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https://sarabic.ae/20250519/7-أطعمة-تقهر-فقر-الدم-طبيعيا-لا-تتجاهلها-1100743780.html
7 أطعمة تقهر فقر الدم طبيعيا... لا تتجاهلها
7 أطعمة تقهر فقر الدم طبيعيا... لا تتجاهلها
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الأطباء، عن مجموعة من الأطعمة الغنية بالحديد والتي تساعد في علاج فقر الدم. 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T14:43+0000
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وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن الحديد يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة وقوة التركيز وتحسين الصحة بشكل عام، ولكن غالبًا ما يتم تجاهله حتى تظهر علامات مثل التعب أو الضعف.ووفقا للدراسة الجديدة التي نشرتها صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإنه وعلى الرغم من أن المكملات الغذائية خيار متاح، إلا أن هناك العديد من الأطعمة النباتية التي توفر بشكل طبيعي كمية جيدة من الحديد.واستعرضت الدراسة الجديدة قائمة من 7 أطعمة غنية بالحديد لعلاج فقر الدم، وهي كالآتي:وخلصت الدراسة إلى أن الالتزام بهذه النوعية من الأطعمة من شأنه أن يزيد نسبة الحديد بالجسم دون الحاجة إلى المكملات الغذائية، ويساعد أيضا في علاج فقر الدم.8 أسباب للشعور بالدوار أثناء الاستلقاء... تعرف عليهادم المعمرين يمتلك اختلافات جوهرية... دراسة تكشف تفاصيل غريبة
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علوم, الصحة, الدم, علاج ضغط الدم, أسباب ضغط الدم, سكر الدم, أطعمة, الأطعمة, العدس
علوم, الصحة, الدم, علاج ضغط الدم, أسباب ضغط الدم, سكر الدم, أطعمة, الأطعمة, العدس

7 أطعمة تقهر فقر الدم طبيعيا... لا تتجاهلها

14:43 GMT 19.05.2025
© Photo / Unsplash/ Jannis Brandt أطعمة صحية
أطعمة صحية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© Photo / Unsplash/ Jannis Brandt
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الأطباء، عن مجموعة من الأطعمة الغنية بالحديد والتي تساعد في علاج فقر الدم.
وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن الحديد يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة وقوة التركيز وتحسين الصحة بشكل عام، ولكن غالبًا ما يتم تجاهله حتى تظهر علامات مثل التعب أو الضعف.
ووفقا للدراسة الجديدة التي نشرتها صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإنه وعلى الرغم من أن المكملات الغذائية خيار متاح، إلا أن هناك العديد من الأطعمة النباتية التي توفر بشكل طبيعي كمية جيدة من الحديد.
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واستعرضت الدراسة الجديدة قائمة من 7 أطعمة غنية بالحديد لعلاج فقر الدم، وهي كالآتي:
1.
السبانخ
يمنح السبانخ دفعة قوية من الحديد. ويمكن تناوله مع القليل من فيتامين سي (مثل عصير الليمون أو الحمضيات) لمساعدة الجسم على امتصاص الحديد بشكل أفضل.
2.
العدس
يحتوي العدس على نسب عالية من الحديد والبروتين. يمنح العدس أكثر بكثير من مجرد شعور بالشبع، بخاصة عند تناوله إلى جانب طبق من الخضراوات أو رشة من السمن لجعله أكثر تغذية.
3.
بذور الحلبة
بذور الحلبة مصدر رائع للحديد والألياف ومضادات الأكسدة. عند نقعها أو إنباتها، تعتبر مصدرًا خفيًا للحديد وتساعد على تعزيز عملية الأيض.
4.
السمسم الأسود
تستخدم بذور السمسم الأسود في الصلصات، وهي صغيرة الحجم لكنها فعّالة، لأنها غنية بالحديد والدهون الصحية، ورشّة واحدة منها تحدث فرقًا كبيرًا، كما تعزز هذه البذور الصغيرة صحة العظام وتوفر دفعة طبيعية من الطاقة.
5.
نبات القطيفة
إن القطيفة نبات يشبه الأرز وهي غنية بالحديد، بالإضافة إلى كونها مصدرا جيدا للبروتين والألياف، مما يجعل إضافتها إلى الوجبات أكثر تغذية بشكل عام. إنها متعددة الاستخدامات، ويمكن إضافتها إلى مجموعة متنوعة من الأطباق لتعزيز الصحة بسهولة.
6.
أوراق المورينغا
تضاف أوراق المورينغا إلى الكاري أو تستخدم في أطباق القلي السريع، ولطالما كانت جزءًا من المطبخ الهندي، وهي غنية بالعناصر الغذائية، بما يشمل الحديد. لغناها بمضادات الأكسدة، فهي تدعم الصحة العامة وتوفر جرعة حديد طبيعية.
7.
الجاجري (دبس السكر)
إن الجاجري أو كما يسمى أيضا دبس السكر، محلٍ تقليدي لذيذ الطعم بالإضافة إلى كونه غنيا بالعناصر الغذائية والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم.
ويساعد الجاجري في الحفاظ على مستويات الطاقة ثابتة ويدعم أيضًا مستويات الحديد الصحية ويساعد على الهضم.
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وخلصت الدراسة إلى أن الالتزام بهذه النوعية من الأطعمة من شأنه أن يزيد نسبة الحديد بالجسم دون الحاجة إلى المكملات الغذائية، ويساعد أيضا في علاج فقر الدم.
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