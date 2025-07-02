https://sarabic.ae/20250702/دراسة-فيتامين-شائع-قد-يكون-سر-بشرة-أكثر-شبابا-1102279443.html

دراسة: فيتامين شائع قد يكون سر بشرة أكثر شبابا

دراسة: فيتامين شائع قد يكون سر بشرة أكثر شبابا

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من علماء الأدوية في جامعة هوكوريكو في اليابان، عن فيتامين شائع في الفواكه والخضراوات الطازجة قد يساعد على إبطاء علامات... 02.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-02T13:52+0000

2025-07-02T13:52+0000

2025-07-02T13:52+0000

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وجدت الدراسة الجديدة أن التغذية بفيتامين "سي" تعزز سمك البشرة في نماذج جلد بشري مطوّرة مخبريًا، وذلك عن طريق إعادة تنشيط الجينات المرتبطة بنمو الخلايا. علاوة على ذلك، فإن تركيزات فيتامين "سي" التي تصل عادة إلى جلد الإنسان عبر مجرى الدم كافية لإحداث تأثير ملموس.وذكرت الدراسة أن بشرة الإنسان السليمة تحتوي على مستويات عالية من فيتامين "سي"، مما يشير إلى تراكمه النشط، وتكون تركيزاته أقل في البشرة المتقدمة في السن أو المتضررة من الأشعة فوق البنفسجية.وأشارت الدراسة إلى أن هذا الفيتامين يلعب دورًا مهمًا في صحة البشرة، إذ يعزز إنتاج الكولاجين، ويخفف من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، ويوفر حماية مضادة للأكسدة.ولاختبار دور فيتامين "سي" في صحة الجلد، قام الباحثون بزراعة خلايا كيراتينية بشرية في أطباق، مع تعريض الطبقة العليا للهواء، وتغذيتها بمحلول مغذي من الأسفل، محاكيين بذلك سلوك الجلد لدى البشر الأحياء.بعد أسبوع واحد، امتلكت النماذج التي غذّت بفيتامين "سي" طبقةً من خلايا البشرة الحية أكثر سمكًا من المجموعة الضابطة، بينما لم يلاحظ أي تأثير على الطبقة القرنية. بعد 14 يومًا، ازدادت طبقة خلايا البشرة سمكًا، وأظهرت الطبقة القرنية ترققًا، مما يشير إلى أن فيتامين "سي" يعزز تكاثر الخلايا.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "ساينتفيك أليرت" العلمية، فإن فيتامين "سي" يساعد على زيادة سماكة الجلد عن طريق تحفيز تكاثر الخلايا الكيراتينية من خلال نزع ميثيل الحمض النووي، مما يجعله علاجًا واعدًا لترقق الجلد، وخاصةً لدى كبار السن.دراسة: فاكهة في متناول اليد تضبط السكر وتنقص الوزن 7 أطعمة تقهر فقر الدم طبيعيا... لا تتجاهلها

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علوم, الصحة, شيخوخة, جلد, جلد بشري, فواكه, الفواكه, خضروات وفواكه