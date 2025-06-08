علماء يكتشفون "مركبا أزرقا" يحفز نشاط الدماغ
© Photo / wikimediaقارورة "الميثيلين الأزرق" من القرن التاسع عشر
© Photo / wikimedia
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غصت شبكة الإنترنت، في الآونة الأخيرة، بالحديث عن مادة كيميائية سائلة تسمى "أزرق الميثيلين"، والتي يتم بيعها كمكمل غذائي.
وعلى مدى السنوات الخمس أو العشر الماضية، أصبح يروج لأزرق الميثيلين عبر الإنترنت، باعتباره ما يسمى بعامل نووتروبي - وهي مادة تعمل على تعزيز الوظيفة الإدراكية.
ويزعم البائعون أن هذا المنتج يعزز طاقة الدماغ، ويحسن الذاكرة، ويعزز التركيز، ويزيل ضباب الدماغ، من بين فوائد أخرى مفترضة. وقد أشاد بها المؤثرون في مجال الصحة، مثل مقدم البودكاست جو روغان. في فبراير/شباط 2025، وقبل وقت قصير من تأكيده كوزير للصحة والخدمات الإنسانية، ظهر روبرت كينيدي الابن في مقطع فيديو وهو يرش سائلاً أزرق يُفترض على نطاق واسع أنه الميثيلين الأزرق في كوب زجاجي، على الرغم من أنه لم يؤيد المادة شفهياً قط.
وقال لورن هوفسيث، الأستاذ المشارك للأبحاث، في كلية الصيدلة، جامعة ساوث كارولينا: "باعتباري باحثًا يدرس الالتهاب والسرطان، أقوم بالتحقيق في كيفية تأثير الصبغات على صحة الإنسان، إن الادعاءات المتعلقة بالميثيلين الأزرق مغرية، ومن السهل تصديق وعوده.
ولكن حتى الآن، لا يزال دعم الفوائد الصحية لهذه المادة ضئيلاً، وهناك بعض المخاطر الجسيمة المترتبة على استخدامها خارج الممارسة الطبية.
ما هو أزرق الميثيلين؟
أزرق الميثيلين، هو صبغة صناعية توجد على شكل مسحوق أخضر داكن، وتكتسب لونًا أزرق غامقًا عند إذابتها في الماء.
وتشير أبحاث هوفسيث، وأبحاث آخرين، إلى أن العديد من الأصباغ الصناعية المستخدمة على نطاق واسع، في الأطعمة والأدوية يمكن أن تُحفز ردود فعل مناعية ضارة في الجسم، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".
ولكن على عكس أصباغ الطعام الشائعة - والتي حظرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إحداها مؤخرا، لا يشتق أزرق الميثيلين من البترول، بل ينتمي إلى عائلة أصباغ مختلفة، لا يعتقد أنها تسبب هذه المشاكل الصحية.
تم تصنيع أزرق الميثيلين لأول مرة عام ١٨٧٦ كصبغة للمنسوجات، وكان يُقدر بلونه الكثيف وقدرته على الالتصاق بالأقمشة. بعد ذلك بوقت قصير، اكتشف الطبيب الألماني بول إيرليخ قدرته على تلطيخ الأنسجة البيولوجية وقتل الطفيلي المسبب للملاريا - مما جعله من أوائل الأدوية الصناعية المستخدمة في الطب.
كيف يستخدمه الأطباء اليوم؟
تُمكّن هذه القوة الكيميائية الفائقة نفسها من استخدام أزرق الميثيلين في بعض الاستخدامات الطبية، والأهم من ذلك، يستخدمه الأطباء لعلاج اضطراب دم نادر يسمى ميثيموغلوبينية الدم، حيث يتخذ الهيموغلوبين، وهو بروتين غني بالحديد في خلايا الدم الحمراء يحمل الأكسجين، شكلًا مختلفًا لا يمكنه القيام بهذه المهمة.
ويستخدم الأطباء أيضًا أزرق الميثيلين أحيانًا لعلاج آثار التسمم بأول أكسيد الكربون، أو الصدمة الإنتانية، أو التسممات الدوائية مثل العلاج الكيميائي، كما يُستخدم كصبغة جراحية لتسليط الضوء على أنسجة محددة مثل العقد الليمفاوية، أو لتحديد أماكن تسرب الأنسجة التي قد تكون تالفة.
كيف يؤثر أزرق الميثيلين على الدماغ؟
يمكن أن يدخل أزرق الميثيلين الدماغ عبر حاجز الأنسجة الواقي المحيط به، وقد وجد الباحثون أيضا أن هذه المادة الكيميائية يمكنها حماية ودعم الميتوكوندريا، وهي هياكل خلوية تُوصف غالبًا بأنها مراكز الطاقة في الخلية.
قد يساعد أزرق الميثيلين الميتوكوندريا على توليد الطاقة التي تستخدمها الخلايا، ولهذه الأسباب، يدرس الباحثون تأثير أزرق الميثيلين على الدماغ.
حتى الآن، معظم ما هو معروف عن تأثيرات هذه المادة على الدماغ يأتي من دراسات أُجريت على الفئران وعلى خلايا مزروعة في طبق مختبري - وليس على البشر.
على سبيل المثال، وجد الباحثون أن أزرق الميثيلين قد يُحسّن التعلم، ويُعزز الذاكرة، ويحمي خلايا الدماغ لدى الفئران التي تُعاني من حالة تُحاكي مرض الزهايمر.
كما وجدت دراسات أُجريت على القوارض أن أزرق الميثيلين يُمكن أن يحمي الدماغ من التلف الناتج عن إصابات الدماغ. وأظهرت دراسات أخرى أن أزرق الميثيلين مُفيد في علاج السكتة الدماغية الإقفارية لدى الفئران.
ومع ذلك، لم يُجرَ أي بحث حتى الآن فحصًا لمدى حماية أزرق الميثيلين لأدمغة الناس من إصابات الدماغ الرضحية أو السكتة الدماغية.
بحثت مجموعة من التجارب السريرية في آثار أزرق الميثيلين في علاج جوانب من مرض الزهايمر لدى البشر، لكن مراجعة أُجريت عام ٢٠٢٣ لهذه التجارب تُشير إلى أن نتائجها كانت مُختلطة وغير حاسمة.
6 يونيو, 15:40 GMT
هل الميثيلين الأزرق آمن؟
يعد الميثيلين الأزرق آمنا بشكل عام عند استخدامه تحت إشراف طبي، ومع ذلك، فإن لهذه المادة الكيميائية بعض المخاطر الجسيمة.
فقد يتفاعل مع الأدوية الشائعة الاستخدام، يثبط الميثيلين الأزرق جزيئا يسمى أكسيداز أحادي الأمين، والذي تتمثل وظيفته في تحليل مادة كيميائية مهمة في الدماغ، وهي السيروتونين.
وتستهدف العديد من الأدوية الشائعة لعلاج القلق والاكتئاب السيروتونين، وقد يسبب تناول المكمل الغذائي مع هذه الأدوية حالة تسمى متلازمة السيروتونين، والتي قد تؤدي إلى الهياج، والارتباك، وارتفاع درجة الحرارة، وتسارع ضربات القلب، وتيبس العضلات، وفي الحالات الشديدة، نوبات صرع أو حتى الوفاة.
وعند تناول جرعات عالية، يُمكن لهذه المادة الكيميائية أيضا أن ترفع ضغط الدم، أو تسبب مشاكل في القلب.
كما يُعتبر غير آمن للنساء الحوامل أو المرضعات لأنه قد يضر بالجنين أو الطفل.