https://sarabic.ae/20250607/علماء-يكشفون-عن-فوائد-مذهلة-من-تناول-طعام-شائع-يوميا-1101425564.html

علماء يكشفون عن "فوائد مذهلة" من تناول طعام شائع يوميا

علماء يكشفون عن "فوائد مذهلة" من تناول طعام شائع يوميا

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة أن تناول الفاصولياء يوميًا يعود بفوائد صحية كبيرة، خاصة لصحة القلب والجهاز الهضمي. 07.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-07T14:26+0000

2025-06-07T14:26+0000

2025-06-07T14:26+0000

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وأظهرت نتائج الدراسة التي أجراها معهد إلينوي للتكنولوجيا، وعُرضت خلال مؤتمر التغذية 2025 في أمريكا، أن أنواعا مثل الحمص والفاصولياء السوداء تساعد في خفض الكوليسترول، وتقليل الالتهابات وتنظيم مستويات السكر في الدم، لا سيما لدى من يعانون من أمراض القلب أو السكري.وأشارت إلى أن الحمص، بفضل احتوائه على البروتين النباتي والألياف ومعادن مثل الحديد والمغنيسيوم، يعزز الشعور بالشبع ويدعم الهضم ويحسّن من حساسية الجسم للإنسولين، وفقا لموقع "إيرث".كما أظهرت الدراسة أن المركبات المضادة للأكسدة والالتهابات في الفاصولياء تسهم في مقاومة الإجهاد التأكسدي، وأن النشاء المقاوم فيها يغذي بكتيريا الأمعاء النافعة.وبناء على ذلك، أوصى الباحثون في الدراسة بإدخال الفاصولياء ضمن النظام الغذائي اليومي، نظرا لغناها بالعناصر الغذائية وفوائدها في الوقاية من أمراض مزمنة.

https://sarabic.ae/20250414/دراسة-تحذر-من-إضافة-مكون-شهير-إلى-الطعام-قد-يسبب-القلق-والاكتئاب-1099518241.html

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