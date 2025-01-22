https://sarabic.ae/20250122/دراسة-تربط-بين-اللحوم-الحمراء-وزيادة-خطر-الإصابة-بالخرف-بنسبة-تصل-إلى-13-1097029261.html

دراسة تربط بين اللحوم الحمراء وزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 13%

دراسة تربط بين اللحوم الحمراء وزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 13%

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من الأطباء في كلية "تي إتش تشان" للصحة العامة التابعة لجامعة هارفارد، عن أن تناول اللحوم الحمراء يزيد من خطر الإصابة بالخرف... 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T08:32+0000

2025-01-22T08:32+0000

2025-01-22T08:32+0000

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تم ربط تناول اللحوم الحمراء، سابقا، بمعدلات أعلى للإصابة بالسرطان، والآن ربطتها دراسة طويلة الأمد بزيادة خطر الإصابة بالخرف.تستند النتائج إلى سجلات 133771 وتم متابعة المشاركين لمدة تصل إلى 43 عامًا، مع رسم أنماط غذائية مقابل احتمالية الإصابة بالخرف.وأشارت الدراسة إلى أن تناول وجبة إضافية من اللحوم الحمراء المصنعة بمعدل يومي، يسرّع من الشيخوخة المعرفية بنحو 1.6 سنة.ويمكن أن تلعب جميع أنواع العوامل دورًا في خطر الإصابة بالخرف، من جودة النوم إلى تناول الكحول إلى المتغيرات الجينية.وهذا يعني أنه لا يمكن القول إن تناول المزيد من اللحوم الحمراء كان مسؤولاً بشكل مباشر عن زيادة احتمالية الإصابة بالخرف. ونظرًا لأن الدراسة شملت مجموعة كبيرة من الأشخاص، فإنها تقدم دليلاً قويًا على وجود صلة بين الاثنين.لم يثبت أن اللحوم الحمراء غير المصنعة (مثل لحم البقر أو لحم الضأن أو لحم الخنزير الذي لم يتم حفظه) مرتبطة بخطر الإصابة بالخرف. ومع ذلك، كان هناك ارتباط بين اللحوم المصنعة وغير المصنعة والتدهور المعرفي الذاتي المبلغ عنه ذاتيًا.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه يمكن تضمين تقليل استهلاك اللحوم الحمراء في الإرشادات الغذائية لتعزيز الصحة المعرفية، والنظر بشكل أكبر في الصلة بين النظام الغذائي وصحة الدماغ.أرخص الأطعمة البديلة لبروتين اللحومغرام واحد من مادة نضعها في طعامنا تسبب ملايين النوبات القلبية

https://sarabic.ae/20250121/دراسة-تناول-اللحوم-الحمراء-يزيد-من-مخاطر-تدهور-الوظائف-العقلية-بنسبة-16-في-المائة-1097005862.html

https://sarabic.ae/20240709/اللحوم-المعالجة-سبب-رئيسي-لهذه-الأمراض-إليك-أهمها-1090621066.html

https://sarabic.ae/20240711/تقليل-صنف-من-اللحوم-بنسبة-30-يقيك-من-مرض-السكري-1090693278.html

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علوم, الصحة, لحوم, أمراض القلب والسكري والضغط, خرف, قدرات عقلية, اضطراب عقلي, لحوم مصنعة, لحوم نباتية, لحوم حيوانية, لحوم البشر