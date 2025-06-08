https://sarabic.ae/20250608/علماء-يكتشفون-مركبا-أزرقا-يحفز-نشاط-الدماغ-1101435277.html

علماء يكتشفون "مركبا أزرقا" يحفز نشاط الدماغ

علماء يكتشفون "مركبا أزرقا" يحفز نشاط الدماغ

سبوتنيك عربي

غصت شبكة الإنترنت، في الآونة الأخيرة، بالحديث عن مادة كيميائية سائلة تسمى "أزرق الميثيلين"، والتي يتم بيعها كمكمل غذائي. 08.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-08T06:26+0000

2025-06-08T06:26+0000

2025-06-08T06:26+0000

مجتمع

الصحة

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وعلى مدى السنوات الخمس أو العشر الماضية، أصبح يروج لأزرق الميثيلين عبر الإنترنت، باعتباره ما يسمى بعامل نووتروبي - وهي مادة تعمل على تعزيز الوظيفة الإدراكية. ويزعم البائعون أن هذا المنتج يعزز طاقة الدماغ، ويحسن الذاكرة، ويعزز التركيز، ويزيل ضباب الدماغ، من بين فوائد أخرى مفترضة. وقد أشاد بها المؤثرون في مجال الصحة، مثل مقدم البودكاست جو روغان. في فبراير/شباط 2025، وقبل وقت قصير من تأكيده كوزير للصحة والخدمات الإنسانية، ظهر روبرت كينيدي الابن في مقطع فيديو وهو يرش سائلاً أزرق يُفترض على نطاق واسع أنه الميثيلين الأزرق في كوب زجاجي، على الرغم من أنه لم يؤيد المادة شفهياً قط.وقال لورن هوفسيث، ​​الأستاذ المشارك للأبحاث، في كلية الصيدلة، جامعة ساوث كارولينا: "باعتباري باحثًا يدرس الالتهاب والسرطان، أقوم بالتحقيق في كيفية تأثير الصبغات على صحة الإنسان، إن الادعاءات المتعلقة بالميثيلين الأزرق مغرية، ومن السهل تصديق وعوده. ما هو أزرق الميثيلين؟أزرق الميثيلين، هو صبغة صناعية توجد على شكل مسحوق أخضر داكن، وتكتسب لونًا أزرق غامقًا عند إذابتها في الماء.وتشير أبحاث هوفسيث، وأبحاث آخرين، إلى أن العديد من الأصباغ الصناعية المستخدمة على نطاق واسع، في الأطعمة والأدوية يمكن أن تُحفز ردود فعل مناعية ضارة في الجسم، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".تم تصنيع أزرق الميثيلين لأول مرة عام ١٨٧٦ كصبغة للمنسوجات، وكان يُقدر بلونه الكثيف وقدرته على الالتصاق بالأقمشة. بعد ذلك بوقت قصير، اكتشف الطبيب الألماني بول إيرليخ قدرته على تلطيخ الأنسجة البيولوجية وقتل الطفيلي المسبب للملاريا - مما جعله من أوائل الأدوية الصناعية المستخدمة في الطب.كيف يستخدمه الأطباء اليوم؟تُمكّن هذه القوة الكيميائية الفائقة نفسها من استخدام أزرق الميثيلين في بعض الاستخدامات الطبية، والأهم من ذلك، يستخدمه الأطباء لعلاج اضطراب دم نادر يسمى ميثيموغلوبينية الدم، حيث يتخذ الهيموغلوبين، وهو بروتين غني بالحديد في خلايا الدم الحمراء يحمل الأكسجين، شكلًا مختلفًا لا يمكنه القيام بهذه المهمة.كيف يؤثر أزرق الميثيلين على الدماغ؟يمكن أن يدخل أزرق الميثيلين الدماغ عبر حاجز الأنسجة الواقي المحيط به، وقد وجد الباحثون أيضا أن هذه المادة الكيميائية يمكنها حماية ودعم الميتوكوندريا، وهي هياكل خلوية تُوصف غالبًا بأنها مراكز الطاقة في الخلية.قد يساعد أزرق الميثيلين الميتوكوندريا على توليد الطاقة التي تستخدمها الخلايا، ولهذه الأسباب، يدرس الباحثون تأثير أزرق الميثيلين على الدماغ.على سبيل المثال، وجد الباحثون أن أزرق الميثيلين قد يُحسّن التعلم، ويُعزز الذاكرة، ويحمي خلايا الدماغ لدى الفئران التي تُعاني من حالة تُحاكي مرض الزهايمر.ومع ذلك، لم يُجرَ أي بحث حتى الآن فحصًا لمدى حماية أزرق الميثيلين لأدمغة الناس من إصابات الدماغ الرضحية أو السكتة الدماغية.بحثت مجموعة من التجارب السريرية في آثار أزرق الميثيلين في علاج جوانب من مرض الزهايمر لدى البشر، لكن مراجعة أُجريت عام ٢٠٢٣ لهذه التجارب تُشير إلى أن نتائجها كانت مُختلطة وغير حاسمة.هل الميثيلين الأزرق آمن؟يعد الميثيلين الأزرق آمنا بشكل عام عند استخدامه تحت إشراف طبي، ومع ذلك، فإن لهذه المادة الكيميائية بعض المخاطر الجسيمة.وتستهدف العديد من الأدوية الشائعة لعلاج القلق والاكتئاب السيروتونين، وقد يسبب تناول المكمل الغذائي مع هذه الأدوية حالة تسمى متلازمة السيروتونين، والتي قد تؤدي إلى الهياج، والارتباك، وارتفاع درجة الحرارة، وتسارع ضربات القلب، وتيبس العضلات، وفي الحالات الشديدة، نوبات صرع أو حتى الوفاة.كما يُعتبر غير آمن للنساء الحوامل أو المرضعات لأنه قد يضر بالجنين أو الطفل.موسكو تطلق مشروعا للوقاية من سرطان الجهاز الهضمي

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