واستنادًا إلى 11173 شخصًا في الدراسة أصيبوا بالخرف خلال فترة البحث، فإن تناول ربع وجبة أو أكثر من اللحوم الحمراء المصنعة يوميًا، يعني زيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 13 في المئة مقارنة بأولئك الذين تناولوا كمية صغيرة فقط من اللحوم الحمراء.

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وأشارت الدراسة إلى أن تناول وجبة إضافية من اللحوم الحمراء المصنعة بمعدل يومي، يسرّع من الشيخوخة المعرفية بنحو 1.6 سنة.
وكتب الباحثون في ورقتهم المنشورة: "كان تناول كميات أكبر من اللحوم الحمراء، وخاصة اللحوم الحمراء المصنعة، مرتبطًا بارتفاع خطر الإصابة بالخرف وتدهور الإدراك".
ويمكن أن تلعب جميع أنواع العوامل دورًا في خطر الإصابة بالخرف، من جودة النوم إلى تناول الكحول إلى المتغيرات الجينية.
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وهذا يعني أنه لا يمكن القول إن تناول المزيد من اللحوم الحمراء كان مسؤولاً بشكل مباشر عن زيادة احتمالية الإصابة بالخرف. ونظرًا لأن الدراسة شملت مجموعة كبيرة من الأشخاص، فإنها تقدم دليلاً قويًا على وجود صلة بين الاثنين.
يقول عالم الأوبئة دانييل وانغ في كلية "تي إتش تشان" للصحة العامة التابعة لجامعة هارفارد: "تميل الإرشادات الغذائية إلى التركيز على تقليل مخاطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري، في حين تتم مناقشة الصحة المعرفية بشكل أقل تكرارًا، على الرغم من ارتباطها بهذه الأمراض".
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لم يثبت أن اللحوم الحمراء غير المصنعة (مثل لحم البقر أو لحم الضأن أو لحم الخنزير الذي لم يتم حفظه) مرتبطة بخطر الإصابة بالخرف. ومع ذلك، كان هناك ارتباط بين اللحوم المصنعة وغير المصنعة والتدهور المعرفي الذاتي المبلغ عنه ذاتيًا.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه يمكن تضمين تقليل استهلاك اللحوم الحمراء في الإرشادات الغذائية لتعزيز الصحة المعرفية، والنظر بشكل أكبر في الصلة بين النظام الغذائي وصحة الدماغ.
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